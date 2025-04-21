https://ria.ru/20250421/podgotovka-2012492773.html
В Оренбургской области начали готовиться к осенне-зимнему периоду
В Оренбургской области начали готовиться к осенне-зимнему периоду - РИА Новости, 21.04.2025
В Оренбургской области начали готовиться к осенне-зимнему периоду
Постановление о подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы региона к работе в осенне-зимний период было принято на заседании... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T12:36:00+03:00
2025-04-21T12:36:00+03:00
2025-04-21T12:36:00+03:00
оренбургская область
оренбургская область
евгений солнцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734922347_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_57bc28582d7cdf269c4bba303be96269.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Постановление о подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы региона к работе в осенне-зимний период было принято на заседании правительства региона 18 апреля. Документом установлен контроль за ходом работ на всех объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, за заготовкой нормативных запасов топлива, созданием аварийного резерва оборудования и материалов. Особое внимание будет уделено расчетам предприятий жилищно-коммунального хозяйства и бюджетных учреждений за потребленные ресурсы. "Готовиться к осенне-зимнему периоду необходимо заблаговременно. В регионе должен быть создан необходимый резерв для бесперебойного прохождения максимума нагрузок, также нужны запасы ресурсов на случаи аварийных и нештатных ситуаций. В межсезонье следует отработать все возникшие зимой вопросы, провести запланированные мероприятия по модернизации жилищно-коммунального комплекса. На 2025 год областным бюджетом на ЖКХ предусмотрено 1390,4 миллиона рублей, включая средства федерального бюджета – 524 миллиона рублей", – сказал врио губернатора Евгений Солнцев, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что планируется провести работы на 106 объектах коммунальной инфраструктуры. Так, главам городов и районов нужно обеспечить разработку и утверждение планов подготовки к отопительному периоду 2025–2026 годов до 15 мая, актуализировать утвержденные схемы теплоснабжения. До 15 августа должны быть созданы комиссии для оценки готовности всех систем к предстоящему отопительному периоду. В пресс-службе отметили, что предыдущий отопительный сезон 2024–2025 годов завершился в большинстве муниципалитетов региона. Он прошел в штатном режиме, все аварийные ситуации устранялись в нормативные сроки.
https://ria.ru/20250416/solntsev-2011688622.html
https://ria.ru/20250407/orenburzhe-2009817824.html
оренбургская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734922347_1834:0:4565:2048_1920x0_80_0_0_b839d9dbd7b50184f241056e16bcc9c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, евгений солнцев
Оренбургская область, Оренбургская область, Евгений Солнцев
В Оренбургской области начали готовиться к осенне-зимнему периоду
Подготовка к осенне-зимнему периоду стартовала в Оренбургской области
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Постановление о подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы региона к работе в осенне-зимний период было принято на заседании правительства региона 18 апреля.
Документом установлен контроль за ходом работ на всех объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, за заготовкой нормативных запасов топлива, созданием аварийного резерва оборудования и материалов. Особое внимание будет уделено расчетам предприятий жилищно-коммунального хозяйства и бюджетных учреждений за потребленные ресурсы.
"Готовиться к осенне-зимнему периоду необходимо заблаговременно. В регионе должен быть создан необходимый резерв для бесперебойного прохождения максимума нагрузок, также нужны запасы ресурсов на случаи аварийных и нештатных ситуаций. В межсезонье следует отработать все возникшие зимой вопросы, провести запланированные мероприятия по модернизации жилищно-коммунального комплекса. На 2025 год областным бюджетом на ЖКХ предусмотрено 1390,4 миллиона рублей, включая средства федерального бюджета – 524 миллиона рублей", – сказал врио губернатора Евгений Солнцев, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что планируется провести работы на 106 объектах коммунальной инфраструктуры.
Так, главам городов и районов нужно обеспечить разработку и утверждение планов подготовки к отопительному периоду 2025–2026 годов до 15 мая, актуализировать утвержденные схемы теплоснабжения. До 15 августа должны быть созданы комиссии для оценки готовности всех систем к предстоящему отопительному периоду.
В пресс-службе отметили, что предыдущий отопительный сезон 2024–2025 годов завершился в большинстве муниципалитетов региона. Он прошел в штатном режиме, все аварийные ситуации устранялись в нормативные сроки.