Страстная пятница: что за день, что можно и нельзя делать, дата в 2026 году

Дата: 10 апреля

Строгий пост: да (вплоть до полного отказа от еды)

Работать: нельзя

Убираться: нельзя

Развлечения: запрещены

Страстной, или Великой, называется пятница последней недели Великого поста. Для православных наступает канун главного праздника – Пасхи Христовой. Какого числа Страстная пятница в 2026 году, суть и история этого дня, как поститься в Страстную пятницу – в материале РИА Новости.

Что такое Страстная пятница

Страстная пятница — это предпоследний день Великого поста, который для всех христиан традиционно является временем скорби и печали. Ведь, согласно Евангелию, именно в пятницу, наступившую вслед за Тайной вечерей, Иисус был осужден и распят на кресте. Эти события и вспоминают верующие в этот день.

Что нельзя делать

В этот день скорби и покаяния существует ряд значимых ограничений, которые связаны с проявлением уважения к жертве Спасителя.

Так, в Страстную пятницу следует избегать:

обильной трапезы (это все еще день строгого поста);

шумных развлечений (к ним относятся вечеринки, громкая музыка, которые в этот день неуместны);

употребления алкоголя;

ссор и конфликтов;

уборки и тяжелого физического труда;

шитья, вязания и других видов рукоделия;

стрижки и окрашивания волос;

заключения браков.

Что можно делать

В то же время в этот день рекомендуется:

посещать богослужения в храме;

молиться дома и читать Евангелие;

по возможности соблюдать строгий пост;

красить яйца (по традиции именно в Страстную пятницу);

оказывать помощь нуждающимся.

Когда будет Страстная пятница в 2026 году

Дата празднования Страстной пятницы зависит от Пасхи. В 2026 году православные верующие отмечают "праздников праздник" 12 апреля. Следовательно, Страстная пятница выпадает на 10 апреля.

Название “Страстная пятница” отсылает к крестным страданиям Христа. В переводе с церковнославянского языка слово "страсти" означает "страдания".

Однако название "Страстная пятница", скорее, народное. В церкви этот день, как и другие дни последней недели — седмицы — Великого поста, именуют Великим.

Великий пост и Великая седмица — важнейший период в жизни верующих. В это время они вспоминают о последних днях земной жизни Спасителя и духовно готовятся встретить главный праздник, Светлое Христово Воскресение.

Из-за разницы в юлианском и григорианском календарях, которым следуют православные и католики, даты Страстной пятницы различаются.

Конфессия Страстная пятница Пасха Календарь Причина различий Католическая и большинство протестантских церквей (Good Friday) 3 апреля 2026 5 апреля 2026 григорианский Пасха рассчитывается по западной пасхалии Православная (Великая (Страстная) пятница) 10 апреля 2026 12 апреля 2026 юлианский (церковный) Используется восточная пасхалия и иной календарный расчет

Богослужения в Страстную пятницу

По церковному календарю Великая пятница начинается с вечера предшествующего четверга — когда в храмах совершают службу Страстных Евангелий: читаются 12 чтений из Священного Писания о страданиях и смерти Иисуса. Верующие в это время стоят с зажженными свечами, внутренне сопереживая распятому Спасителю.

А утром в Великую пятницу служат царские часы — еще раз прочитывают три евангельских отрывка о распятии. Кроме того, читают отрывки из Ветхого Завета, посвященные предвестию прихода в мир Мессии.

Важным ритуалом Страстной пятницы является вынос плащаницы. Она представляет собой большое полотно с вышитым изображением Иисуса во гробе. В этот момент фактически происходит отпевание Христа. Перед плащаницей читаются псалмы с особыми припевами от лица Девы Марии, оплакивающей сына.

После этого плащаницу обносят крестным ходом вокруг храма и подносят к царским вратам. Действо символизирует присутствие Бога Сына на престоле вместе одесную Отца. В конце службы верующие прикладываются к плащанице. В этот момент поется стихира — особое песнопение, в котором рассказывается о погребении Христа.

