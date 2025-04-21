https://ria.ru/20250421/poshliny-2012444398.html

FT: пошлины Трампа могут усугубить дефицит лекарств в США

FT: пошлины Трампа могут усугубить дефицит лекарств в США - РИА Новости, 21.04.2025

FT: пошлины Трампа могут усугубить дефицит лекарств в США

Пошлины президента США Дональда Трампа могут усугубить дефицит лекарственных препаратов в США, в том числе привести к нехватке препаратов от рака, сообщает... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T08:37:00+03:00

2025-04-21T08:37:00+03:00

2025-04-21T08:37:00+03:00

сша

китай

индия

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

экономика

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пошлины президента США Дональда Трампа могут усугубить дефицит лекарственных препаратов в США, в том числе привести к нехватке препаратов от рака, сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителей фарминдустрии. "Производители дженериков предупредили, что пошлины США на фармацевтические препараты могут привести к дефициту лекарств, включая средства для лечения рака", - пишет издание. При этом, как отмечает издание, дефицит лекарств уже достиг рекорда США в первом квартале 2024 года, система здравоохранения страны в особенности страдает от дефицита низкорентабельных препаратов. По данным газеты, значительная часть импортируемых в США препаратов производится в Индии, а активные вещества зачастую закупаются в Китае. Газета напоминает, что фармацевтическая продукция пока не затронута новыми американскими пошлинами, однако Трамп предупредил, что планирует распространить их на фарминдустрию. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%.

https://ria.ru/20250418/kitay-2012065325.html

https://ria.ru/20250204/ssha-1997308935.html

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китай

индия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, китай, индия, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, экономика