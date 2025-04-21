https://ria.ru/20250421/putin-2012589840.html
Путин рассказал о кадровых проектах по программе "Время героев"
Путин рассказал о кадровых проектах по программе "Время героев" - РИА Новости, 21.04.2025
Путин рассказал о кадровых проектах по программе "Время героев"
Аналогичные программе "Время героев" кадровые проекты запущены во всех регионах РФ, благодаря им в стране появятся новые лидеры, заявил президент России... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:30:00+03:00
2025-04-21T16:30:00+03:00
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общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Аналогичные программе "Время героев" кадровые проекты запущены во всех регионах РФ, благодаря им в стране появятся новые лидеры, заявил президент России Владимир Путин. "Напомню, что у нас действует федеральная кадровая программа "Время героев". Аналогичные кадровые проекты уже запущены, я просил об этом и хотел бы поблагодарить руководителей регионов да и муниципалитетов за то, что вы это делаете. Запущены эти программы на всех территориях, во всех регионах России. И, безусловно, рассчитываю, что благодаря им в местном самоуправлении появятся новые лидеры, профессионалы, которые способны вести за собой, показывать пример самоотверженной работы ради всего общества",- сказал Путин на церемонии вручения Всероссийской муниципальной премии "Служение".
https://ria.ru/20250421/putin-2012588776.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о кадровых проектах по программе "Время героев"
Путин: аналоги программы "Время героев" запущены во всех регионах России