https://ria.ru/20250421/rosobrnadzor-2012468728.html

Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам

Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам - РИА Новости, 21.04.2025

Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам

Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T10:48:00+03:00

2025-04-21T10:48:00+03:00

2025-04-21T10:48:00+03:00

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

тольяттинский государственный университет

происшествия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам, сообщили в ведомстве. "Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам", - говорится в сообщении. Уточняется, что предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований получили Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова, Тольяттинский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины. "Вузам, получившим предостережения, предложено предпринять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20241014/vuz-1977926388.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), тольяттинский государственный университет, происшествия