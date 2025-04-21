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Путин говорил о готовности к переговорам с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 21.04.2025
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17:11 21.04.2025 (обновлено: 17:24 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/peskov-2012563688.html
Путин говорил о готовности к переговорам с Украиной, заявил Песков
Путин говорил о готовности к переговорам с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 21.04.2025
Путин говорил о готовности к переговорам с Украиной, заявил Песков
Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам с Украиной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T17:11:00+03:00
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украина
владимир путин
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам с Украиной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Путин сообщил, что предложение о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры нужно обсудить в двустороннем порядке. Песков сообщил журналистам, что президент имел ввиду переговоры и обсуждения именно с украинской стороной."Президент неоднократно говорил о готовности к переговорам с украинской стороной. Это его еще одно предложение", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250421/putin-2012561346.html
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украина, владимир путин, дмитрий песков, россия
Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия
Путин говорил о готовности к переговорам с Украиной, заявил Песков

Песков: Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам с Киевом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам с Украиной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Путин сообщил, что предложение о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры нужно обсудить в двустороннем порядке. Песков сообщил журналистам, что президент имел ввиду переговоры и обсуждения именно с украинской стороной.
«
"Президент неоднократно говорил о готовности к переговорам с украинской стороной. Это его еще одно предложение", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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