https://ria.ru/20250421/novosibirsk-2012440248.html

Новосибирский губернатор поручил восстановить рухнувшую на дорогу стенку

Новосибирский губернатор поручил восстановить рухнувшую на дорогу стенку - РИА Новости, 21.04.2025

Новосибирский губернатор поручил восстановить рухнувшую на дорогу стенку

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил оперативно восстановить обрушившуюся на улицу в центре Новосибирска подпорную стенку, удерживающую... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T07:34:00+03:00

2025-04-21T07:34:00+03:00

2025-04-21T07:34:00+03:00

происшествия

новосибирск

новосибирская область

андрей травников

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НОВОСИБИРСК, 21 апр – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил оперативно восстановить обрушившуюся на улицу в центре Новосибирска подпорную стенку, удерживающую грунт, и определить причины аварии. Рано утром в понедельник произошло обрушение подпорной стенки по улице Ипподромская. Перекрыто две полосы из трех по улице Ипподромская в сторону улицы Фрунзе. Также закрыто движение по дублеру Ипподромской (верхний уровень). "Принять меры для скорейшего устранения последствий, выполнения ремонтных работ подпорной стенки и восстановления движения. Второе: провести качественное расследование причин аварии. Третье, на что попрошу обратить особое внимание, это хорошая ситуация для того, чтобы продемонстрировать все возможности организации движения, регулирования, определения маршрутов объезда для того, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов", - сказал Травников на оперативном совещании в облправительстве. Как доложил губернатору первый заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев, на Ипподромской произошел "размыв и обрушение подпорной стены". "На месте был организован оперативный штаб. Первый заместитель мэра Кодалаев лично туда выехал. Произведено перекрытие опасной зоны. Дорожное движение на двух полосах из трех на Ипподромской перекрыто. Проектировщики и потенциальные подрядчики уже выезжали на место", - сказал он. В Новосибирске в минувшие выходные дни наблюдались осадки в виде дождя, местами сильные, мокрый снег.

https://ria.ru/20250419/novosibirsk-2012218646.html

новосибирск

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происшествия, новосибирск, новосибирская область, андрей травников