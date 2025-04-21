https://ria.ru/20250421/putin-2012615712.html

Путин рассказал о планах по обустройству российских регионов

Путин рассказал о планах по обустройству российских регионов - РИА Новости, 21.04.2025

Путин рассказал о планах по обустройству российских регионов

На обустройство российских регионов в общей сложности будет выделено 250 миллиардов рублей до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T21:12:00+03:00

2025-04-21T21:12:00+03:00

2025-04-21T21:12:00+03:00

россия

владимир путин

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. На обустройство российских регионов в общей сложности будет выделено 250 миллиардов рублей до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин. В феврале 2024 года Путин поручил правительству выделять до 2030 года не менее 25 миллиардов рублей ежегодно для победителей конкурса проектов комфортной городской среды. "У нас с 2018 года программа работает по обустройству территорий с привлечением граждан и так далее. Работает очень успешно. И на ближайшие годы, до 2030, по-моему, у нас выстроена эта работа, под 25 миллиардов ежегодно. В общей сложности, по-моему, 250 миллиардов предусмотрено на эти цели. И будем работать обязательно, потому что это себя хорошо зарекомендовало", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.

https://ria.ru/20250326/mishustin-2007405503.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, владимир путин