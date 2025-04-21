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FT: пошлины Трампа могут усугубить дефицит лекарств в США - РИА Новости, 21.04.2025
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08:37 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/poshliny-2012444398.html
FT: пошлины Трампа могут усугубить дефицит лекарств в США
FT: пошлины Трампа могут усугубить дефицит лекарств в США - РИА Новости, 21.04.2025
FT: пошлины Трампа могут усугубить дефицит лекарств в США
Пошлины президента США Дональда Трампа могут усугубить дефицит лекарственных препаратов в США, в том числе привести к нехватке препаратов от рака, сообщает... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T08:37:00+03:00
2025-04-21T08:37:00+03:00
сша
китай
индия
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
экономика
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пошлины президента США Дональда Трампа могут усугубить дефицит лекарственных препаратов в США, в том числе привести к нехватке препаратов от рака, сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителей фарминдустрии. "Производители дженериков предупредили, что пошлины США на фармацевтические препараты могут привести к дефициту лекарств, включая средства для лечения рака", - пишет издание. При этом, как отмечает издание, дефицит лекарств уже достиг рекорда США в первом квартале 2024 года, система здравоохранения страны в особенности страдает от дефицита низкорентабельных препаратов. По данным газеты, значительная часть импортируемых в США препаратов производится в Индии, а активные вещества зачастую закупаются в Китае. Газета напоминает, что фармацевтическая продукция пока не затронута новыми американскими пошлинами, однако Трамп предупредил, что планирует распространить их на фарминдустрию. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%.
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сша, китай, индия, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, экономика
США, Китай, Индия, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, Экономика
FT: пошлины Трампа могут усугубить дефицит лекарств в США

FT: пошлины могут усилить дефицит лекарств в США, включая препараты от рака

© РИА Новости / Максим БогодвидТаблетки в руке
Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Таблетки в руке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Пошлины президента США Дональда Трампа могут усугубить дефицит лекарственных препаратов в США, в том числе привести к нехватке препаратов от рака, сообщает газета Financial Times со ссылкой на представителей фарминдустрии.
"Производители дженериков предупредили, что пошлины США на фармацевтические препараты могут привести к дефициту лекарств, включая средства для лечения рака", - пишет издание.
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При этом, как отмечает издание, дефицит лекарств уже достиг рекорда США в первом квартале 2024 года, система здравоохранения страны в особенности страдает от дефицита низкорентабельных препаратов.
По данным газеты, значительная часть импортируемых в США препаратов производится в Индии, а активные вещества зачастую закупаются в Китае.
Газета напоминает, что фармацевтическая продукция пока не затронута новыми американскими пошлинами, однако Трамп предупредил, что планирует распространить их на фарминдустрию.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, в результате чего против Китая заработала одна из самых высоких ставок - совокупно 54%. Это привело к резкой эскалации торговой войны между двумя странами. Сейчас пошлина для китайских экспортеров в США достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в КНР - 125%.
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