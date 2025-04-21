https://ria.ru/20250421/papa-2012617156.html

Папа римский завещал быть похороненным в простой гробнице

Папа римский завещал быть похороненным в простой гробнице - РИА Новости, 21.04.2025

Папа римский завещал быть похороненным в простой гробнице

Папа Римский Франциск подтвердил желание быть похороненным не в Ватикане, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, в опубликованном завещании он указал, что... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T21:35:00+03:00

2025-04-21T21:35:00+03:00

2025-04-21T22:06:00+03:00

религия

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

римско-католическая церковь

папа римский

умер папа римский франциск

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ВАТИКАН, 21 апр – РИА Новости. Папа Римский Франциск подтвердил желание быть похороненным не в Ватикане, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, в опубликованном завещании он указал, что его гробница должна быть простой и без особого украшения.Как гласит завещание понтифика, он всегда вверял свою жизнь, а также свое священническое и епископское служение Богоматери и хотел бы, чтобы его последний земной путь закончился именно в этой базилике, куда он приезжал молиться в начале и в конце каждого апостольского визита."Я прошу, чтобы мои бренные останки покоились в ожидании дня воскресения в папской базилике Санта-Мария-Маджоре", - говорится в документе.В завещании понтифик попросил, чтобы местом погребения стала ниша бокового нефа у капеллы с широко почитаемой в народе иконой Богоматери Salus Populi Romani ("Спасение народа римского")."Могила должна быть в земле; простая, без особых украшений и с единственной надписью: Франциск", - говорится в завещании, которое опубликовала ватиканская пресс-служба.О затратах на погребение усопший позаботился заранее, о чем дал соответствующие указания. Средства на предстоящие расходы уже переданы в базилику.Процедура похорон папы Римского регулируется специальным церковным документом - Апостольской Конституцией Universi Dominici Gregis ("Вселенская паства Господня"), изданной еще папой Иоанном Павлом II. Согласно документу, погребение понтифика должно пройти в течение четырёх-шести дней после смерти.Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии.В понедельник вечером Ватикан сообщил, что причиной смерти Франциска стал инсульт на фоне ряда хронических заболеваний.

https://ria.ru/20250421/pokhorony-2012531280.html

https://ria.ru/20250421/vatikan-2012615527.html

ватикан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), римско-католическая церковь, папа римский, умер папа римский франциск