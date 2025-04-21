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В Подмосковье загорелся Тимоховский полигон - РИА Новости, 21.04.2025
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20:39 21.04.2025 (обновлено: 20:52 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/pozhar-2012612317.html
В Подмосковье загорелся Тимоховский полигон
В Подмосковье загорелся Тимоховский полигон - РИА Новости, 21.04.2025
В Подмосковье загорелся Тимоховский полигон
Пожар произошел на Тимоховском полигоне в Подмосковье, сейчас возгорание локализовано на площади 500 "квадратов", сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:39:00+03:00
2025-04-21T20:52:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пожар произошел на Тимоховском полигоне в Подмосковье, сейчас возгорание локализовано на площади 500 "квадратов", сообщили РИА Новости в администрации Богородского городского округа.Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что на полигоне твердых бытовых отходов "Тимохово" в Богородском округе произошел пожар, огонь распространился более чем на 500 квадратных метров."В ликвидации локального возгорания откоса задействованы собственные силы и средства Тимоховского полигона: 20 человек, шесть автоцистерн, четыре экскаватора, четыре бульдозера, 10 самосвалов "Камаз". В 19.05 - локализация возгорания на площади 500 квадратных метров", - рассказали в пресс-службе администрации.
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происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье загорелся Тимоховский полигон

Пожар произошел на Тимоховском полигоне в Подмосковье, возгорание локализовано

© Фото : соцсетиПожар произошел на Тимоховском полигоне в Подмосковье
Пожар произошел на Тимоховском полигоне в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : соцсети
Пожар произошел на Тимоховском полигоне в Подмосковье
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пожар произошел на Тимоховском полигоне в Подмосковье, сейчас возгорание локализовано на площади 500 "квадратов", сообщили РИА Новости в администрации Богородского городского округа.
Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что на полигоне твердых бытовых отходов "Тимохово" в Богородском округе произошел пожар, огонь распространился более чем на 500 квадратных метров.
«
"В ликвидации локального возгорания откоса задействованы собственные силы и средства Тимоховского полигона: 20 человек, шесть автоцистерн, четыре экскаватора, четыре бульдозера, 10 самосвалов "Камаз". В 19.05 - локализация возгорания на площади 500 квадратных метров", - рассказали в пресс-службе администрации.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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