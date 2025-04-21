https://ria.ru/20250421/tankshturmovik-2012524221.html

Т-34 и Ил-2: чего боялся Вермахт

Т-34 и Ил-2: чего боялся Вермахт - РИА Новости, 21.04.2025

Т-34 и Ил-2: чего боялся Вермахт

Враг отчётливо знал: у Германии нет оружия, способного превзойти советский танк Т-34. До 1941 года машину собирали вручную, но для того, чтобы удовлетворить нужды фронта, Уральский танковый завод перешёл на конвейерное производство, и к концу 1942 выпускал по 25-30 танков в день.

2025-04-21T14:30:00+03:00

2025-04-21T14:30:00+03:00

2025-04-21T14:43:00+03:00

освобождение

освобождение. путь к победе

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012520375_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_83079fecc68bdc07e7dd4f315598864c.png

Т-34 и Ил-2: чего боялся Вермахт Враг отчётливо знал: у Германии нет оружия, способного превзойти советский танк Т-34. До 1941 года машину собирали вручную, но для того, чтобы удовлетворить нужды фронта, Уральский танковый завод перешёл на конвейерное производство, и к концу 1942 выпускал по 25-30 танков в день. "Летающий танк" был у советской армии и в небе. Ил-2 был одним из символов Победы. Бронекапсула защищала кабину летчика и жизненно важные узлы, остальные части были деревянными. Ил-2 стал самым массовым боевым самолётом в истории, заводы выпустили больше 30 тысяч штурмовиков. Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода заместителю директора института истории и Археологии Уральского отделения РАН Константину Бугрову; кандидату исторических наук, старшему научному сотруднику Института истории и археологии Уральского отделения РАН Василию Запарию; кандидату исторических наук Владимиру Размустову. audio/mpeg

Т-34 и Ил-2: чего боялся Вермахт Враг отчётливо знал: у Германии нет оружия, способного превзойти советский танк Т-34. До 1941 года машину собирали вручную, но для того, чтобы удовлетворить нужды фронта, Уральский танковый завод перешёл на конвейерное производство, и к концу 1942 выпускал по 25-30 танков в день. "Летающий танк" был у советской армии и в небе. Ил-2 был одним из символов Победы. Бронекапсула защищала кабину летчика и жизненно важные узлы, остальные части были деревянными. Ил-2 стал самым массовым боевым самолётом в истории, заводы выпустили больше 30 тысяч штурмовиков. Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода заместителю директора института истории и Археологии Уральского отделения РАН Константину Бугрову; кандидату исторических наук, старшему научному сотруднику Института истории и археологии Уральского отделения РАН Василию Запарию; кандидату исторических наук Владимиру Размустову. audio/mpeg

"Летающий танк" был у советской армии и в небе. Ил-2 был одним из символов Победы. Бронекапсула защищала кабину летчика и жизненно важные узлы, остальные части были деревянными. Ил-2 стал самым массовым боевым самолётом в истории, заводы выпустили больше 30 тысяч штурмовиков.Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода заместителю директора института истории и Археологии Уральского отделения РАН Константину Бугрову; кандидату исторических наук, старшему научному сотруднику Института истории и археологии Уральского отделения РАН Василию Запарию; кандидату исторических наук Владимиру Размустову.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

освобождение. путь к победе, аудио