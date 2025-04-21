https://ria.ru/20250421/papa-2012504492.html
Папа римский признавал ошибки в отношениях с РПЦ, заявил иеромонах Стефан
Папа римский признавал ошибки в отношениях с РПЦ, заявил иеромонах Стефан - РИА Новости, 21.04.2025
Папа римский признавал ошибки в отношениях с РПЦ, заявил иеромонах Стефан
Папа Римский Франциск, скончавшийся 21 апреля, признавал некоторые ошибки прежних веков, допущенные католицизмом в отношениях с православными церквами, сказал... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T13:17:00+03:00
2025-04-21T13:17:00+03:00
2025-04-21T13:48:00+03:00
религия
ватикан
франциск (хорхе марио бергольо)
отдел внешних церковных связей московского патриархата
московский патриархат
римско-католическая церковь
в мире
умер папа римский франциск
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Папа Римский Франциск, скончавшийся 21 апреля, признавал некоторые ошибки прежних веков, допущенные католицизмом в отношениях с православными церквами, сказал РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов). "Папа Франциск хорошо понимал неоднозначный бэкграунд взаимоотношений между Римско-католической церковью и православными церквами, имевший место в прежние века. Он признавал некоторые ошибки, допущенные Ватиканом в тот период, и учитывал это при развитии взаимодействия на современном этапе", – рассказал он. Стефан подчеркнул, что объединение церквей или их сближение по богословским вопросам "на повестке двустороннего сотрудничества не стояло".
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ватикан, франциск (хорхе марио бергольо), отдел внешних церковных связей московского патриархата, московский патриархат, римско-католическая церковь, в мире, умер папа римский франциск
Религия, Ватикан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Отдел внешних церковных связей Московского Патриархата, Московский Патриархат, Римско-католическая церковь, В мире, Умер папа римский Франциск
Папа римский признавал ошибки в отношениях с РПЦ, заявил иеромонах Стефан
Иеромонах Стефан: Папа Римский признавал ошибки прошлых веков в отношениях с РПЦ