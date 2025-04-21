https://ria.ru/20250421/novosibirsk-2012449901.html

В Новосибирске женщина погибла из-за упавшего дерева

В Новосибирске женщина погибла из-за упавшего дерева - РИА Новости, 21.04.2025

В Новосибирске женщина погибла из-за упавшего дерева

Дерево упало на 46-летнюю женщину, которая пришла на кладбище в Новосибирске в непогоду, она скончалась, сообщает в понедельник СУСК по Новосибирской области. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T09:42:00+03:00

2025-04-21T09:42:00+03:00

2025-04-21T10:45:00+03:00

происшествия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости. Дерево упало на 46-летнюю женщину, которая пришла на кладбище в Новосибирске в непогоду, она скончалась, сообщает в понедельник СУСК по Новосибирской области. В понедельник на оперативном совещании в облправительстве первый вице-мэр Новосибирска Борис Буреев сообщил, что в минувшие выходные, в которые в городе была сильная метель, в связи с порывами ветра поступило 18 обращений о падении деревьев, облицовки здание, кусков кровли и так далее. При этом один человек погиб. "Установлено, что утром 20 апреля 2024 года в Заельцовском районе города Новосибирска на 46-летнею женщину упало дерево. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении следственного управления, которое иллюстрирует фотография с кладбища. Следователи СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). Устанавливаются все обстоятельства происшествия. "В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за надлежащее содержание территории, где произошла трагедия", - говорится в сообщении. В свою очередь, прокуратура Новосибирской области уточняет, что дерево упало на женщину на территории Заельцовского кладбища. В ведомстве считают, что несчастный случай стал возможным в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками муниципального учреждения "Ритуальные услуги". Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новосибирск, новосибирская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)