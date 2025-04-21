https://ria.ru/20250421/parki-2012519522.html

Свыше 2,7 миллиона человек побывали в парках Подмосковья на прошлой неделе

Свыше 2,7 миллиона человек побывали в парках Подмосковья на прошлой неделе - РИА Новости, 21.04.2025

Свыше 2,7 миллиона человек побывали в парках Подмосковья на прошлой неделе

Парки Подмосковья привлекли более 2,7 миллиона посетителей с 14 по 20 апреля этого года, это на 1,1 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года,... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T14:22:00+03:00

2025-04-21T14:22:00+03:00

2025-04-21T14:22:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Парки Подмосковья привлекли более 2,7 миллиона посетителей с 14 по 20 апреля этого года, это на 1,1 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области. Так, наибольший рост за выходные отмечен 19 апреля, тогда было зафиксировано более 520 тысяч человек. Всего общая посещаемость в выходные дни составила более 1 миллиона человек, а в будние дни парки привлекли в среднем около 350 тысяч посетителей. Заместитель председателя правительства Подмосковья – министр благоустройства региона Михаил Хайкин отметил, что на территории Подмосковья расположены 209 парков и лесопарков, а также восемь каруселей, установленных по программе губернатора. "Наша работа направлена на то, чтобы количество парков и лесопарков Московской области росло, а также увеличивалась их посещаемость. Для этого мы благоустраиваем новые территории региона, следим за содержанием парков и регламентируем уборку территорий", — сказал Хайкин, его слова приводит пресс-служба. Среди наиболее популярных мест выделяется парк "Пехорка", расположенный в городском округе Балашиха, который принял более 107 тысяч человек за недельный период. На втором месте по посещаемости оказался Центральный парк в городском округе Долгопрудный, который посетили более 68 тысяч человек. Третьим по востребованности стал Центральный парк в городском округе Пушкинский. За неделю там побывали 66 тысяч человек. Также четвертое место занял Центральный городской парк имени М. И. Калинина в городском округе Королев, который привлек почти 62 тысяч посетителей. На пятом месте расположился парк имени Л. Толстого в городском округе Химки. Его посетили свыше 60 тысяч посетителей.

https://ria.ru/20250421/mostransavto-2012507259.html

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московская область (подмосковье)