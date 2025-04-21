https://ria.ru/20250421/spetsoperatsiya-2012587689.html
Спецоперация, 21 апреля: ВС России вернулись к задачам СВО
Спецоперация, 21 апреля: ВС России вернулись к задачам СВО - РИА Новости, 21.04.2025
Спецоперация, 21 апреля: ВС России вернулись к задачам СВО
Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, и начавшееся с 18.00 мск 19 марта, завершилось в 00.00 мск понедельника. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T18:36:00+03:00
2025-04-21T18:36:00+03:00
2025-04-21T18:36:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, и начавшееся с 18.00 мск 19 марта, завершилось в 00.00 мск понедельника. Минобороны РФ сообщило, что все группировки войск ВС РФ в зоне специальной военной операции строго его соблюдали и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. В целом, по данным российского ведомства, в дневное время противник существенно снизил интенсивность ведения огня и боевых действий. Тем не менее, со стороны ВСУ были зафиксированы попытки атак по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым Российской Федерации. Всего было зафиксировано 4,9 тысячи нарушений режима перемирия, в том числе более 1,4 тысячи обстрелов, более 3,3 тысячи ударов с квадрокоптеров и 90 беспилотников самолётного типа (восемь вне зоны спецоперации). На приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей за время перемирия пришлось 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с беспилотников. С окончанием действия перемирия Вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции, отметили в Минобороны РФ. Как следует из сводки Минобороны РФ, с того момента как завершилось перемирие, потери украинских войск составили до 210 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились трёх боевых бронированных машин, трёх артиллерийских орудий, станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Авиация, ударные беспилотники и артиллерий группировок войск ВС РФ начиная с 00.00 21 апреля нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 74 районах. Средства ПВО за это время уничтожили 104 беспилотника самолётного типа. Сельскохозяйственный объект Говоря о перемирии, Путин предположил, что Киев согласился принять это предложение после подсказок со стороны иностранных кураторов. Он подчеркнул, что Россия всегда положительно относилась к мирным инициативам и выразил надежду, что и киевский режим будет действовать так же. Он также рассказа, что РФ проанализирует предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры и примет соответствующее решение. По словам президента, несколько дней назад РФ нанесли удар по сельскохозяйственному объекту в Одесской области, который Киев использовал в военных целях. Там были попытки организовать производство и испытания новой ракетной системы. Воспользовались в своих целях В отдельной сводке говорится, что с 00.00 часов 21 апреля подразделения группировки войск "Север" продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. С тех пор они уничтожили в курском приграничье до 50 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, три артиллерийских орудия. За всё время боевых действий в регионе потери противника превысили 75 375. Источник в группировке "Север" рассказал РИА Новости, что киевский режим использовал пасхальное перемирие в своих целях. За это время ВСУ усиливали и дооборудовали свои оборонительные позиции на границе Курской и Сумской областей, а также перемещали артиллерию на новые места. Не в публичной плоскости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в понедельник журналистам, что пасхальное перемирие было личной инициативой Владимира Путина. Он добавил, что Россия остаётся открытой к поискам мирного урегулирования украинского вопроса. Песков также выразил надежду, что работа РФ и США в этом направлении даст результаты. В то же время, по его словам, поиск путей мирного урегулирования не может проходить в публичной плоскости, поэтому к вбросам нужно относиться аккуратно. Кроме того, он подчеркнул, что Украина не должна быть членом НАТО, так как это представляло бы угрозу интересам России. Снаряды и беспилотники-камикадзе Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что в понедельник украинские войска несколько раз обстреливали Горловку и выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров. Кроме того, по городу был нанесён удар беспилотником-камикадзе. Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, на кладбище из-за удара дрона был ранен мирный житель. Ждут уступок Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США передали украинским чиновникам конфиденциальный документ, в котором изложили ожидаемые от Киева уступки, необходимые для урегулирования. В частности, США хотели бы, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО. Кроме того, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает признать территорию вокруг Запорожской АЭС нейтральной и передать контроль над ней Соединенным Штатам.
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россия, сша, украина, владимир путин, дмитрий песков, иван приходько, нато, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Иван Приходько, НАТО, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, и начавшееся с 18.00 мск 19 марта, завершилось в 00.00 мск понедельника.
Минобороны РФ сообщило, что все группировки войск ВС РФ в зоне специальной военной операции строго его соблюдали и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. В целом, по данным российского ведомства, в дневное время противник существенно снизил интенсивность ведения огня и боевых действий.
Тем не менее, со стороны ВСУ были зафиксированы попытки атак по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым Российской Федерации. Всего было зафиксировано 4,9 тысячи нарушений режима перемирия, в том числе более 1,4 тысячи обстрелов, более 3,3 тысячи ударов с квадрокоптеров и 90 беспилотников самолётного типа (восемь вне зоны спецоперации).
На приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей за время перемирия пришлось 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с беспилотников.
С окончанием действия перемирия Вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции, отметили в Минобороны РФ.
Как следует из сводки Минобороны РФ, с того момента как завершилось перемирие, потери украинских войск составили до 210 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились трёх боевых бронированных машин, трёх артиллерийских орудий, станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.
Авиация, ударные беспилотники и артиллерий группировок войск ВС РФ начиная с 00.00 21 апреля нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 74 районах. Средства ПВО за это время уничтожили 104 беспилотника самолётного типа.
Сельскохозяйственный объект
Говоря о перемирии, Путин
предположил, что Киев согласился принять это предложение после подсказок со стороны иностранных кураторов. Он подчеркнул, что Россия всегда положительно относилась к мирным инициативам и выразил надежду, что и киевский режим будет действовать так же.
Он также рассказа, что РФ проанализирует предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры и примет соответствующее решение. По словам президента, несколько дней назад РФ нанесли удар по сельскохозяйственному объекту в Одесской области, который Киев использовал в военных целях. Там были попытки организовать производство и испытания новой ракетной системы.
Воспользовались в своих целях
В отдельной сводке говорится, что с 00.00 часов 21 апреля подразделения группировки войск "Север" продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. С тех пор они уничтожили в курском приграничье до 50 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, три артиллерийских орудия. За всё время боевых действий в регионе потери противника превысили 75 375.
Источник в группировке "Север" рассказал РИА Новости, что киевский режим использовал пасхальное перемирие в своих целях. За это время ВСУ
усиливали и дооборудовали свои оборонительные позиции на границе Курской и Сумской областей
, а также перемещали артиллерию на новые места.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
рассказал в понедельник журналистам, что пасхальное перемирие было личной инициативой Владимира Путина. Он добавил, что Россия остаётся открытой к поискам мирного урегулирования украинского вопроса.
Песков также выразил надежду, что работа РФ и США
в этом направлении даст результаты. В то же время, по его словам, поиск путей мирного урегулирования не может проходить в публичной плоскости, поэтому к вбросам нужно относиться аккуратно. Кроме того, он подчеркнул, что Украина
не должна быть членом НАТО
, так как это представляло бы угрозу интересам России.
Снаряды и беспилотники-камикадзе
Управление администрации главы и правительства ДНР
по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что в понедельник украинские войска несколько раз обстреливали Горловку
и выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров. Кроме того, по городу был нанесён удар беспилотником-камикадзе.
Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько
, на кладбище из-за удара дрона был ранен мирный житель.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США передали украинским чиновникам конфиденциальный документ, в котором изложили ожидаемые от Киева
уступки, необходимые для урегулирования. В частности, США хотели бы, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО. Кроме того, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон
может признать Крым российским, а также предлагает признать территорию вокруг Запорожской АЭС
нейтральной и передать контроль над ней Соединенным Штатам.