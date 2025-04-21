https://ria.ru/20250421/putin-2012599784.html
Путин оценил работу кадровой программы "Время героев"
Путин оценил работу кадровой программы "Время героев" - РИА Новости, 21.04.2025
Путин оценил работу кадровой программы "Время героев"
Платформа "Время героев" выстроена и работает эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:34:00+03:00
2025-04-21T19:34:00+03:00
2025-04-21T19:47:00+03:00
владимир путин
программа "время героев"
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Платформа "Время героев" выстроена и работает эффективно, заявил президент РФ Владимир Путин."Платформа "Время героев" выстроена, работает эффективно. Там тысячи заявок, по-моему, 83 человека прошло на первом конкурсе. И требования между тем достаточно жесткие", - сказал Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.
https://ria.ru/20250421/putin-2012589840.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, программа "время героев", россия
Владимир Путин, Программа "Время героев", Россия
Путин оценил работу кадровой программы "Время героев"
Путин: кадровая программа "Время героев" выстроена и работает эффективно