https://ria.ru/20250421/peskov-2012563688.html

Путин говорил о готовности к переговорам с Украиной, заявил Песков

Путин говорил о готовности к переговорам с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 21.04.2025

Путин говорил о готовности к переговорам с Украиной, заявил Песков

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам с Украиной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T17:11:00+03:00

2025-04-21T17:11:00+03:00

2025-04-21T17:24:00+03:00

украина

владимир путин

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам с Украиной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Путин сообщил, что предложение о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры нужно обсудить в двустороннем порядке. Песков сообщил журналистам, что президент имел ввиду переговоры и обсуждения именно с украинской стороной."Президент неоднократно говорил о готовности к переговорам с украинской стороной. Это его еще одно предложение", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250421/putin-2012561346.html

украина

россия

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2025

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украина, владимир путин, дмитрий песков, россия