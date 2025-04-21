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Какой сегодня праздник: что отмечают 21 апреля в России и в мире по календарю
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11:17 21.04.2025 (обновлено: 11:24 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/prazdnik-2012473123.html
21 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
Какой сегодня праздник: что отмечают 21 апреля в России и в мире по календарю
21 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?
21 апреля 2025 года в России отмечается сразу несколько профессиональных праздников – День местного самоуправления, День главного бухгалтера, День мастера... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T11:17:00+03:00
2025-04-21T11:24:00+03:00
религиозные праздники
какой сегодня праздник
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21 апреля 2025 года в России отмечается сразу несколько профессиональных праздников – День местного самоуправления, День главного бухгалтера, День мастера пряничного дела, а в разных странах проходит Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Какие еще праздники отмечают сегодня, значимые международные исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.Какой сегодня праздник в РоссииДень местного самоуправления ежегодно отмечается в нашей стране 21 апреля указом Президента РФ № 805 от 10.06.2012 года, подчеркивая значение и вклад работников муниципальных районов, городских и сельских поселений, территорий федерального значения в улучшении качества жизни общества. В эту памятную дату организуют дискуссионные и образовательные круглые столы, проводят тематические встречи. В эту дату праздник не только у сотрудников муниципалитетов, но и у главных бухгалтеров. А также новый творческий праздник у мастеров пряничного дела, или День пряника.Профессиональный праздник21 апреля, начиная с прошлого года, начали отмечать День пряника. Инициаторами празднования выступили организаторы международного фестиваля пряничного искусства "Мир пряника". В честь праздника организуют мастер-классы и дегустацию этой сладкой выпечки.По инициативе редакции специализированного журнала "Главбух" в нашей стране появился День главного бухгалтера. Хотя он и не является официальным праздником в России, но подчеркивает значимость специалистов по бухгалтерскому учету для каждой организации, учреждения, компании.Церковный праздник21 апреля 2025 года отмечается первый день Пасхальной седмицы.В эту дату чтят память:Народный праздникВ народе 21 апреля праздник носит название Родион Ледолом, а также в 2025 году Светлый понедельник в народе носит название Поливальныйили Мокрый. По приметам, в этот день следует окатывать представительниц прекрасного пола водой, чтобы они были красивыми, здоровыми и вышли замуж. По другой традиции, вдовы в этот день отпускали тоску: на заре отправлялись к реке, черпали левой рукой воду, брызгали свое лицо и произносили специальный заговор от тоски. Если же был первый гром, то 21 апреля наши предки начинали пахать землю.Не рекомендуется убираться в доме, чтобы с мусором и грязной водой из дома не ушло счастье. Нужно делать добрые дела и не предаваться унынию. Запрещается пускать в дом посторонних и принимать подарки, иначе начнутся в жизни неприятности.Какой сегодня праздник в миреВсемирный день творчества и инновационной деятельности (World Creativity and Innovation Day) утвержден Генассамблеей ООН и ежегодно отмечается 21 апреля. Праздник установлен с целью привлечения внимания властей, представителей науки и техники, образовательных организаций к вопросу развития творческого мышления человека и создания условий для внедрения инноваций в разные сферы жизни.Памятные даты в историиХроника важных событий, произошедших в мире 21 апреля в разные годы:1910 – в Москве открылась Марфо-Мариинская обитель.1932 – в СССР были вновь созданы Морские силы Дальнего Востока, которые через три года были преобразованы в Тихоокеанский флот.1937 – премьера "Анны Карениной" во МХАТе отмечена как событие государственной важности специальным сообщением ТАСС.1939 – в Ленинграде открылся кинотеатр "Москва", первый трехзальный кинотеатр в СССР.1944 – женщины во Франции получили избирательное право.1946 – после длительного перерыва вновь начинаются богослужения в Троице-Сергиевой Лавре.1951 – создан Национальный Олимпийский комитет СССР.1954 – дата вступления СССР в ЮНЕСКО.1955 – организована научно-исследовательская станция "Северный полюс-5".1956 – песня Элвиса Пресли "Heartbreak Hotel" стала его первой композицией, занявшей первое место музыкального чарта журнала Billboard.1960 – город Бразилиа стал новой столицей Бразилии.1996 – на российском телевидении впервые вышла информационно-аналитическая программа "Зеркало" Николая Сванидзе.1997 – состоялся первый "мемориальный полёт" – презентована новая коммерческая услуга – космические похороны.2000 – Госдума России ратифицировала договор о полном прекращении ядерных испытаний.2005 – в рамках саммита министров иностранных дел стран НАТО в Вильнюсе, Россия и НАТО подписали Соглашение о статусе сил, участвующих в программе Партнёрство ради мира.Кто из известных людей родился 21 апреляВ этот день родились:1735 – Иван Кулибин, русский изобретатель, механик-самоучка,1758 – Арина Родионовна Яковлева, няня А.С. Пушкина.1864 – Макс Вебер, немецкий социолог, историк, экономист, один из основателей современной социологии.1926 – Елизавета II (Елизавета Александра Мария), королева Великобритании с 1952 по 2022 годы.1946 – Семен Альтман, советский футболист, украинский футбольный тренер.1955 – Крис Кельми (настоящее имя Анатолий Кельми), советский и российский певец, музыкант, композитор.1960 – Мишель Гуле, канадский хоккеист, член Зала хоккейной славы.1961 – Андрей Хомутов, советский и российский хоккеист, трёхкратный олимпийский чемпион, 7-кратный чемпион мира.1962 – Сергей Залётин, российский космонавт.1964 – Михаил Фридман, российский предприниматель, советский инженер металлургического производства, миллиардер, совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп".1965 – Эд Бельфор, канадский хоккеист, вратарь, обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион1966 – Андрей Жигалов, советский и российский киноактёр, клоун, автор и исполнитель песен.1968 – Татьяна Устинова, российская писательница, автор детективных романов, сценарист, переводчик, телеведущая.1978 – Юкка Невалайнен, барабанщик финской симфоник-метал-группы Nightwish.1980 – Венсан Лекавалье, канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли 2004 года.1986 – Александр Эдлер, шведский хоккеист, двукратный чемпион мира.2003 – Хави Симонс, нидерландский футболист, полузащитник клуба "РБ Лейпциг" и сборной Нидерландов.Именины21 апреля именины отмечают: Иван, Лука, Родион, Сергей, Яков.
https://ria.ru/20250401/aprel-1850146783.html
https://ria.ru/20250421/may-1855644309.html
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религиозные праздники, какой сегодня праздник
Религиозные праздники, Какой сегодня праздник

21 апреля: какой сегодня праздник, что отмечают в России и мире?

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди с детьми в Московском зоопарке
Люди с детьми в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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21 апреля 2025 года в России отмечается сразу несколько профессиональных праздников – День местного самоуправления, День главного бухгалтера, День мастера пряничного дела, а в разных странах проходит Всемирный день творчества и инновационной деятельности. Какие еще праздники отмечают сегодня, значимые международные исторические события, кто из знаменитостей родился в этот день, что можно делать по народному календарю, приметы и запреты – в материале РИА Новости.

Какой сегодня праздник в России

День местного самоуправления ежегодно отмечается в нашей стране 21 апреля указом Президента РФ № 805 от 10.06.2012 года, подчеркивая значение и вклад работников муниципальных районов, городских и сельских поселений, территорий федерального значения в улучшении качества жизни общества. В эту памятную дату организуют дискуссионные и образовательные круглые столы, проводят тематические встречи. В эту дату праздник не только у сотрудников муниципалитетов, но и у главных бухгалтеров. А также новый творческий праздник у мастеров пряничного дела, или День пряника.

Профессиональный праздник

21 апреля, начиная с прошлого года, начали отмечать День пряника. Инициаторами празднования выступили организаторы международного фестиваля пряничного искусства "Мир пряника". В честь праздника организуют мастер-классы и дегустацию этой сладкой выпечки.
Выходные в апреле - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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1 апреля, 11:20
По инициативе редакции специализированного журнала "Главбух" в нашей стране появился День главного бухгалтера. Хотя он и не является официальным праздником в России, но подчеркивает значимость специалистов по бухгалтерскому учету для каждой организации, учреждения, компании.

Церковный праздник

21 апреля 2025 года отмечается первый день Пасхальной седмицы.
В эту дату чтят память:
  • апостолов от 70-ти Родиона (Иродиона), Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма (Ермия) и иже с ними;
  • святителя Нифонта Печерского, епископа Новгородского.

Народный праздник

В народе 21 апреля праздник носит название Родион Ледолом, а также в 2025 году Светлый понедельник в народе носит название Поливальный
или Мокрый. По приметам, в этот день следует окатывать представительниц прекрасного пола водой, чтобы они были красивыми, здоровыми и вышли замуж. По другой традиции, вдовы в этот день отпускали тоску: на заре отправлялись к реке, черпали левой рукой воду, брызгали свое лицо и произносили специальный заговор от тоски. Если же был первый гром, то 21 апреля наши предки начинали пахать землю.
Не рекомендуется убираться в доме, чтобы с мусором и грязной водой из дома не ушло счастье. Нужно делать добрые дела и не предаваться унынию. Запрещается пускать в дом посторонних и принимать подарки, иначе начнутся в жизни неприятности.
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Какой сегодня праздник в мире

Всемирный день творчества и инновационной деятельности (World Creativity and Innovation Day) утвержден Генассамблеей ООН и ежегодно отмечается 21 апреля. Праздник установлен с целью привлечения внимания властей, представителей науки и техники, образовательных организаций к вопросу развития творческого мышления человека и создания условий для внедрения инноваций в разные сферы жизни.

Памятные даты в истории

Хроника важных событий, произошедших в мире 21 апреля в разные годы:
1910 в Москве открылась Марфо-Мариинская обитель.
1932 – в СССР были вновь созданы Морские силы Дальнего Востока, которые через три года были преобразованы в Тихоокеанский флот.
1937 – премьера "Анны Карениной" во МХАТе отмечена как событие государственной важности специальным сообщением ТАСС.
1939 – в Ленинграде открылся кинотеатр "Москва", первый трехзальный кинотеатр в СССР.
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1944 – женщины во Франции получили избирательное право.
1946 после длительного перерыва вновь начинаются богослужения в Троице-Сергиевой Лавре.
1951 – создан Национальный Олимпийский комитет СССР.
1954 – дата вступления СССР в ЮНЕСКО.
1955 организована научно-исследовательская станция "Северный полюс-5".
1956 – песня Элвиса Пресли "Heartbreak Hotel" стала его первой композицией, занявшей первое место музыкального чарта журнала Billboard.
1960 – город Бразилиа стал новой столицей Бразилии.
1996 – на российском телевидении впервые вышла информационно-аналитическая программа "Зеркало" Николая Сванидзе.
1997 – состоялся первый "мемориальный полёт" – презентована новая коммерческая услуга – космические похороны.
2000 – Госдума России ратифицировала договор о полном прекращении ядерных испытаний.
2005 – в рамках саммита министров иностранных дел стран НАТО в Вильнюсе, Россия и НАТО подписали Соглашение о статусе сил, участвующих в программе Партнёрство ради мира.

Кто из известных людей родился 21 апреля

В этот день родились:
1735 – Иван Кулибин, русский изобретатель, механик-самоучка,
1758 – Арина Родионовна Яковлева, няня А.С. Пушкина.
1864 – Макс Вебер, немецкий социолог, историк, экономист, один из основателей современной социологии.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают на набережной
Люди отдыхают на набережной в Новофедоровке - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Люди отдыхают на набережной . Архивное фото
1926 – Елизавета II (Елизавета Александра Мария), королева Великобритании с 1952 по 2022 годы.
1946 – Семен Альтман, советский футболист, украинский футбольный тренер.
1955 – Крис Кельми (настоящее имя Анатолий Кельми), советский и российский певец, музыкант, композитор.
1960 – Мишель Гуле, канадский хоккеист, член Зала хоккейной славы.
1961 – Андрей Хомутов, советский и российский хоккеист, трёхкратный олимпийский чемпион, 7-кратный чемпион мира.
1962 – Сергей Залётин, российский космонавт.
1964 – Михаил Фридман, российский предприниматель, советский инженер металлургического производства, миллиардер, совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума "Альфа-Групп".
1965 – Эд Бельфор, канадский хоккеист, вратарь, обладатель Кубка Стэнли и олимпийский чемпион
1966 – Андрей Жигалов, советский и российский киноактёр, клоун, автор и исполнитель песен.
1968 – Татьяна Устинова, российская писательница, автор детективных романов, сценарист, переводчик, телеведущая.
1978 – Юкка Невалайнен, барабанщик финской симфоник-метал-группы Nightwish.
1980 – Венсан Лекавалье, канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли 2004 года.
1986 – Александр Эдлер, шведский хоккеист, двукратный чемпион мира.
2003 – Хави Симонс, нидерландский футболист, полузащитник клуба "РБ Лейпциг" и сборной Нидерландов.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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Именины

21 апреля именины отмечают: Иван, Лука, Родион, Сергей, Яков.
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