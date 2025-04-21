https://ria.ru/20250421/patrushev-2012597023.html

Патрушев рассказал о проблемах научно-исследовательского флота

Патрушев рассказал о проблемах научно-исследовательского флота - РИА Новости, 21.04.2025

Патрушев рассказал о проблемах научно-исследовательского флота

Невнимание к проблемам российского научно-исследовательского флота привело к его сокращению до критического минимума, износ судов превышает 80%, заявил помощник РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T19:22:00+03:00

2025-04-21T19:22:00+03:00

2025-04-21T19:22:00+03:00

россия

николай патрушев

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Невнимание к проблемам российского научно-исследовательского флота привело к его сокращению до критического минимума, износ судов превышает 80%, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Невнимательное отношение к состоянию научно-исследовательского флота привело к его устареванию и сокращению до критического минимума. Средний возраст научных судов составляет около 34 лет, их износ превышает 80%", - констатировал Патрушев в интервью "Коммерсанту". "Правительству даны поручения выработать дополнительные меры, направленные на создание благоприятных условий для проведения морских научных исследований, повышение конкурентоспособности арктической науки, организацию строительства научно-исследовательского флота", - добавил он.

https://ria.ru/20250324/patrushev-2006946588.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, николай патрушев