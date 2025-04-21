https://ria.ru/20250421/svo-2012611392.html

Белгородские подростки связали тюльпаны-обереги для бойцов СВО

Белгородские подростки связали тюльпаны-обереги для бойцов СВО - РИА Новости, 21.04.2025

Белгородские подростки связали тюльпаны-обереги для бойцов СВО

Участницы подросткового клуба в Белгороде за время работы связали более 500 различных оберегов для военнослужащих, включая чебурашек, матрешек, боевых... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T20:31:00+03:00

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БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Участницы подросткового клуба в Белгороде за время работы связали более 500 различных оберегов для военнослужащих, включая чебурашек, матрешек, боевых неваляшек, тюльпанчики и множество других уникальных игрушек, рассказала РИА Новости директор МБУДО "Юность" Полина Жандармова. "Мы с девочками сегодня сделаем тюльпанчики, которые передадим им как частичку нашего Белого города. Мы продолжаем создавать обереги для бойцов по их позывным или личным предпочтениям. Вяжем много, уже наверно больше полутысячи игрушек связаны и переданы. И они абсолютно разные — не только чебурашки, но и боевые неваляшки, матрешки и многое другое. Это пользуется большим спросом и напоминает бойцам о доме, тепле, а также о том, что их здесь ждут с победой", - рассказала Жандармова. Она отметила, что тюльпан - негласный символ Белгорода, и поэтому возникла идея передать этот цветок солдатам. По ее словам, волонтеры часто обращаются с просьбами связать обереги для эвакуационных групп и госпиталей. "Прямо обращаются и называют свой позывной. Иногда бывают очень интересные позывные, на которые не сразу удается придумать какой-либо талисман. Но, посидев немного и пофантазировав, мы находим решение. Например, у нас был позывной "Кирпич", и для этого бойца мы сделали игрушку в виде кирпичного человека. Также был позывной "Антидот", и на первый взгляд не всегда понятно, что вязать", - добавила директор. В проекте участвуют подростки, посещающие центр. Как подчеркнула руководитель, некоторые из них впервые взяли в руки крючок. Жандармова мечтает о создании вязального сообщества из молодых девушек, чтобы продолжить эту работу, так как спрос на такие изделия очень большой. На данный момент команда обрабатывает около 50 заявок для создания игрушек по индивидуальным запросам бойцов.

https://ria.ru/20250421/svo-2012484158.html

https://ria.ru/20250421/dokuchaevsk-2012483103.html

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