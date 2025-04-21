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В Подмосковье загорелся Тимоховский полигон
В Подмосковье загорелся Тимоховский полигон - РИА Новости, 21.04.2025
В Подмосковье загорелся Тимоховский полигон
Пожар произошел на Тимоховском полигоне в Подмосковье, сейчас возгорание локализовано на площади 500 "квадратов", сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:39:00+03:00
2025-04-21T20:39:00+03:00
2025-04-21T20:52:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пожар произошел на Тимоховском полигоне в Подмосковье, сейчас возгорание локализовано на площади 500 "квадратов", сообщили РИА Новости в администрации Богородского городского округа.Ранее в Telegram-канале Mash появилась информация, что на полигоне твердых бытовых отходов "Тимохово" в Богородском округе произошел пожар, огонь распространился более чем на 500 квадратных метров."В ликвидации локального возгорания откоса задействованы собственные силы и средства Тимоховского полигона: 20 человек, шесть автоцистерн, четыре экскаватора, четыре бульдозера, 10 самосвалов "Камаз". В 19.05 - локализация возгорания на площади 500 квадратных метров", - рассказали в пресс-службе администрации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье загорелся Тимоховский полигон
Пожар произошел на Тимоховском полигоне в Подмосковье, возгорание локализовано