Так как дата Страстной пятницы напрямую связана с датой Пасхи и, соответственно, ежегодно меняется, то проследить, на какие дни она выпадала в предшествующие годы и на какие даты выпадет в будущем, поможет следующая таблица:

Даты Страстной пятницы по годам Год Дата Страстной пятницы Пасха (воскресенье) 2023 14 апреля 16 апреля 2024 3 мая 5 мая 2025 18 апреля 20 апреля 2026 10 апреля 12 апреля 2027 30 апреля 2 мая 2028 14 апреля 16 апреля 2029 6 апреля 8 апреля 2030 26 апреля 28 апреля

Традиции и обычаи Страстной пятницы

Страстная или Великая пятница — день Великой скорби: Христос был распят, испытал крестные муки и умер. Поэтому соблюдается наиболее строгий пост, либо полный отказ от пищи, развлечений, пустых разговоров, домашних работ. Верующие стараются провести время в молитве, чтении Евангелия и размышлении о Боге.

« "Великая пятница больше связана с церковными традициями, чем народными. В храмах не служится Литургия, так как это торжественное богослужение. Совершается вынос Плащаницы — ткань с изображением умершего Иисуса — символ погребальных пелен Христа. Ее выносят из алтаря как образ Господа, положенного во гроб. Совершают крестный ход с Плащаницей вокруг храма", — рассказала РИА Новости религиовед Анна Бахтиярова.

Конечно народные традиции тоже есть: запрещалось мести избы — "чтобы не засорить глаза, лежащему во гробе Христу". Да и в принципе уборку старались закончить на Страстной неделе к четвергу, чтобы в четверг затопить баню и мыться самим. А в пятницу можно было печь хлеб.

История Страстной пятницы

В Евангелии повествуется, что в пятницу после Тайной вечери один из учеников Христа, Иуда, предал своего учителя. Иерусалимские первосвященники подкупили Искариота тридцатью сребрениками. И тот искал случая, чтобы предать Иисуса.

Обвинители отвели его к прокуратору Иудеи Понтию Пилату. Они решили: если тот признает Иисуса виновным в попрании иудейской веры и "смущении народа", то смертная казнь будет считаться законной.

Прокуратор же после допроса понял, что все обвинения в адрес Иисуса абсурдны. Не нашел вины в действиях Христа и царь Галилеи Ирод Антипа. Поэтому поначалу Пилат старался убедить первосвященников снять обвинения.

© Пресс-служба ГК "Люксор" Перейти в медиабанк Николай Бурляев в роли Иешуа Га-Ноцри и Михаил Ульянов в роли Понтия Пилата (слева направо) в фильме Юрия Кары "Мастер и Маргарита".

Однако те уже успели подговорить толпу: внушить ей, что "не мир принес обольститель в Иерусалим". В преддверии иудейского праздника Пасхи римский прокуратор миловал одного из преступников, приговоренных к смерти. Пилат предложил толпе сделать выбор: отпустить на волю Христа или известного разбойника и убийцу Варавву.

"Варавву", — донесся крик из толпы. О Христе же кричали прокуратору: "Распни, распни Его!" Тогда Пилат умыл руки и осудил Христа на смертную казнь. По тем временам — самую мучительную и позорную.

Свой крест Христос нес по улицам Иерусалима и на Голгофу сам. Вместе с Иисусом там же были казнены двое разбойников. Один из них, названный в христианской традиции "благоразумным", раскаялся в грехах в последний момент. За это Иисус пообещал, что тот первым войдет в Царствие Небесное.

Сам же Спаситель в последние минуты земной жизни воскликнул: "Отче! В руки Твои предаю дух Мой". И испустил дух. После чего померкло солнце и началось страшное землетрясение.

Один из воинов, чтобы удостовериться в кончине Иисуса, пронзил его ребро копьем. Из раны, согласно преданию, полились кровь и вода.

"Истинно Человек Сей был Сын Божий", — произнес сотник.

© Public domain Икона Эммануила Лампардоса "Распятие", XVII в.

Позже тело Христа сняли с креста и погребли завернутое в плащаницу в пещере. По Евангелию, на третий день Иисус воскрес. Именно в честь победы Спасителя над смертью и установлен христианский праздник Пасхи.

Приметы и поверья

В народе сложились свои приметы и суеверия этого дня. Считается, что сны в Страстную пятницу вещие. А соль, освященная в этот день, имеет особые защитные и лечебные свойства

Теплая и ясная погода на Страстную пятницу предвещает солнечную весну. И наоборот: дождь и тучи — значит, весна будет холодной. Кроме того, солнце на Страстную предвещало богатый урожай хлеба. А морозное утро — еще 40 дней прохлады.

Считается, что в доме, где произойдет ссора в Страстную пятницу, весь год не будет покоя.

На Руси также верили: первый, кого увидишь в окно на Страстную пятницу, расскажет о судьбе. Если мужчину — верный знак, что со здоровьем все будет нормально, если старика — жди скорых бед. Ну а если семью, то в доме будет царить взаимопонимание.

Как соблюдать Страстную пятницу в современном мире

Далеко не каждый гражданин способен в полной мере соблюдать все предписанные в этот день ограничения и запреты и строго следовать уставу. Особенно в современном мире, реалии которого даже вопреки воле человека часто диктуют ему свои условия.

Именно поэтому, когда речь заходит о соблюдении всех указаний и традиций Страстной пятницы, часто можно услышать дополнение - “по силам”.

Если вы работаете

В Страстную пятницу предписывается отложить текущие дела и заботы и по возможности провести день в храме, на богослужениях. Но официального выходного дня по трудовому календарю на этот день не выпадает.

Если отложить или перенести рабочие задачи на другой день не получается, то выполнение трудовых обязательств в целом не запрещено (рекомендуется лишь максимально ограничить тяжелый физический труд). В этом случае рекомендуется сконцентрироваться на духовных аспектах: мысленно погрузиться в воспоминания о страданиях и смерти Христа, почитать соответствующую литературу, если нет возможности попасть в храм — посмотреть или послушать трансляцию богослужения.

Также верующие даже в рабочий день могут соблюдать ключевые запреты — не предаваться праздным разговорам, не употреблять спиртное, не ссориться с окружающими.

Если не соблюдаете пост

В Страстную пятницу верующим полагается соблюдать максимально строгий пост. Фактически в этот день рекомендуется практически полностью отказаться от еды, но лишь в том случае, если это позволяет здоровье.

В целом же допускается ограничить себя в пище частично, настолько, насколько позволяют силы и возможности. Если соблюдать строгий пост у человека не получается, стоит все же отдать предпочтение максимально простой пище, отложив деликатесы и кулинарные изыски на другой день.

Если есть семья и дети

Все традиции Страстной седмицы (и Страстной пятницы в том числе) можно и нужно соблюдать не только лично, но и вместе с самыми родными и близкими людьми — со своей семьей.

Детям можно рассказать об истории и смысле этого дня (конечно, учитывая при этом возраст ребенка), вместе помолиться дома или сходить в храм (даже если нет возможности посетить богослужение полностью) и постараться сделать так, чтобы даже у самых младших членов семьи Страстная пятница ассоциировалась все же не с грустью, а с надеждой и радостью.

Часто задаваемые вопросы

Важно понимать, что прямых запретов на те или иные действия в Страстную пятницу немного. Скорее речь идет о рекомендациях, которые следует соблюдать для того, чтобы почувствовать особое духовное значение этого дня.

Мы собрали наиболее популярные вопросы, которые затрагивают традиции Страстной пятницы

Можно ли мыться?

В Страстную пятницу нет прямого запрета на посещение бани или другие водные процедуры. Но бытовые дела и заботы все же рекомендуется ограничить, чтобы посвятить день молитвам, размышлениям о страданиях Спасителя и собственных грехах, а также искреннему покаянию.

Если же человеку очень нужно принять душ, это, конечно, можно сделать.

Можно ли работать?

В Страстную пятницу по возможности стоит воздержаться от активной работы или тяжелого физического труда. Если есть возможность скорректировать рабочий график таким образом, чтобы посетить утреннюю или вечернюю службу, такой возможностью нужно воспользоваться.

Можно ли готовить?

Если вся семья соблюдает строгий пост, то и вопрос о приготовлении еды в этот день для них не столь актуален. Если же в семье есть дети или больные, то приготовление еды для них является необходимой процедурой. По возможности стоит включать в меню в этот день простые блюда.

Также в Страстную пятницу не принято готовить куличи и другие праздничные блюда к Пасхе.

Можно ли убираться?

Как правило, все бытовые хлопоты верующие стараются перенести на Великий Четверг, оставив только минимум необходимых ежедневных гигиенических процедур.

© Sputnik / Виктор Толочко Перейти в медиабанк Верующая во время торжественной Рождественской мессы в архикафедральном соборе Имени Пресвятой Девы Марии в Минске