https://ria.ru/20250421/rosobrnadzor-2012468728.html
Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам
Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам - РИА Новости, 21.04.2025
Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам
Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:48:00+03:00
2025-04-21T10:48:00+03:00
2025-04-21T10:48:00+03:00
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
тольяттинский государственный университет
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889160179_0:121:3018:1820_1920x0_80_0_0_312c6fe8996437bc056c7bbb0a79ac40.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Рособрнадзор объявил предостережения трем российским вузам, сообщили в ведомстве. "Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам", - говорится в сообщении. Уточняется, что предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований получили Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова, Тольяттинский государственный университет и Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины. "Вузам, получившим предостережения, предложено предпринять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований", - сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20241014/vuz-1977926388.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889160179_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d981cb3d81d0bd405002f9ec93e65210.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), тольяттинский государственный университет, происшествия
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Тольяттинский государственный университет, Происшествия
Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам
Рособрнадзор объявил предостережения трем вузам за несоблюдение требований