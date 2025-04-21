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Награждение лауреатов премии "Служение". Трансляция - РИА Новости, 21.04.2025
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14:09 21.04.2025 (обновлено: 14:27 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/putin-2012516830.html
Награждение лауреатов премии "Служение". Трансляция
Награждение лауреатов премии "Служение". Трансляция - РИА Новости, 21.04.2025
Награждение лауреатов премии "Служение". Трансляция
На премии "Служение" проходит церемония награждения лауреатов. РИА Новости, 21.04.2025
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россия
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На премии "Служение" проходит церемония награждения лауреатов.
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Церемония награждения лауреатов премии "Служение"
Церемония награждения лауреатов премии "Служение"
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россия, видео
Россия
Награждение лауреатов премии "Служение". Трансляция
На премии "Служение" проходит церемония награждения лауреатов.
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Награждение лауреатов премии "Служение". Трансляция

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На премии "Служение" проходит церемония награждения лауреатов.
 
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