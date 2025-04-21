https://ria.ru/20250421/osvobozhdenie-2012101381.html

Жизнь за искусство. Как спасали шедевры во время войны

Жизнь за искусство. Как спасали шедевры во время войны - РИА Новости, 21.04.2025

Жизнь за искусство. Как спасали шедевры во время войны

В самые первые дни Великой Отечественной войны сохранение культурного наследия нашей страны стало одной из ключевых государственных задач. Куда и как были... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T09:00:00+03:00

2025-04-21T09:00:00+03:00

2025-04-21T09:00:00+03:00

общество

игорь пушкарев

екатеринбург

свердловск

москва

государственный эрмитаж

пулковская обсерватория

социальный навигатор

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012094154_375:1:3072:1518_1920x0_80_0_0_ba5e9c80c1567b960f428fce449702f2.jpg

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. В самые первые дни Великой Отечественной войны сохранение культурного наследия нашей страны стало одной из ключевых государственных задач. Куда и как были эвакуированы фондовые коллекции главных музеев СССР? На какие жертвы пришлось идти хранителям ради их спасения? Об этом рассказали эксперты — участники видеомоста Москва — Санкт-Петербург — Симферополь — Екатеринбург, который прошел в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".24 апреля состоится открытие совместной выставки Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" и Музея истории Екатеринбурга "Восточный эшелон. История спасения коллекций древнего Херсонеса". В преддверии мероприятия представители российских музеев рассказали, какие усилия прикладывали их коллеги в годы войны для эвакуации и сохранения бесценных экспонатов и архивов.Уже в первые дни войны коллекции Херсонесского музея было решено отправить в эвакуацию. Дорога в Свердловск заняла три месяца, и все это время рядом с экспонатами находился выдающийся крымский историк и археолог Станислав Францевич Стржелецкий. Он сопровождал коллекцию в эвакуацию по воде и по суше, добиваясь от местных властей создания необходимых условий для ее транспортировки, сообщил старший научный сотрудник отдела "Хора Херсонеса" государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Валентин Дорошко."В 108 ящиков упаковали восемь тонн груза – это были археологические предметы, архив и библиотека с наиболее ценной документацией. 18 сентября 1941 их погрузили года на транспорт "Волга" и перевезли на кавказский берег. Опасности в виде электромагнитных и акустических мин начались сразу же у входа в Севастопольскую бухту, но "Волга" благополучно добралась до Кавказского побережья. Путешествие было полно опасностей, любой день мог отобрать жизнь Станислава Францевича и погубить научный материал, который он сопровождал", — рассказал он.Хранителю херсонской коллекции по пути пришлось терпеть голод и другие лишения, многократно обивать пороги органов НКВД, чтобы в условиях напряженной работы железной дороги добиваться выделения вагона для отправки ценного груза на Урал, отметил Валентин Дорошко."В Баку произошел неприятный случай, когда кто-то похитил ящик с фотонегативами. Ящик был из-под масла, и его украли, думая, что в нем продукты. Станислав Францевич поднял на ноги все местное начальство и добился того, что ящик был найден, а ценнейшие стеклянные фотонегативы были спасены. За каждый день этого пути мы сегодня говорим ему спасибо", — подчеркнул он.Сотрудники Государственного Эрмитажа начали готовиться к эвакуации фондов музея еще за три года до начала войны, в 1938 году, сообщила заместитель заведующего отделом "Научный архив рукописей и документального фонда" музея Елена Соломаха."Упаковка ящиков первого эшелона началась на следующий день после объявления войны. Помимо сотрудников в ней принимали участие художники, студенты, курсанты, поэтому за неделю было упаковано все самое ценное в музее. Первого июля в Свердловск ушел первый эшелон, в котором было более полумиллиона экспонатов. 20 июля второй эшелон увез еще часть экспонатов Эрмитажа, а также важнейшие рукописи из Пушкинского дома, экспонаты Академии материальной культуры, Музея этнографии, библиотеки Пулковской обсерватории. Третий эшелон отправить не успели, потому что замкнулась кольцо блокады", — рассказала она.Оставшиеся экспонаты сотрудники музея закопали в кучи с песком, перенесли в подвалы и другие безопасные места. Вся работа по спасению коллекций стала актом героизма музейных работников, не покинувших Ленинград на время страшной блокады, подчеркнула Елена Соломаха."