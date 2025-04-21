https://ria.ru/20250421/tankshturmovik-2012524221.html
Т-34 и Ил-2: чего боялся Вермахт
Т-34 и Ил-2: чего боялся Вермахт - РИА Новости, 21.04.2025
Т-34 и Ил-2: чего боялся Вермахт
Враг отчётливо знал: у Германии нет оружия, способного превзойти советский танк Т-34. До 1941 года машину собирали вручную, но для того, чтобы удовлетворить нужды фронта, Уральский танковый завод перешёл на конвейерное производство, и к концу 1942 выпускал по 25-30 танков в день.
2025-04-21T14:30:00+03:00
2025-04-21T14:30:00+03:00
2025-04-21T14:43:00+03:00
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Т-34 и Ил-2: чего боялся Вермахт
Враг отчётливо знал: у Германии нет оружия, способного превзойти советский танк Т-34. До 1941 года машину собирали вручную, но для того, чтобы удовлетворить нужды фронта, Уральский танковый завод перешёл на конвейерное производство, и к концу 1942 выпускал по 25-30 танков в день.
"Летающий танк" был у советской армии и в небе. Ил-2 был одним из символов Победы. Бронекапсула защищала кабину летчика и жизненно важные узлы, остальные части были деревянными. Ил-2 стал самым массовым боевым самолётом в истории, заводы выпустили больше 30 тысяч штурмовиков.
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода заместителю директора института истории и Археологии Уральского отделения РАН Константину Бугрову;
кандидату исторических наук, старшему научному сотруднику Института истории и археологии Уральского отделения РАН Василию Запарию;
кандидату исторических наук Владимиру Размустову.
audio/mpeg
Т-34 и Ил-2: чего боялся Вермахт
Враг отчётливо знал: у Германии нет оружия, способного превзойти советский танк Т-34. До 1941 года машину собирали вручную, но для того, чтобы удовлетворить нужды фронта, Уральский танковый завод перешёл на конвейерное производство, и к концу 1942 выпускал по 25-30 танков в день.
"Летающий танк" был у советской армии и в небе. Ил-2 был одним из символов Победы. Бронекапсула защищала кабину летчика и жизненно важные узлы, остальные части были деревянными. Ил-2 стал самым массовым боевым самолётом в истории, заводы выпустили больше 30 тысяч штурмовиков.
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода заместителю директора института истории и Археологии Уральского отделения РАН Константину Бугрову;
кандидату исторических наук, старшему научному сотруднику Института истории и археологии Уральского отделения РАН Василию Запарию;
кандидату исторических наук Владимиру Размустову.
audio/mpeg
"Летающий танк" был у советской армии и в небе. Ил-2 был одним из символов Победы. Бронекапсула защищала кабину летчика и жизненно важные узлы, остальные части были деревянными. Ил-2 стал самым массовым боевым самолётом в истории, заводы выпустили больше 30 тысяч штурмовиков.Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода заместителю директора института истории и Археологии Уральского отделения РАН Константину Бугрову; кандидату исторических наук, старшему научному сотруднику Института истории и археологии Уральского отделения РАН Василию Запарию; кандидату исторических наук Владимиру Размустову.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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освобождение. путь к победе, аудио
Освобождение, Освобождение. Путь к Победе
Т-34 и Ил-2: чего боялся Вермахт
Враг отчётливо знал: у Германии нет оружия, способного превзойти советский танк Т-34. До 1941 года машину собирали вручную, но для того, чтобы удовлетворить нужды фронта, Уральский танковый завод перешёл на конвейерное производство, и к концу 1942 выпускал по 25-30 танков в день.