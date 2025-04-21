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Над Львовской областью заметили шведский самолет-разведчик - РИА Новости, 22.04.2025
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23:53 21.04.2025 (обновлено: 00:57 22.04.2025)
https://ria.ru/20250421/samolet-razvedchik-2012629356.html
Над Львовской областью заметили шведский самолет-разведчик
Над Львовской областью заметили шведский самолет-разведчик - РИА Новости, 22.04.2025
Над Львовской областью заметили шведский самолет-разведчик
Самолет раннего радиолокационного обнаружения типа Saab 340 AEW&C шведского производства, который также имеет название ASC890, был замечен над Львовской... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-21T23:53:00+03:00
2025-04-22T00:57:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Самолет раннего радиолокационного обнаружения типа Saab 340 AEW&amp;C шведского производства, который также имеет название ASC890, был замечен над Львовской областью на западе Украины, сообщает издание "Зеркало недели". Сообщается, что еще в мае прошлого года представитель шведского премьера Том Самуэльссон подтвердил намерения Швеции передать Украине самолеты ASC-890. Как утверждалось, они должны дополнить и усилить эффективность боевых возможностей истребителей F-16. "В небе над Львовской областью 21 апреля, вероятно, наблюдался полет самолета раннего радиолокационного обнаружения типа Saab 340 AEW&amp;C", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания со ссылкой на военного украинского корреспондента Андрея Цаплиенко. Отмечается, что этот тип авиатехники способен выявлять воздушные, морские и наземные объекты на расстоянии до 450 километров, способствовать наведению систем противовоздушной обороны, координировать действия истребителей и мониторинг надводной ситуации. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, космос - риа наука, украина, россия, львовская область, сергей лавров, нато, f-16
В мире, Космос - РИА Наука, Украина, Россия, Львовская область, Сергей Лавров, НАТО, F-16
Над Львовской областью заметили шведский самолет-разведчик

В небе над Львовской областью заметили шведский самолет-разведчик ASC890

CC BY-SA 3.0 / Gnolam / Шведский самолет ДРЛО Saab 340 AEW
Шведский самолет ДРЛО Saab 340 AEW - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
CC BY-SA 3.0 / Gnolam /
Шведский самолет ДРЛО Saab 340 AEW. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. Самолет раннего радиолокационного обнаружения типа Saab 340 AEW&C шведского производства, который также имеет название ASC890, был замечен над Львовской областью на западе Украины, сообщает издание "Зеркало недели".
Сообщается, что еще в мае прошлого года представитель шведского премьера Том Самуэльссон подтвердил намерения Швеции передать Украине самолеты ASC-890. Как утверждалось, они должны дополнить и усилить эффективность боевых возможностей истребителей F-16.
«
"В небе над Львовской областью 21 апреля, вероятно, наблюдался полет самолета раннего радиолокационного обнаружения типа Saab 340 AEW&C", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания со ссылкой на военного украинского корреспондента Андрея Цаплиенко.
Отмечается, что этот тип авиатехники способен выявлять воздушные, морские и наземные объекты на расстоянии до 450 километров, способствовать наведению систем противовоздушной обороны, координировать действия истребителей и мониторинг надводной ситуации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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