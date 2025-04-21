Рейтинг@Mail.ru
Т-34 и Ил-2: чего боялся Вермахт - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 21.04.2025 (обновлено: 14:43 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/tankshturmovik-2012524221.html
Т-34 и Ил-2: чего боялся Вермахт
Т-34 и Ил-2: чего боялся Вермахт - РИА Новости, 21.04.2025
Т-34 и Ил-2: чего боялся Вермахт
Враг отчётливо знал: у Германии нет оружия, способного превзойти советский танк Т-34. До 1941 года машину собирали вручную, но для того, чтобы удовлетворить нужды фронта, Уральский танковый завод перешёл на конвейерное производство, и к концу 1942 выпускал по 25-30 танков в день.
2025-04-21T14:30:00+03:00
2025-04-21T14:43:00+03:00
освобождение
освобождение. путь к победе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012520375_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_83079fecc68bdc07e7dd4f315598864c.png
Т-34 и Ил-2: чего боялся Вермахт
Враг отчётливо знал: у Германии нет оружия, способного превзойти советский танк Т-34. До 1941 года машину собирали вручную, но для того, чтобы удовлетворить нужды фронта, Уральский танковый завод перешёл на конвейерное производство, и к концу 1942 выпускал по 25-30 танков в день. "Летающий танк" был у советской армии и в небе. Ил-2 был одним из символов Победы. Бронекапсула защищала кабину летчика и жизненно важные узлы, остальные части были деревянными. Ил-2 стал самым массовым боевым самолётом в истории, заводы выпустили больше 30 тысяч штурмовиков. Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода заместителю директора института истории и Археологии Уральского отделения РАН Константину Бугрову; кандидату исторических наук, старшему научному сотруднику Института истории и археологии Уральского отделения РАН Василию Запарию; кандидату исторических наук Владимиру Размустову.
audio/mpeg
Т-34 и Ил-2: чего боялся Вермахт
Враг отчётливо знал: у Германии нет оружия, способного превзойти советский танк Т-34. До 1941 года машину собирали вручную, но для того, чтобы удовлетворить нужды фронта, Уральский танковый завод перешёл на конвейерное производство, и к концу 1942 выпускал по 25-30 танков в день. "Летающий танк" был у советской армии и в небе. Ил-2 был одним из символов Победы. Бронекапсула защищала кабину летчика и жизненно важные узлы, остальные части были деревянными. Ил-2 стал самым массовым боевым самолётом в истории, заводы выпустили больше 30 тысяч штурмовиков. Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода заместителю директора института истории и Археологии Уральского отделения РАН Константину Бугрову; кандидату исторических наук, старшему научному сотруднику Института истории и археологии Уральского отделения РАН Василию Запарию; кандидату исторических наук Владимиру Размустову.
audio/mpeg
"Летающий танк" был у советской армии и в небе. Ил-2 был одним из символов Победы. Бронекапсула защищала кабину летчика и жизненно важные узлы, остальные части были деревянными. Ил-2 стал самым массовым боевым самолётом в истории, заводы выпустили больше 30 тысяч штурмовиков.Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода заместителю директора института истории и Археологии Уральского отделения РАН Константину Бугрову; кандидату исторических наук, старшему научному сотруднику Института истории и археологии Уральского отделения РАН Василию Запарию; кандидату исторических наук Владимиру Размустову.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012520375_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_2e55fcf4ee8f578ff790d2a26b2cf882.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
освобождение. путь к победе, аудио
Освобождение, Освобождение. Путь к Победе
Освобождение

Т-34 и Ил-2: чего боялся Вермахт

Освобождение
Т-34 и Ил-2: чего боялся Вермахт
Вчера, 14:30
Читать ria.ru в
Дзен
Враг отчётливо знал: у Германии нет оружия, способного превзойти советский танк Т-34. До 1941 года машину собирали вручную, но для того, чтобы удовлетворить нужды фронта, Уральский танковый завод перешёл на конвейерное производство, и к концу 1942 выпускал по 25-30 танков в день.
"Летающий танк" был у советской армии и в небе. Ил-2 был одним из символов Победы. Бронекапсула защищала кабину летчика и жизненно важные узлы, остальные части были деревянными. Ил-2 стал самым массовым боевым самолётом в истории, заводы выпустили больше 30 тысяч штурмовиков.
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода заместителю директора института истории и Археологии Уральского отделения РАН Константину Бугрову; кандидату исторических наук, старшему научному сотруднику Института истории и археологии Уральского отделения РАН Василию Запарию; кандидату исторических наук Владимиру Размустову.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
 
ОсвобождениеОсвобождение. Путь к Победе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала