https://ria.ru/20250421/rostekh-2012542090.html

В "Ростехе" прокомментировали ситуацию с контрафактными инструментами

В "Ростехе" прокомментировали ситуацию с контрафактными инструментами - РИА Новости, 21.04.2025

В "Ростехе" прокомментировали ситуацию с контрафактными инструментами

Контрафактные инструменты для производства деталей на самолеты "Ил" были изъяты и не попали в производственный процесс, прокомментировали РИА Новости в... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T16:09:00+03:00

2025-04-21T16:09:00+03:00

2025-04-21T16:09:00+03:00

экономика

технологии

россия

китай

ростех

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40619/71/406197140_94:0:3635:1992_1920x0_80_0_0_a75f5eefc479278cf4a4cb23fabe35c8.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Контрафактные инструменты для производства деталей на самолеты "Ил" были изъяты и не попали в производственный процесс, прокомментировали РИА Новости в "Ростехе". Ранее в понедельник газета "Коммерстантъ" написала, что сотрудники ФСБ и МВД России раскрыли аферу по поставке контрафактных инструментов для изготовления запчастей на самолеты "Ил". Под видом европейского в Воронежское авиастроительное объединение (ВАСО) несколько лет поступал китайский инструмент, который закупался в Китае на вес по цене металлического лома. "В ситуации, произошедшей на ПАО "Ил", эффективно сработали внутренние службы – контрафакт был своевременно выявлен и изъят, что позволило предотвратить его попадание в производственный процесс", - сообщили в "Ростехе", комментируя вопрос о поставках контрафактных инструментов для производства деталей самолетов "Ил". Сейчас предприятие корпорации "РТ-Техприемка" внедряет цифровой сервис "Антиконтрафакт", который помогает предотвратить применение контрафактной и фальсифицированной продукции на производстве. В 2024 году система прошла апробацию на 51 предприятии "Ростеха", в ближайшее время планируется расширить ее применение, отметили в госкопрорации. Цифровой сервис позволяет отслеживать происхождение комплектующих – от производителя и поставщика до заказчика. На каждое изделие наносится QR-код, содержащий информацию о производителе, дате выпуска, покупателе, маркировке и других параметрах. Госкорпорация "Ростех" - крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.

https://ria.ru/20250419/aeroflot-2012234357.html

https://ria.ru/20250412/samolet-2010945450.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, китай, ростех, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)