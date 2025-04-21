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Тюменская область трудом и отдыхом займет 96% школьников - РИА Новости, 21.04.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
15:11 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/shkolniki-2012530582.html
Тюменская область трудом и отдыхом займет 96% школьников
Тюменская область трудом и отдыхом займет 96% школьников - РИА Новости, 21.04.2025
Тюменская область трудом и отдыхом займет 96% школьников
Отдохнуть в загородных детских оздоровительных центрах, в пришкольных лагерях, а при желании и поработать в этом году в Тюменской области смогут до 96%... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T15:11:00+03:00
2025-04-21T15:11:00+03:00
тюменская область
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 21 апр – РИА Новости. Отдохнуть в загородных детских оздоровительных центрах, в пришкольных лагерях, а при желании и поработать в этом году в Тюменской области смогут до 96% школьников региона, сообщается на сайте облправительства. "В целом в 2025 году планируется охватить отдыхом, занятостью и временным трудоустройством 96% школьников. Отдых и оздоровление детей в регионе готовы обеспечить 669 организаций – на 10 больше, чем в 2024 году. Вновь введен в строй загородный лагерь "Снежинка"… В регионе сохранены все льготные программы, детям погибших военнослужащих предоставлено первоочередное право на получение путевок", - указано из сообщения. Вопрос подготовки к сезону летнего отдыха детей рассмотрели в правительстве области на совещании под председательством замгубернатора Ольги Кузнечевских. Она акцентировала внимание коллег на том, что "по занятости детей необходимо отработать с каждой семьей, особое внимание уделять детям участников специальной военной операции, ребятам с ограниченными возможностями здоровья, детям из малообеспеченных семей". Подводя итоги совещания, в котором приняли участие представители федеральных контрольно-надзорных структур, региональных исполнительных органов власти и органов местного самоуправления, Ольга Кузнечевских подчеркнула, что задачи по обеспечению качественного, интересного и безопасного отдыха детей могут быть успешно решены только на основе эффективного межведомственного взаимодействия. Сезон 2025 года в летних лагерях Тюменской области будет посвящен 80-летию Великой Победы и региональному Году героев. В этом плане регион уже готов - Тюменская область заняла 23 призовых места в различных номинациях Всероссийского конкурса методических разработок по патриотическому воспитанию детей и молодежи в условиях организации отдыха детей и их оздоровления.
https://ria.ru/20250414/tyumen-2011141919.html
https://ria.ru/20250321/vlasti-2006552421.html
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тюменская область
Тюменская область, Тюменская область
Тюменская область трудом и отдыхом займет 96% школьников

До 96% тюменских школьников смогут отдохнуть в детских оздоровительных центрах

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПешеходный мост через реку Туру в Тюмени
Пешеходный мост через реку Туру в Тюмени - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Пешеходный мост через реку Туру в Тюмени. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 21 апр – РИА Новости. Отдохнуть в загородных детских оздоровительных центрах, в пришкольных лагерях, а при желании и поработать в этом году в Тюменской области смогут до 96% школьников региона, сообщается на сайте облправительства.
"В целом в 2025 году планируется охватить отдыхом, занятостью и временным трудоустройством 96% школьников. Отдых и оздоровление детей в регионе готовы обеспечить 669 организаций – на 10 больше, чем в 2024 году. Вновь введен в строй загородный лагерь "Снежинка"… В регионе сохранены все льготные программы, детям погибших военнослужащих предоставлено первоочередное право на получение путевок", - указано из сообщения.
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Вопрос подготовки к сезону летнего отдыха детей рассмотрели в правительстве области на совещании под председательством замгубернатора Ольги Кузнечевских. Она акцентировала внимание коллег на том, что "по занятости детей необходимо отработать с каждой семьей, особое внимание уделять детям участников специальной военной операции, ребятам с ограниченными возможностями здоровья, детям из малообеспеченных семей".
Подводя итоги совещания, в котором приняли участие представители федеральных контрольно-надзорных структур, региональных исполнительных органов власти и органов местного самоуправления, Ольга Кузнечевских подчеркнула, что задачи по обеспечению качественного, интересного и безопасного отдыха детей могут быть успешно решены только на основе эффективного межведомственного взаимодействия.
Сезон 2025 года в летних лагерях Тюменской области будет посвящен 80-летию Великой Победы и региональному Году героев. В этом плане регион уже готов - Тюменская область заняла 23 призовых места в различных номинациях Всероссийского конкурса методических разработок по патриотическому воспитанию детей и молодежи в условиях организации отдыха детей и их оздоровления.
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