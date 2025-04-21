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В Твери обсудили совместные проекты России и Казахстана к юбилею Победы - РИА Новости, 21.04.2025
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
15:00 21.04.2025 (обновлено: 15:01 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/proekty-2012527683.html
В Твери обсудили совместные проекты России и Казахстана к юбилею Победы
В Твери обсудили совместные проекты России и Казахстана к юбилею Победы - РИА Новости, 21.04.2025
В Твери обсудили совместные проекты России и Казахстана к юбилею Победы
Совместные проекты России и Казахстана по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, вопросы межрегионального сотрудничества и развития партнерства двух... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T15:00:00+03:00
2025-04-21T15:01:00+03:00
тверская область
россия
казахстан
тверь
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 21 апр - РИА Новости. Совместные проекты России и Казахстана по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, вопросы межрегионального сотрудничества и развития партнерства двух стран в космической отрасли стали главными темами 23-го заседания Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и Сенатом Казахстана в Твери, сообщает пресс-служба регправительства. Мероприятие организовано в рамках визита делегации Казахстана в Верхневолжье. Как отметил на заседании первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин, ключевым событием 2025 года является 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Эта священная для народов обеих стран дата объединяет память о подвигах героев войны и тружеников тыла. "Мы высоко ценим вклад наших дедов и прадедов в разгром фашисткой Германии. Помним и о том, каждый второй, ушедший из братской республики на фронт, отдал свою жизнь за нашу Победу", — приводятся слова сенатора на сайте Совфеда. Яцкин сообщил, что к юбилею Победы запланировано совместное проведение целого ряда мероприятий. Кроме традиционного чествования ветеранов это взаимодействие поисковых отрядов и волонтерских организаций. Заместитель председателя Сената Казахстана Жакип Асанов подчеркнул, что Казахстан и Россия сегодня – ключевые партнеры. "Визит к нам президента России Владимира Владимировича Путина в ноябре прошлого года стал знаковым событием и придал новый импульс нашему сотрудничеству. Заседании комиссии проходит в преддверии важной даты – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. И мы вспоминаем о невероятном мужестве и единстве наших народов в борьбе с врагом", - привели в облправительстве слова Асанова. В свою очередь, губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал о работе, которая ведется в регионе по сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны и подвиге казахских воинов на тверской земле. "В Ржевской битве представители разных республик и национальностей Советского Союза стойко сражались с превосходящими силами противника. Защищали нашу Родину воины 100-й и 101-й стрелковых бригад, сформированных в Казахстане. Они проявили высочайшее мужество и героизм. Многие из них отдали жизни в борьбе с нацизмом. В их числе дядя президента Казахстана, похороненный в братской могиле в деревне Трубино", – приводит пресс–служба слова Рудени. Губернатор добавил, что поисковые отряды из Казахстана являются постоянными участниками Международной военно-исторической экспедиции "Ржев. Калининский фронт". В городе Ржеве установлены мемориал Советскому солдату и Мемориальный комплекс в память о подвиге в Ржевской битве воинов-казахстанцев. Сегодня сотрудничество между нашими странами развивается в ключевых отраслях экономики: машиностроении, металлообрабатывающей, пищевой и легкой промышленности. Перспективными направлениями являются логистика, промышленность, а также сферы туризма и культуры. Кроме того, на заседании прозвучало предложение о подписании на Петербургском международном экономическом форуме соглашения о сотрудничестве между Восточно-Казахстанской областью и тверским регионом.
https://ria.ru/20250418/nagrady-2012079255.html
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россия, казахстан, тверь, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Россия, Казахстан, Тверь, Игорь Руденя, Тверская область
В Твери обсудили совместные проекты России и Казахстана к юбилею Победы

Сотрудничество Совета Федерации и Сената Казахстана обсудили в Твери

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиЗаседание Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и Сенатом Парламента Республики Казахстан в Тверской области
Заседание Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и Сенатом Парламента Республики Казахстан в Тверской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Заседание Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и Сенатом Парламента Республики Казахстан в Тверской области
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ТВЕРЬ, 21 апр - РИА Новости. Совместные проекты России и Казахстана по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, вопросы межрегионального сотрудничества и развития партнерства двух стран в космической отрасли стали главными темами 23-го заседания Комиссии по сотрудничеству между Советом Федерации РФ и Сенатом Казахстана в Твери, сообщает пресс-служба регправительства.
Мероприятие организовано в рамках визита делегации Казахстана в Верхневолжье.
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18 апреля, 15:00
Как отметил на заседании первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Яцкин, ключевым событием 2025 года является 80-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Эта священная для народов обеих стран дата объединяет память о подвигах героев войны и тружеников тыла.
"Мы высоко ценим вклад наших дедов и прадедов в разгром фашисткой Германии. Помним и о том, каждый второй, ушедший из братской республики на фронт, отдал свою жизнь за нашу Победу", — приводятся слова сенатора на сайте Совфеда.
Яцкин сообщил, что к юбилею Победы запланировано совместное проведение целого ряда мероприятий. Кроме традиционного чествования ветеранов это взаимодействие поисковых отрядов и волонтерских организаций.
Заместитель председателя Сената Казахстана Жакип Асанов подчеркнул, что Казахстан и Россия сегодня – ключевые партнеры. "Визит к нам президента России Владимира Владимировича Путина в ноябре прошлого года стал знаковым событием и придал новый импульс нашему сотрудничеству. Заседании комиссии проходит в преддверии важной даты – 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. И мы вспоминаем о невероятном мужестве и единстве наших народов в борьбе с врагом", - привели в облправительстве слова Асанова.
В свою очередь, губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал о работе, которая ведется в регионе по сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны и подвиге казахских воинов на тверской земле.
"В Ржевской битве представители разных республик и национальностей Советского Союза стойко сражались с превосходящими силами противника. Защищали нашу Родину воины 100-й и 101-й стрелковых бригад, сформированных в Казахстане. Они проявили высочайшее мужество и героизм. Многие из них отдали жизни в борьбе с нацизмом. В их числе дядя президента Казахстана, похороненный в братской могиле в деревне Трубино", – приводит пресс–служба слова Рудени.
Губернатор добавил, что поисковые отряды из Казахстана являются постоянными участниками Международной военно-исторической экспедиции "Ржев. Калининский фронт". В городе Ржеве установлены мемориал Советскому солдату и Мемориальный комплекс в память о подвиге в Ржевской битве воинов-казахстанцев.
Сегодня сотрудничество между нашими странами развивается в ключевых отраслях экономики: машиностроении, металлообрабатывающей, пищевой и легкой промышленности. Перспективными направлениями являются логистика, промышленность, а также сферы туризма и культуры.
Кроме того, на заседании прозвучало предложение о подписании на Петербургском международном экономическом форуме соглашения о сотрудничестве между Восточно-Казахстанской областью и тверским регионом.
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Тверская областьРоссияКазахстанТверьИгорь РуденяТверская область
 
 
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