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Награждение лауреатов премии "Служение". Трансляция
Награждение лауреатов премии "Служение". Трансляция - РИА Новости, 21.04.2025
Награждение лауреатов премии "Служение". Трансляция
На премии "Служение" проходит церемония награждения лауреатов. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T14:09:00+03:00
2025-04-21T14:09:00+03:00
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россия
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На премии "Служение" проходит церемония награждения лауреатов.
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РИА Новости
1
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Церемония награждения лауреатов премии "Служение"
Церемония награждения лауреатов премии "Служение"
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PT135M01S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, видео
Россия
Награждение лауреатов премии "Служение". Трансляция
На премии "Служение" проходит церемония награждения лауреатов.
2025-04-21T14:09
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PT135M01S
Награждение лауреатов премии "Служение". Трансляция
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На премии "Служение" проходит церемония награждения лауреатов.