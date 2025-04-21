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Путин оценил работу кадровой программы "Время героев" - РИА Новости, 21.04.2025
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19:34 21.04.2025 (обновлено: 19:47 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012599784.html
Путин оценил работу кадровой программы "Время героев"
Путин оценил работу кадровой программы "Время героев" - РИА Новости, 21.04.2025
Путин оценил работу кадровой программы "Время героев"
Платформа "Время героев" выстроена и работает эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:34:00+03:00
2025-04-21T19:47:00+03:00
владимир путин
программа "время героев"
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Платформа "Время героев" выстроена и работает эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин."Платформа "Время героев" выстроена, работает эффективно. Там тысячи заявок, по-моему, 83 человека прошло на первом конкурсе. И требования между тем достаточно жесткие", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.
https://ria.ru/20250421/putin-2012589840.html
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владимир путин, программа "время героев", россия
Владимир Путин, Программа "Время героев", Россия
Путин оценил работу кадровой программы "Время героев"

Путин: кадровая программа "Время героев" выстроена и работает эффективно

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Платформа "Время героев" выстроена и работает эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Платформа "Время героев" выстроена, работает эффективно. Там тысячи заявок, по-моему, 83 человека прошло на первом конкурсе. И требования между тем достаточно жесткие", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения Всероссийской муниципальной премией Служение в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Путин рассказал о кадровых проектах по программе "Время героев"
Вчера, 16:30
 
Владимир ПутинПрограмма "Время героев"Россия
 
 
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