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Свыше 2,7 миллиона человек побывали в парках Подмосковья на прошлой неделе - РИА Новости, 21.04.2025
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Новости Подмосковья
 
14:22 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/parki-2012519522.html
Свыше 2,7 миллиона человек побывали в парках Подмосковья на прошлой неделе
Свыше 2,7 миллиона человек побывали в парках Подмосковья на прошлой неделе - РИА Новости, 21.04.2025
Свыше 2,7 миллиона человек побывали в парках Подмосковья на прошлой неделе
Парки Подмосковья привлекли более 2,7 миллиона посетителей с 14 по 20 апреля этого года, это на 1,1 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года,... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T14:22:00+03:00
2025-04-21T14:22:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Парки Подмосковья привлекли более 2,7 миллиона посетителей с 14 по 20 апреля этого года, это на 1,1 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. Так, наибольший рост за выходные отмечен 19 апреля, тогда было зафиксировано более 520 тысяч человек. Всего общая посещаемость в выходные дни составила более 1 миллиона человек, а в будние дни парки привлекли в среднем около 350 тысяч посетителей. Заместитель председателя правительства Подмосковья – министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что на территории Подмосковья расположены 209 парков и лесопарков, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. "Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого мы благоустраиваем новые территории региона, следим за содержанием парков и регламентируем уборку территорий", — сказал Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Среди наиболее популярных мест выделяется парк "Пехорка", расположенный в городском округе Балашиха, который принял более 107 тысяч человек за недельный период. На втором месте по посещаемости оказался Центральный парк в городском округе Долгопрудный, который посетили более 68 тысяч человек. Третьим по востребованности стал Центральный парк в городском округе Пушкинский. За неделю там побывали 66 тысяч человек. Также четвертое место занял Центральный городской парк имени М. И. Калинина в городском округе Королев, который привлек почти 62 тысяч посетителей. На пятом месте расположился парк имени Л. Толстого в городском округе Химки. Его посетили свыше 60 тысяч посетителей.
https://ria.ru/20250421/mostransavto-2012507259.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Свыше 2,7 миллиона человек побывали в парках Подмосковья на прошлой неделе

Парки Московской области привлекли более 2,7 миллиона человек с 14 по 20 апреля

© РИА Новости / Алексей Савостин | Перейти в медиабанкОтдыхающие у пруда в парке "Суханово" в Московской области
Отдыхающие у пруда в парке Суханово в Московской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Алексей Савостин
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Отдыхающие у пруда в парке "Суханово" в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Парки Подмосковья привлекли более 2,7 миллиона посетителей с 14 по 20 апреля этого года, это на 1,1 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Так, наибольший рост за выходные отмечен 19 апреля, тогда было зафиксировано более 520 тысяч человек. Всего общая посещаемость в выходные дни составила более 1 миллиона человек, а в будние дни парки привлекли в среднем около 350 тысяч посетителей.
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Заместитель председателя правительства Подмосковья – министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что на территории Подмосковья расположены 209 парков и лесопарков, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора.
"Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого мы благоустраиваем новые территории региона, следим за содержанием парков и регламентируем уборку территорий", — сказал Хайкин, его слова приводит пресс-служба.
Среди наиболее популярных мест выделяется парк "Пехорка", расположенный в городском округе Балашиха, который принял более 107 тысяч человек за недельный период. На втором месте по посещаемости оказался Центральный парк в городском округе Долгопрудный, который посетили более 68 тысяч человек. Третьим по востребованности стал Центральный парк в городском округе Пушкинский. За неделю там побывали 66 тысяч человек.
Также четвертое место занял Центральный городской парк имени М. И. Калинина в городском округе Королев, который привлек почти 62 тысяч посетителей. На пятом месте расположился парк имени Л. Толстого в городском округе Химки. Его посетили свыше 60 тысяч посетителей.
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