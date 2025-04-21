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Обвиняемый в покушении на убийство в Зеленограде назвал себя императором
Обвиняемый в покушении на убийство в Зеленограде назвал себя императором - РИА Новости, 21.04.2025
Обвиняемый в покушении на убийство в Зеленограде назвал себя императором
"Отшельник-экстрасенс", обвиняемый в покушении на убийство матери бывшей сожительницы в Зеленограде, в суде назвал себя "императором России Леонидом", сообщили... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:50:00+03:00
2025-04-21T20:50:00+03:00
2025-04-21T20:50:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. "Отшельник-экстрасенс", обвиняемый в покушении на убийство матери бывшей сожительницы в Зеленограде, в суде назвал себя "императором России Леонидом", сообщили РИА Новости в Зеленоградском суде Москвы. Ранее в пресс-службе столичного главка СК РФ журналистам сообщили, что мужчина пытался застрелить мать бывшей сожительницы из автомата Калашникова в Зеленограде, ему предъявлено обвинение по двум статьям - о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. По данным следствия, мужчина перед попыткой совершить убийство отключил от электроснабжения ее квартиру и стал ждать, пока она выйдет в коридор. После этого на лестничную клетку вышла дочь женщины, которую он оттолкнул и зашел в квартиру, затем мужчина направил автомат Калашникова АК-74 в сторону потерпевшей и нажал на спусковой крючок, но, к счастью, произошла осечка. В ходе обыска у него были обнаружены автомат Калашникова АК-74 и чехословацкий пистолет-пулемет "Скорпион". По словам собеседника, на допросе мужчина говорил, что является отшельником-экстрасенсом, при этом паспорта РФ у него нет. "Суд в столице продлил срок содержания под стражей фигуранту, называющего себя "император России Леонид". Постановлением суда удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении лица, представившегося как Россия Леонид Викторович, на срок 1 месяц", - сказали в суде.
https://ria.ru/20250416/fsb-2011654958.html
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происшествия, жилье, россия, зеленоград, москва, следственный комитет россии (ск рф), ак-74
Происшествия, Жилье, Россия, Зеленоград, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), АК-74
Обвиняемый в покушении на убийство в Зеленограде назвал себя императором
Обвиняемый в покушении на убийство женщины в Зеленограде назвал себя императором