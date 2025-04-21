Поляков возмутило нашествие украинцев
Врач Саросек: пациенты польских больниц недовольны большим количеством украинцев
Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Пациенты польских больниц жалуются на украинцев, не все довольны, что их так много в стране, заявил местный врач-онколог Томаш Саросек в беседе с немецким изданием Welt Am Sonntag.
"Тот факт, что польские пациенты жалуются на украинцев или создают впечатление, что они создают дополнительную нагрузку на польскую систему здравоохранения, соответствует общей тенденции в Польше — а именно, что симпатия к украинцам уменьшается и не все довольны, что их так много в Польше", — сказал он.
Как уточняется в материале, поляки жалуются на долгое ожидание приема у врача и на то, что в больницах не хватает свободных коек, часто виня в этом украинцев.
"Время ожидания приема у эндокринолога или хирурга составляет до года", — сообщил эксперт в области здравоохранения Кшиштоф Ланда.
Ранее кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий пообещал инициировать закон, согласно которому поляки будут иметь преимущество перед украинцами в системе здравоохранения и образования.
Он пообещал в случае избрания президентом внести в парламент соответствующий проект закона.
По информации портала inPoland, число украинских беженцев в Польше снизилось до примерно 983 тысяч человек. В 2022 году этот показатель превышал 1,3 миллиона.
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15 апреля, 13:26