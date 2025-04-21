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Патрушев рассказал о проблемах научно-исследовательского флота - РИА Новости, 21.04.2025
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19:22 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/patrushev-2012597023.html
Патрушев рассказал о проблемах научно-исследовательского флота
Патрушев рассказал о проблемах научно-исследовательского флота - РИА Новости, 21.04.2025
Патрушев рассказал о проблемах научно-исследовательского флота
Невнимание к проблемам российского научно-исследовательского флота привело к его сокращению до критического минимума, износ судов превышает 80%, заявил помощник РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T19:22:00+03:00
2025-04-21T19:22:00+03:00
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Невнимание к проблемам российского научно-исследовательского флота привело к его сокращению до критического минимума, износ судов превышает 80%, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Невнимательное отношение к состоянию научно-исследовательского флота привело к его устареванию и сокращению до критического минимума. Средний возраст научных судов составляет около 34 лет, их износ превышает 80%", - констатировал Патрушев в интервью "Коммерсанту". "Правительству даны поручения выработать дополнительные меры, направленные на создание благоприятных условий для проведения морских научных исследований, повышение конкурентоспособности арктической науки, организацию строительства научно-исследовательского флота", - добавил он.
https://ria.ru/20250324/patrushev-2006946588.html
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россия, николай патрушев
Россия, Николай Патрушев
Патрушев рассказал о проблемах научно-исследовательского флота

Патрушев: невнимательность к проблемам научного флота привела к его сокращению

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Невнимание к проблемам российского научно-исследовательского флота привело к его сокращению до критического минимума, износ судов превышает 80%, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
«
"Невнимательное отношение к состоянию научно-исследовательского флота привело к его устареванию и сокращению до критического минимума. Средний возраст научных судов составляет около 34 лет, их износ превышает 80%", - констатировал Патрушев в интервью "Коммерсанту".
"Правительству даны поручения выработать дополнительные меры, направленные на создание благоприятных условий для проведения морских научных исследований, повышение конкурентоспособности арктической науки, организацию строительства научно-исследовательского флота", - добавил он.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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