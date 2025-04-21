Путин рассказал о планах по обустройству российских регионов
Путин: на обустройство регионов до 2030 года будет выделено 250 млрд рублей
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований
Президент Владимир Путин провел встречу с главами муниципальных образований
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. На обустройство российских регионов в общей сложности будет выделено 250 миллиардов рублей до 2030 года, заявил президент России Владимир Путин.
В феврале 2024 года Путин поручил правительству выделять до 2030 года не менее 25 миллиардов рублей ежегодно для победителей конкурса проектов комфортной городской среды.
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"У нас с 2018 года программа работает по обустройству территорий с привлечением граждан и так далее. Работает очень успешно. И на ближайшие годы, до 2030, по-моему, у нас выстроена эта работа, под 25 миллиардов ежегодно. В общей сложности, по-моему, 250 миллиардов предусмотрено на эти цели. И будем работать обязательно, потому что это себя хорошо зарекомендовало", - сказал Путин на встрече с главами муниципальных образований субъектов РФ.
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