https://ria.ru/20250421/peskov-2012563688.html
Путин говорил о готовности к переговорам с Украиной, заявил Песков
Путин говорил о готовности к переговорам с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 21.04.2025
Путин говорил о готовности к переговорам с Украиной, заявил Песков
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам с Украиной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T17:11:00+03:00
2025-04-21T17:11:00+03:00
2025-04-21T17:24:00+03:00
украина
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам с Украиной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Путин сообщил, что предложение о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры нужно обсудить в двустороннем порядке. Песков сообщил журналистам, что президент имел ввиду переговоры и обсуждения именно с украинской стороной."Президент неоднократно говорил о готовности к переговорам с украинской стороной. Это его еще одно предложение", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250421/putin-2012561346.html
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украина, владимир путин, дмитрий песков, россия
Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Путин говорил о готовности к переговорам с Украиной, заявил Песков
Песков: Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам с Киевом