https://ria.ru/20250421/pozhar-2012612317.html

В Подмосковье загорелся Тимоховский полигон

В Подмосковье загорелся Тимоховский полигон - РИА Новости, 21.04.2025

В Подмосковье загорелся Тимоховский полигон

Пожар произошел на Тимоховском полигоне в Подмосковье, сейчас возгорание локализовано на площади 500 "квадратов", сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T20:39:00+03:00

2025-04-21T20:39:00+03:00

2025-04-21T20:52:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012613021_0:182:960:722_1920x0_80_0_0_69ab21c9c435104fc010e33a9ed2fa9c.jpg

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пожар произошел на Тимоховском полигоне в Подмосковье, сейчас возгорание локализовано на площади 500 "квадратов", сообщили РИА Новости в администрации Богородского городского округа.Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что на полигоне твердых бытовых отходов "Тимохово" в Богородском округе произошел пожар, огонь распространился более чем на 500 квадратных метров."В ликвидации локального возгорания откоса задействованы собственные силы и средства Тимоховского полигона: 20 человек, шесть автоцистерн, четыре экскаватора, четыре бульдозера, 10 самосвалов "Камаз". В 19.05 - локализация возгорания на площади 500 квадратных метров", - рассказали в пресс-службе администрации.

https://ria.ru/20250329/pozhar-2008160842.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)