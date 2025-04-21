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Патрушев рассказал о создании комиссии по безопасности судоходства - РИА Новости, 21.04.2025
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18:17 21.04.2025 (обновлено: 18:59 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/sudokhodstvo-2012583240.html
Патрушев рассказал о создании комиссии по безопасности судоходства
Патрушев рассказал о создании комиссии по безопасности судоходства - РИА Новости, 21.04.2025
Патрушев рассказал о создании комиссии по безопасности судоходства
В России по поручению президента РФ Владимира Путина создается Межведомственная комиссия по вопросам развития морской хозяйственной деятельности и обеспечения... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:17:00+03:00
2025-04-21T18:59:00+03:00
россия
николай патрушев
владимир путин
арктика
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В России по поручению президента РФ Владимира Путина создается Межведомственная комиссия по вопросам развития морской хозяйственной деятельности и обеспечения безопасности судоходства в Мировом океане, заявил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. "Сейчас по поручению президента формируется Межведомственная комиссия по вопросам развития морской хозяйственной деятельности и обеспечения безопасности судоходства в Мировом океане", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту".Он перечислил основные меры, принятые под руководством Путина и направленные на укрепление национального военного и гражданского морского потенциала. В 2024 году создано Управление президента РФ по вопросам национальной морской политики, преобразована и наделена новыми полномочиями Морская коллегия РФ, в состав которой вошли профильные советы – по стратегическому развитию ВМФ, по обеспечению и развитию морской деятельности, защите национальных интересов в Арктике, научно-экспертный совет."Ведется разработка федерального закона о судостроении, который станет базисом для целостной системы нормативного правового регулирования этой отрасли. Завершается работа над стратегией развития ВМФ, готовится еще целый ряд аналогичных документов, касающихся, например, развития корабельного состава органов ФСБ, в других странах это называется береговой охраной. Разрабатываются новые программы кораблестроения", - сказал Патрушев.По словам Патрушева, в основе принятых мер лежал глубокий анализ состояния отечественного судостроения,, ВМФ, торгового и исследовательского флота, морских и речных перевозок."Следует признать, что проблем в области гражданской морской деятельности накопилось немало и решать их предстоит еще не один год. Если в ВМФ многое удалось сохранить и преумножить, в гражданском судостроении и судоремонте долгое время существовала иллюзия, будто все можно дешевле и проще заказывать за рубежом. На российских заказах в некоторых странах неплохо выросли целые судостроительные сегменты, а теперь, на фоне санкций, они стали отказывать в заказах российским судовладельцам", - сказал Патрушев."Поэтому сегодня Россия работает над созданием суверенного и импортонезависимого судостроения. Руководством страны принимаются меры организационного и финансового характера для развития гражданского сектора судоходства", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20241129/patrushev-1986455859.html
https://ria.ru/20250421/zapad-2012591038.html
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россия, николай патрушев, владимир путин, арктика, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Николай Патрушев, Владимир Путин, Арктика, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Патрушев рассказал о создании комиссии по безопасности судоходства

Патрушев: комиссию по безопасности судоходства в Мировом океане создадут в РФ

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В России по поручению президента РФ Владимира Путина создается Межведомственная комиссия по вопросам развития морской хозяйственной деятельности и обеспечения безопасности судоходства в Мировом океане, заявил помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
«
"Сейчас по поручению президента формируется Межведомственная комиссия по вопросам развития морской хозяйственной деятельности и обеспечения безопасности судоходства в Мировом океане", - сказал Патрушев в интервью "Коммерсанту".
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Он перечислил основные меры, принятые под руководством Путина и направленные на укрепление национального военного и гражданского морского потенциала. В 2024 году создано Управление президента РФ по вопросам национальной морской политики, преобразована и наделена новыми полномочиями Морская коллегия РФ, в состав которой вошли профильные советы – по стратегическому развитию ВМФ, по обеспечению и развитию морской деятельности, защите национальных интересов в Арктике, научно-экспертный совет.
«
"Ведется разработка федерального закона о судостроении, который станет базисом для целостной системы нормативного правового регулирования этой отрасли. Завершается работа над стратегией развития ВМФ, готовится еще целый ряд аналогичных документов, касающихся, например, развития корабельного состава органов ФСБ, в других странах это называется береговой охраной. Разрабатываются новые программы кораблестроения", - сказал Патрушев.
По словам Патрушева, в основе принятых мер лежал глубокий анализ состояния отечественного судостроения,, ВМФ, торгового и исследовательского флота, морских и речных перевозок.
"Следует признать, что проблем в области гражданской морской деятельности накопилось немало и решать их предстоит еще не один год. Если в ВМФ многое удалось сохранить и преумножить, в гражданском судостроении и судоремонте долгое время существовала иллюзия, будто все можно дешевле и проще заказывать за рубежом. На российских заказах в некоторых странах неплохо выросли целые судостроительные сегменты, а теперь, на фоне санкций, они стали отказывать в заказах российским судовладельцам", - сказал Патрушев.
"Поэтому сегодня Россия работает над созданием суверенного и импортонезависимого судостроения. Руководством страны принимаются меры организационного и финансового характера для развития гражданского сектора судоходства", - подчеркнул он.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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РоссияНиколай ПатрушевВладимир ПутинАрктикаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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