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В "Ростехе" прокомментировали ситуацию с контрафактными инструментами - РИА Новости, 21.04.2025
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16:09 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/rostekh-2012542090.html
В "Ростехе" прокомментировали ситуацию с контрафактными инструментами
В "Ростехе" прокомментировали ситуацию с контрафактными инструментами - РИА Новости, 21.04.2025
В "Ростехе" прокомментировали ситуацию с контрафактными инструментами
Контрафактные инструменты для производства деталей на самолеты "Ил" были изъяты и не попали в производственный процесс, прокомментировали РИА Новости в... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:09:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Контрафактные инструменты для производства деталей на самолеты "Ил" были изъяты и не попали в производственный процесс, прокомментировали РИА Новости в "Ростехе". Ранее в понедельник газета "Коммерстантъ" написала, что сотрудники ФСБ и МВД России раскрыли аферу по поставке контрафактных инструментов для изготовления запчастей на самолеты "Ил". Под видом европейского в Воронежское авиастроительное объединение (ВАСО) несколько лет поступал китайский инструмент, который закупался в Китае на вес по цене металлического лома. "В ситуации, произошедшей на ПАО "Ил", эффективно сработали внутренние службы – контрафакт был своевременно выявлен и изъят, что позволило предотвратить его попадание в производственный процесс", - сообщили в "Ростехе", комментируя вопрос о поставках контрафактных инструментов для производства деталей самолетов "Ил". Сейчас предприятие корпорации "РТ-Техприемка" внедряет цифровой сервис "Антиконтрафакт", который помогает предотвратить применение контрафактной и фальсифицированной продукции на производстве. В 2024 году система прошла апробацию на 51 предприятии "Ростеха", в ближайшее время планируется расширить ее применение, отметили в госкопрорации. Цифровой сервис позволяет отслеживать происхождение комплектующих – от производителя и поставщика до заказчика. На каждое изделие наносится QR-код, содержащий информацию о производителе, дате выпуска, покупателе, маркировке и других параметрах. Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.
https://ria.ru/20250419/aeroflot-2012234357.html
https://ria.ru/20250412/samolet-2010945450.html
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экономика, технологии, россия, китай, ростех, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Экономика, Технологии, Россия, Китай, Ростех, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В "Ростехе" прокомментировали ситуацию с контрафактными инструментами

"Ростех": контрафактные инструменты для производства деталей на "Ил" изъяли

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкТранспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе ЗАО "Авиастар-СП" в Ульяновске
Транспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе ЗАО Авиастар-СП в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Сергей Субботин
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Транспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе ЗАО "Авиастар-СП" в Ульяновске. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Контрафактные инструменты для производства деталей на самолеты "Ил" были изъяты и не попали в производственный процесс, прокомментировали РИА Новости в "Ростехе".
Ранее в понедельник газета "Коммерстантъ" написала, что сотрудники ФСБ и МВД России раскрыли аферу по поставке контрафактных инструментов для изготовления запчастей на самолеты "Ил". Под видом европейского в Воронежское авиастроительное объединение (ВАСО) несколько лет поступал китайский инструмент, который закупался в Китае на вес по цене металлического лома.
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"В ситуации, произошедшей на ПАО "Ил", эффективно сработали внутренние службы – контрафакт был своевременно выявлен и изъят, что позволило предотвратить его попадание в производственный процесс", - сообщили в "Ростехе", комментируя вопрос о поставках контрафактных инструментов для производства деталей самолетов "Ил".
Сейчас предприятие корпорации "РТ-Техприемка" внедряет цифровой сервис "Антиконтрафакт", который помогает предотвратить применение контрафактной и фальсифицированной продукции на производстве. В 2024 году система прошла апробацию на 51 предприятии "Ростеха", в ближайшее время планируется расширить ее применение, отметили в госкопрорации.
Цифровой сервис позволяет отслеживать происхождение комплектующих – от производителя и поставщика до заказчика. На каждое изделие наносится QR-код, содержащий информацию о производителе, дате выпуска, покупателе, маркировке и других параметрах.
Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.
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