https://ria.ru/20250421/putin-2012595989.html
Путин поблагодарил жителей приграничных регионов за мужество и героизм
Путин поблагодарил жителей приграничных регионов за мужество и героизм - РИА Новости, 21.04.2025
Путин поблагодарил жителей приграничных регионов за мужество и героизм
Президент России Владимир Путин поблагодарил жителей приграничных территорий РФ за мужество, героизм и стойкость. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:11:00+03:00
2025-04-21T19:11:00+03:00
2025-04-21T19:37:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил жителей приграничных территорий РФ за мужество, героизм и стойкость."Прежде всего, слова благодарности мы с вами вместе обратим к вашим подопечным, скажем людям, ради которых мы с вами работаем, вы работаете. Прежде всего, сейчас я говорю о жителях приграничных территорий, которые оказались в очень сложной ситуации в связи с преступными деяниями со стороны киевского режима", - сказал глава государства в ходе встречи с главами муниципальных образований субъектов РФ.Путин добавил, что люди, которые живут в приграничных регионах страны, обладают мужеством, героизмом и стойкостью."Они всегда - и в те годы (Великой Отечественной войны - ред.), и сейчас, и в более ранние периоды - были залогом существования самой России. Этого мало кто понимает из тех, кто пытается покушаться на нашу независимость, на наш суверенитет, на нашу свободу, на нашу целостность", - заключил президент.
https://ria.ru/20250421/putin-2012596472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин
Путин поблагодарил жителей приграничных регионов за мужество и героизм
Путин поблагодарил жителей приграничных регионов за мужество, героизм, стойкость