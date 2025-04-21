https://ria.ru/20250421/polsha-2012434919.html

Поляков возмутило нашествие украинцев

Поляков возмутило нашествие украинцев - РИА Новости, 21.04.2025

Поляков возмутило нашествие украинцев

Пациенты польских больниц жалуются на украинцев, не все довольны, что их так много в стране, заявил местный врач-онколог Томаш Саросек в беседе с немецким... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T04:13:00+03:00

2025-04-21T04:13:00+03:00

2025-04-21T04:13:00+03:00

в мире

польша

кароль навроцкий

право и справедливость

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150887/96/1508879674_0:403:2923:2048_1920x0_80_0_0_a7483e272e2ffdad52269fe2f11f7206.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пациенты польских больниц жалуются на украинцев, не все довольны, что их так много в стране, заявил местный врач-онколог Томаш Саросек в беседе с немецким изданием Welt Am Sonntag."Тот факт, что польские пациенты жалуются на украинцев или создают впечатление, что они создают дополнительную нагрузку на польскую систему здравоохранения, соответствует общей тенденции в Польше — а именно, что симпатия к украинцам уменьшается и не все довольны, что их так много в Польше", — сказал он.Как уточняется в материале, поляки жалуются на долгое ожидание приема у врача и на то, что в больницах не хватает свободных коек, часто виня в этом украинцев."Время ожидания приема у эндокринолога или хирурга составляет до года", — сообщил эксперт в области здравоохранения Кшиштоф Ланда.Ранее кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий пообещал инициировать закон, согласно которому поляки будут иметь преимущество перед украинцами в системе здравоохранения и образования.Он пообещал в случае избрания президентом внести в парламент соответствующий проект закона.По информации портала inPoland, число украинских беженцев в Польше снизилось до примерно 983 тысяч человек. В 2022 году этот показатель превышал 1,3 миллиона.

https://ria.ru/20250417/rol-2011713905.html

https://ria.ru/20250415/polsha-2011350238.html

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, кароль навроцкий, право и справедливость