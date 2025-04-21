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Специалисты промыли памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве
Специалисты промыли памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве - РИА Новости, 21.04.2025
Специалисты промыли памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве
Специалисты промыли памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:47:00+03:00
2025-04-21T10:47:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Специалисты промыли памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по промывке памятника космонавту Юрию Гагарину. Монумент, установленный почти 45 лет назад на одноименной площади, требует особого ухода. Вначале сооружение промыли водой, затем нанесли специальное моющее средство с нейтральным составом, тщательно очистили все элементы мягкими щеткам. На финальном этапе смыли пену с помощью профессиональных аппаратов высокого давления", – приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. В ведомстве отметили, что работы провела бригада из шести человек, задействовали автогидроподъемники и поливомоечные машины. "Памятник Юрию Гагарину был установлен в Москве 4 июля 1980 года, его высота - 42,5 метра, общий вес - 12 тонн. Фигура космонавта состоит из 239 титановых блоков, этот материал применяется в строительстве космических кораблей и самолетов", - добавили в ведомстве.
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городское хозяйство москвы, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Специалисты промыли памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по промывке памятника космонавту Юрию Гагарину. Монумент, установленный почти 45 лет назад на одноименной площади, требует особого ухода. Вначале сооружение промыли водой, затем нанесли специальное моющее средство с нейтральным составом, тщательно очистили все элементы мягкими щеткам. На финальном этапе смыли пену с помощью профессиональных аппаратов высокого давления", – приводятся слова Бирюкова в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В ведомстве отметили, что работы провела бригада из шести человек, задействовали автогидроподъемники и поливомоечные машины.
"Памятник Юрию Гагарину был установлен в Москве 4 июля 1980 года, его высота - 42,5 метра, общий вес - 12 тонн. Фигура космонавта состоит из 239 титановых блоков, этот материал применяется в строительстве космических кораблей и самолетов", - добавили в ведомстве.