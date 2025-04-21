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Процедура похорон папы Римского

Процедура похорон папы Римского - РИА Новости, 21.04.2025

Процедура похорон папы Римского

21 апреля 2025 года скончался папа римский Франциск. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T15:13:00+03:00

2025-04-21T15:13:00+03:00

2025-04-21T15:13:00+03:00

справки

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

похороны

папа римский

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21 апреля 2025 года скончался папа римский Франциск.После смерти понтифика Римско-католическая церковь начинает процедуру сложных религиозных обрядов, основанных на традициях. Они знаменуют собой завершение периода одного папства и ведут к началу следующего.Большинство из них основаны на конституции, известной как Universi Dominici Gregis (Вселенская паства Господня), утвержденной папой Иоанном Павлом II в 1996 году и пересмотренной папой Бенедиктом XVI в 2007 и 2013 годах.Кардинал, известный как камерленго (камергер), в настоящее время ирландско-американский кардинал Кевин Фаррелл, начинает управлять повседневными делами Римско-католической церкви в период, известный как "sede vacante" (вакантный престол).Камерленго официально подтверждает смерть папы. До определенного момента в XX веке это ритуально осуществлялось путем трехкратного постукивания серебряным молотком по лбу папы.Камерленго и три его помощника, выбранные из числа кардиналов моложе 80 лет, известные как кардиналы-выборщики, решают, когда тело папы Римского будет перенесено в собор Святого Петра, чтобы верующие смогли отдать ему дань уважения.Они также следят за тем, чтобы "Кольцо рыбака" (атрибут облачения) папы и его свинцовая печать были уничтожены, чтобы их не мог использовать никто другой.Вскрытие тела покойного папы не проводится.Камерленго запирает и опечатывает личную резиденцию папы. В прошлом это были апартаменты в Апостольском дворце, однако папа Франциск жил в небольшом номере в гостевом доме Ватикана, известном как Санта-Марта.Камерленго и другие кардиналы не принимают никаких важных решений, влияющих на Церковь, или изменяющих ее учение. Главы большинства отделов Ватикана уходят в отставку, пока новый папа не утвердит или не заменит их.Траурные обряды длятся девять дней, а дата похорон и погребения определяется кардиналами. Предполагается, что они должны начаться между четвертым и шестым днем после его смерти.20 ноября 2024 года было опубликовано второе издание "Ordo Exsequiarum Romani Pontificis" ("Похоронные обряды римского понтифика"). Книга обновила обряд, первоначально одобренный святым Иоанном Павлом II в 1998 году, опубликованный в 2000 году, но выпущенный только после смерти святого Иоанна Павла IIв 2005 году. Измененные версии обрядов использовались после смерти папы Бенедикта XVI 31 декабря 2022 года.Процедура похорон папы состоит из трех основных этапов.Первый этап, "в доме усопшего", включает подтверждение смерти в личной часовне усопшего папы, помещение тела в один деревянный гроб и во внутренний цинковый гроб перед его переносом в базилику Святого Петра.Сам папа Франциск просил похоронить его в деревянном гробу, в отличие от его предшественников, которых хоронили в тройном гробу из кипариса, свинца и дуба. На втором этапе тело усопшего папы выставляется в базилике Святого Петра в открытом гробу на ровной поверхности, а не в приподнятом положении, как это было ранее. Папский посох при этом не находится рядом с гробом.Третий этап "на месте погребения" включает перемещение гроба в гробницу и захоронение. В 2023 году папа Франциск заявил, что хотел бы быть погребенным в базилике Санта-Мария-Маджоре. Она находится за стенами Ватикана.Кроме того, тщательному пересмотру подверглись рубрикальные, евхаристические и библейские тексты молитв. В Литанию святых, исполняемую во время переноса тела папы в базилику и во время традиционного моления Римской церкви, были включены все святые папы, присутствующие в Общем календаре со степенью необязательной памяти, а также некоторые другие святые Римско-католической церкви.Одним из самых значительных изменений стало упрощение титулов. Была возвращена терминология, использовавшаяся в третьем издании Римского Миссала 2008 года: папа, епископ Рима и пастырь. Как уточнил архиепископ Диего Равелли, "второе издание стало необходимым потому, что папа Франциск просил об этом, поскольку он сам неоднократно заявлял о необходимости упростить и адаптировать определенные обряды, чтобы празднование похорон епископа Рима могло лучше выразить веру Церкви в Воскресшего Христа…Обновленный обряд также должен еще больше подчеркнуть, что похороны Римского Понтифика являются похоронами пастыря и ученика Христа, а не могущественного человека этого мира".Ожидается, что траурная месса, как и прежде, пройдет на площади Святого Петра.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), похороны, папа римский