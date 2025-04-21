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Поляков возмутило нашествие украинцев - РИА Новости, 21.04.2025
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04:13 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/polsha-2012434919.html
Поляков возмутило нашествие украинцев
Поляков возмутило нашествие украинцев - РИА Новости, 21.04.2025
Поляков возмутило нашествие украинцев
Пациенты польских больниц жалуются на украинцев, не все довольны, что их так много в стране, заявил местный врач-онколог Томаш Саросек в беседе с немецким... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T04:13:00+03:00
2025-04-21T04:13:00+03:00
в мире
польша
кароль навроцкий
право и справедливость
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пациенты польских больниц жалуются на украинцев, не все довольны, что их так много в стране, заявил местный врач-онколог Томаш Саросек в беседе с немецким изданием Welt Am Sonntag."Тот факт, что польские пациенты жалуются на украинцев или создают впечатление, что они создают дополнительную нагрузку на польскую систему здравоохранения, соответствует общей тенденции в Польше — а именно, что симпатия к украинцам уменьшается и не все довольны, что их так много в Польше", — сказал он.Как уточняется в материале, поляки жалуются на долгое ожидание приема у врача и на то, что в больницах не хватает свободных коек, часто виня в этом украинцев."Время ожидания приема у эндокринолога или хирурга составляет до года", — сообщил эксперт в области здравоохранения Кшиштоф Ланда.Ранее кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий пообещал инициировать закон, согласно которому поляки будут иметь преимущество перед украинцами в системе здравоохранения и образования.Он пообещал в случае избрания президентом внести в парламент соответствующий проект закона.По информации портала inPoland, число украинских беженцев в Польше снизилось до примерно 983 тысяч человек. В 2022 году этот показатель превышал 1,3 миллиона.
https://ria.ru/20250417/rol-2011713905.html
https://ria.ru/20250415/polsha-2011350238.html
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в мире, польша, кароль навроцкий, право и справедливость
В мире, Польша, Кароль Навроцкий, Право и справедливость
Поляков возмутило нашествие украинцев

Врач Саросек: пациенты польских больниц недовольны большим количеством украинцев

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пациенты польских больниц жалуются на украинцев, не все довольны, что их так много в стране, заявил местный врач-онколог Томаш Саросек в беседе с немецким изданием Welt Am Sonntag.
"Тот факт, что польские пациенты жалуются на украинцев или создают впечатление, что они создают дополнительную нагрузку на польскую систему здравоохранения, соответствует общей тенденции в Польше — а именно, что симпатия к украинцам уменьшается и не все довольны, что их так много в Польше", — сказал он.
Как уточняется в материале, поляки жалуются на долгое ожидание приема у врача и на то, что в больницах не хватает свободных коек, часто виня в этом украинцев.
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"Время ожидания приема у эндокринолога или хирурга составляет до года", — сообщил эксперт в области здравоохранения Кшиштоф Ланда.
Ранее кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий пообещал инициировать закон, согласно которому поляки будут иметь преимущество перед украинцами в системе здравоохранения и образования.
Он пообещал в случае избрания президентом внести в парламент соответствующий проект закона.
По информации портала inPoland, число украинских беженцев в Польше снизилось до примерно 983 тысяч человек. В 2022 году этот показатель превышал 1,3 миллиона.
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