https://ria.ru/20250421/spetsoperatsiya-2012587689.html

Спецоперация, 21 апреля: ВС России вернулись к задачам СВО

Спецоперация, 21 апреля: ВС России вернулись к задачам СВО - РИА Новости, 21.04.2025

Спецоперация, 21 апреля: ВС России вернулись к задачам СВО

Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, и начавшееся с 18.00 мск 19 марта, завершилось в 00.00 мск понедельника. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T18:36:00+03:00

2025-04-21T18:36:00+03:00

2025-04-21T18:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

владимир путин

дмитрий песков

иван приходько

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012496856_0:153:3213:1960_1920x0_80_0_0_1da4b22a91f32e8af127f34e0eaeb469.jpg

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Пасхальное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, и начавшееся с 18.00 мск 19 марта, завершилось в 00.00 мск понедельника. Минобороны РФ сообщило, что все группировки войск ВС РФ в зоне специальной военной операции строго его соблюдали и оставались на ранее занятых рубежах и позициях. В целом, по данным российского ведомства, в дневное время противник существенно снизил интенсивность ведения огня и боевых действий. Тем не менее, со стороны ВСУ были зафиксированы попытки атак по позициям российских войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской, Брянской, Курской областей и Республики Крым Российской Федерации. Всего было зафиксировано 4,9 тысячи нарушений режима перемирия, в том числе более 1,4 тысячи обстрелов, более 3,3 тысячи ударов с квадрокоптеров и 90 беспилотников самолётного типа (восемь вне зоны спецоперации). На приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей за время перемирия пришлось 19 обстрелов, 49 ударов FPV-дронами и 16 сбросов боеприпасов с беспилотников. С окончанием действия перемирия Вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции, отметили в Минобороны РФ. Как следует из сводки Минобороны РФ, с того момента как завершилось перемирие, потери украинских войск составили до 210 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились трёх боевых бронированных машин, трёх артиллерийских орудий, станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США. Авиация, ударные беспилотники и артиллерий группировок войск ВС РФ начиная с 00.00 21 апреля нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 74 районах. Средства ПВО за это время уничтожили 104 беспилотника самолётного типа. Сельскохозяйственный объект Говоря о перемирии, Путин предположил, что Киев согласился принять это предложение после подсказок со стороны иностранных кураторов. Он подчеркнул, что Россия всегда положительно относилась к мирным инициативам и выразил надежду, что и киевский режим будет действовать так же. Он также рассказа, что РФ проанализирует предложения не бить по объектам гражданской инфраструктуры и примет соответствующее решение. По словам президента, несколько дней назад РФ нанесли удар по сельскохозяйственному объекту в Одесской области, который Киев использовал в военных целях. Там были попытки организовать производство и испытания новой ракетной системы. Воспользовались в своих целях В отдельной сводке говорится, что с 00.00 часов 21 апреля подразделения группировки войск "Север" продолжили уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. С тех пор они уничтожили в курском приграничье до 50 боевиков ВСУ, боевую машину пехоты, два бронетранспортера, боевую бронированную машину, три артиллерийских орудия. За всё время боевых действий в регионе потери противника превысили 75 375. Источник в группировке "Север" рассказал РИА Новости, что киевский режим использовал пасхальное перемирие в своих целях. За это время ВСУ усиливали и дооборудовали свои оборонительные позиции на границе Курской и Сумской областей, а также перемещали артиллерию на новые места. Не в публичной плоскости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в понедельник журналистам, что пасхальное перемирие было личной инициативой Владимира Путина. Он добавил, что Россия остаётся открытой к поискам мирного урегулирования украинского вопроса. Песков также выразил надежду, что работа РФ и США в этом направлении даст результаты. В то же время, по его словам, поиск путей мирного урегулирования не может проходить в публичной плоскости, поэтому к вбросам нужно относиться аккуратно. Кроме того, он подчеркнул, что Украина не должна быть членом НАТО, так как это представляло бы угрозу интересам России. Снаряды и беспилотники-камикадзе Управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что в понедельник украинские войска несколько раз обстреливали Горловку и выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров. Кроме того, по городу был нанесён удар беспилотником-камикадзе. Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, на кладбище из-за удара дрона был ранен мирный житель. Ждут уступок Газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США передали украинским чиновникам конфиденциальный документ, в котором изложили ожидаемые от Киева уступки, необходимые для урегулирования. В частности, США хотели бы, чтобы Украина отказалась от вступления в НАТО. Кроме того, для урегулирования украинского кризиса Вашингтон может признать Крым российским, а также предлагает признать территорию вокруг Запорожской АЭС нейтральной и передать контроль над ней Соединенным Штатам.

https://ria.ru/20250421/kreml-2012501357.html

https://ria.ru/20250421/kiev-2012484593.html

https://ria.ru/20250421/peremirie-2012550261.html

https://ria.ru/20250421/peremirie-2012584123.html

https://ria.ru/20250421/putin--2012552703.html

https://ria.ru/20250421/peskov-2012499126.html

https://ria.ru/20250421/putin-2012553513.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, владимир путин, дмитрий песков, иван приходько, нато, вооруженные силы украины, запорожская аэс