В страшный период блокады для поддержания сил ослабленных сотрудников в музее был открыт стационар для дистрофиков на 100 коек, где сотрудницы Эрмитажа стали по совместительству санитарными сестрами. Он работал до мая 1942 года, за это время в нем побывали 313 человек, а умерли из них только 18. Почти все сотрудники Эрмитажа в то или иное время восстанавливали там свои силы, и многим он спас жизнь", — добавила она.История каждого музея в годы Великой Отечественной войны – это гражданский подвиг его сотрудников, и сотрудники Государственного исторического музея внесли неоценимый вклад в спасение коллекций, подчеркнула заместитель заведующего отделом письменных источников музея Наталья Демирова."Первоочередной задачей музея было обеспечение сохранности его бесценных собраний. К 1941 сорок первому году наше собрание насчитывало два миллиона музейных предметов, из них 430 тысяч уехали в эвакуацию, а часть на протяжении войны сохранялась в музейных подвалах. Наш музей был единственным в Москве, который был открыт всю войну и только восемь дней не принимал посетителей", — рассказала она.По ее словам, яркая история произошла в городе Керчь, где находился великолепный памятник скульптуры – саркофаг, который был обнаружен на Таманском полуострове еще в 1916 году. Немцы разрушили его при отступлении, разбив на множество мелких осколков."Памятник был под угрозой гибели, и в июле 1944 года музей отправил для его спасения сотрудницу отдела археологии Наталью Валентиновну Пятышеву. У нее не было ничего, кроме сопроводительного письма от крупного чиновника от железной дороги, которое она с трудом раздобыла, но она сумела добраться и за неделю договориться с местными гражданскими и военными властями помочь ей организовать транспортировку частей пятитонного саркофага до Москвы. Так он попал в наши фонды, был отреставрирован и сегодня стоит в нашей экспозиции. Если человек решил посвятить свою жизнь сохранению культурного наследия, то для него возможны даже такие подвиги", — отметила Наталья Демирова.Екатеринбург (Свердловск) в военное время стал одним из главных центров эвакуации, который принял на хранение огромное количество музейных экспонатов и архивов из западных и южных регионов страны, сообщил директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев."Помимо мониторинга коллекций, прибывшие сюда сотрудники Эрмитажа занимались просветительской и научной работой. За время эвакуации они прочитали 1156 лекций, на которые приходило столько людей, что буквально яблоку было негде упасть, подготовили несколько диссертаций и монографий. В историю сохранения ценностей Херсонеса включились преподаватели и студенты Свердловского государственного педагогического института, зародились интереснейшие научные связи и проекты. В послевоенные годы они стали участвовать в работе Крымской археологической экспедиции действительно начинает работать на территории Херсонеса", — отметил он.Предстоящая выставка "Восточный эшелон. История спасения коллекций древнего Херсонеса" позволит посетителям взглянуть на Херсонес глазами людей, которые во время войны остались в оккупированном городе, рассказала заведующая научно-архивным отделом Государственного историко-археологического музея-заповедника "Херсонес Таврический" Татьяна Прохорова."Раскопки прошлого года подарили нам сенсационную находку времен Великой Отечественной войны. Это музейные предметы, которые были использованы немецкими оккупантами в качестве строительного материала для сооружения подпорной стенки возле одного из наших зданий. Когда археологи стали доставать из этой стенки вещи с фондовыми номерами, которые пролежали в земле более 80 лет, у нас возникло ощущение что история все-таки возвращает нам ту цену, которую пришлось заплатить наши предшественникам и нашему культурному наследию. Список предметов, утраченных в годы войны, сокращается, благодаря нашей ежедневной работе", — сообщила она.Выставка "Восточный эшелон. История спасения коллекций древнего Херсонеса" будет работать до середины июля.

https://sn.ria.ru/20250418/kollektsiya-2012090771.html

екатеринбург

свердловск

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, игорь пушкарев, екатеринбург, свердловск, москва, государственный эрмитаж, пулковская обсерватория, социальный навигатор, освобождение. путь к победе, 80-летие победы в великой отечественной войне, херсонес таврический (заповедник)