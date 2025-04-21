https://ria.ru/20250421/t-bank-2012512094.html

Прибыль Т-Банка по РСБУ за I квартал составила 15 млрд рублей

Прибыль Т-Банка по РСБУ за I квартал составила 15 млрд рублей - РИА Новости, 21.04.2025

Прибыль Т-Банка по РСБУ за I квартал составила 15 млрд рублей

Прибыль Т-Банка по РСБУ за январь-март 2025 года составила 15 миллиардов рублей без учета разовых резервов и списаний по прочим активам по методологии РСБУ,... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T13:52:00+03:00

2025-04-21T13:52:00+03:00

2025-04-21T13:52:00+03:00

россия

экономика

т-банк (ао «тинькофф банк»)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Прибыль Т-Банка по РСБУ за январь-март 2025 года составила 15 миллиардов рублей без учета разовых резервов и списаний по прочим активам по методологии РСБУ, говорится в материалах "Т-Технологии" (ранее "ТКС Холдинг" - материнская компания Т-Банка).Росбанк в начале года завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала."Прибыль банковского бизнеса группы в январе-марте 2025 года составила 15 миллиардов рублей без учета разовых резервов и списаний по прочим активам по методологии РСБУ в начале года. Эти корректировки уже были отражены в отчетности МСФО за предыдущие периоды, поэтому не влияют на консолидированные результаты группы по МСФО. Напомним, операционные показатели и финансовые метрики по РСБУ не полностью отражают результаты работы всей группы", - указывается в материалах.Как отметил президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк, в компании продолжают развивать технологии, нацеленные на дальнейшее улучшение пользовательского опыта в экосистеме. В рамках развития концепции дофамин-банкинга появился онлайн-сервис для получения налоговых вычетов. Также была запущена служба поддержки на языке жестов по видеосвязи для клиентов с особенностями слуха."По итогам марта Т-Технологии впервые вошли в топ-4 популярных у частных инвесторов компаний по данным „народного портфеля“ Мосбиржи. В интересах наших акционеров мы продолжаем сочетать опережающий рост диверсифицированного бизнеса с высокой эффективностью и регулярными дивидендами", - подчеркнул Близнюк.Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах клиентов вырос на 15% год к году, превысив 5 триллионов рублей. Общее количество клиентов экосистемы Т превысило 50 миллионов, увеличившись на 19% год к году."Число клиентов экосистемы Т впервые превысило 50 миллионов человек по итогам марта 2025 года. Сегодня каждый третий житель России - наш клиент. За пять лет клиентская база сервисов Т выросла в пять раз. Каждый день более 15 миллионов человек решают повседневные задачи, заходя в наши приложения. При этом половина наших активных клиентов пользуются минимум двумя сервисами Т. Клиенты доверяют нам более 5 триллионов рублей и постоянно увеличивают транзакционную активность: в первом квартале 2025 года объем покупок увеличился на 22%, достигнув 2,3 триллиона рублей", - отметил президент "Т-Технологии".Также он сказал, что операционные тренды, которые наблюдает компания по итогам первых трех месяцев работы, подтверждают те прогнозы, которые были озвучены ранее на 2025 год: рост чистой прибыли не менее чем на 40%, традиционно с большим вкладом второго полугодия, при сохранении рентабельности капитала по итогам года выше 30%.

https://ria.ru/20250218/t-bank-2000179307.html

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россия, экономика, т-банк (ао «тинькофф банк»)