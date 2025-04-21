https://ria.ru/20250421/podgotovka-2012492773.html

В Оренбургской области начали готовиться к осенне-зимнему периоду

В Оренбургской области начали готовиться к осенне-зимнему периоду - РИА Новости, 21.04.2025

В Оренбургской области начали готовиться к осенне-зимнему периоду

Постановление о подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы региона к работе в осенне-зимний период было принято на заседании... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T12:36:00+03:00

2025-04-21T12:36:00+03:00

2025-04-21T12:36:00+03:00

оренбургская область

оренбургская область

евгений солнцев

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Постановление о подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы региона к работе в осенне-зимний период было принято на заседании правительства региона 18 апреля. Документом установлен контроль за ходом работ на всех объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, за заготовкой нормативных запасов топлива, созданием аварийного резерва оборудования и материалов. Особое внимание будет уделено расчетам предприятий жилищно-коммунального хозяйства и бюджетных учреждений за потребленные ресурсы. "Готовиться к осенне-зимнему периоду необходимо заблаговременно. В регионе должен быть создан необходимый резерв для бесперебойного прохождения максимума нагрузок, также нужны запасы ресурсов на случаи аварийных и нештатных ситуаций. В межсезонье следует отработать все возникшие зимой вопросы, провести запланированные мероприятия по модернизации жилищно-коммунального комплекса. На 2025 год областным бюджетом на ЖКХ предусмотрено 1390,4 миллиона рублей, включая средства федерального бюджета – 524 миллиона рублей", – сказал врио губернатора Евгений Солнцев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что планируется провести работы на 106 объектах коммунальной инфраструктуры. Так, главам городов и районов нужно обеспечить разработку и утверждение планов подготовки к отопительному периоду 2025–2026 годов до 15 мая, актуализировать утвержденные схемы теплоснабжения. До 15 августа должны быть созданы комиссии для оценки готовности всех систем к предстоящему отопительному периоду. В пресс-службе отметили, что предыдущий отопительный сезон 2024–2025 годов завершился в большинстве муниципалитетов региона. Он прошел в штатном режиме, все аварийные ситуации устранялись в нормативные сроки.

https://ria.ru/20250416/solntsev-2011688622.html

https://ria.ru/20250407/orenburzhe-2009817824.html

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оренбургская область, евгений солнцев