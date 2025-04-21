В Новосибирске женщина погибла из-за упавшего дерева
В Новосибирске женщина погибла на кладбище из-за упавшего дерева
© СУ СК России по Новосибирской области/TelegramСледователями СК возбуждено уголовное дело по факту падения дерева, в результате которого погибла женщина в Новосибирской области
© СУ СК России по Новосибирской области/Telegram
Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту падения дерева, в результате которого погибла женщина в Новосибирской области
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НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости. Дерево упало на 46-летнюю женщину, которая пришла на кладбище в Новосибирске в непогоду, она скончалась, сообщает в понедельник СУСК по Новосибирской области.
В понедельник на оперативном совещании в облправительстве первый вице-мэр Новосибирска Борис Буреев сообщил, что в минувшие выходные, в которые в городе была сильная метель, в связи с порывами ветра поступило 18 обращений о падении деревьев, облицовки здание, кусков кровли и так далее. При этом один человек погиб.
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"Установлено, что утром 20 апреля 2024 года в Заельцовском районе города Новосибирска на 46-летнею женщину упало дерево. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия", - говорится в сообщении следственного управления, которое иллюстрирует фотография с кладбища.
"В ходе расследования будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за надлежащее содержание территории, где произошла трагедия", - говорится в сообщении.
В свою очередь, прокуратура Новосибирской области уточняет, что дерево упало на женщину на территории Заельцовского кладбища. В ведомстве считают, что несчастный случай стал возможным в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками муниципального учреждения "Ритуальные услуги". Прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.
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