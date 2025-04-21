https://ria.ru/20250421/papa-2012504492.html

Папа римский признавал ошибки в отношениях с РПЦ, заявил иеромонах Стефан

Папа римский признавал ошибки в отношениях с РПЦ, заявил иеромонах Стефан - РИА Новости, 21.04.2025

Папа римский признавал ошибки в отношениях с РПЦ, заявил иеромонах Стефан

Папа Римский Франциск, скончавшийся 21 апреля, признавал некоторые ошибки прежних веков, допущенные католицизмом в отношениях с православными церквами, сказал... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T13:17:00+03:00

2025-04-21T13:17:00+03:00

2025-04-21T13:48:00+03:00

религия

ватикан

франциск (хорхе марио бергольо)

отдел внешних церковных связей московского патриархата

московский патриархат

римско-католическая церковь

в мире

умер папа римский франциск

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Папа Римский Франциск, скончавшийся 21 апреля, признавал некоторые ошибки прежних веков, допущенные католицизмом в отношениях с православными церквами, сказал РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов). "Папа Франциск хорошо понимал неоднозначный бэкграунд взаимоотношений между Римско-католической церковью и православными церквами, имевший место в прежние века. Он признавал некоторые ошибки, допущенные Ватиканом в тот период, и учитывал это при развитии взаимодействия на современном этапе", – рассказал он. Стефан подчеркнул, что объединение церквей или их сближение по богословским вопросам "на повестке двустороннего сотрудничества не стояло".

https://ria.ru/20250421/pontifik-2012491869.html

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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, римско-католическая церковь, в мире, умер папа римский франциск