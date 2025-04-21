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Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам - РИА Новости, 21.04.2025
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10:48 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/rosobrnadzor-2012468728.html
Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам
Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам - РИА Новости, 21.04.2025
Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам
Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:48:00+03:00
2025-04-21T10:48:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
тольяттинский государственный университет
происшествия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам, сообщили в ведомстве. "Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам", - говорится в сообщении. Уточняется, что предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований получили Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова, Тольяттинский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины. "Вузам, получившим предостережения, предложено предпринять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований", - сообщили в ведомстве.
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федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), тольяттинский государственный университет, происшествия
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Тольяттинский государственный университет, Происшествия
Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам

Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам за несоблюдение требований

© РИА Новости / Владимир ПесняСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Студенты на лекции. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам, сообщили в ведомстве.
"Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам", - говорится в сообщении.
Уточняется, что предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований получили Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова, Тольяттинский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины.
"Вузам, получившим предостережения, предложено предпринять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований", - сообщили в ведомстве.
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Тольяттинский государственный университетПроисшествия
 
 
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