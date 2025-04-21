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Путин отвечает на вопросы журналистов в наццентре "Россия". Трансляция - РИА Новости, 21.04.2025
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16:15 21.04.2025 (обновлено: 17:02 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/nagrazhdenie-2012543659.html
Путин отвечает на вопросы журналистов в наццентре "Россия". Трансляция
Путин отвечает на вопросы журналистов в наццентре "Россия". Трансляция - РИА Новости, 21.04.2025
Путин отвечает на вопросы журналистов в наццентре "Россия". Трансляция
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после церемонии награждения лауреатов премии "Служение". РИА Новости, 21.04.2025
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россия
владимир путин
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Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после церемонии награждения лауреатов премии "Служение".
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LIVE: Пресс-подход Путина после церемонии вручения премии «Служение»
8907116 21.04.2025 21 апреля 2025. Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии награждения Всероссийской муниципальной премией "Служение" в Москве. Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин отвечает на вопросы журналистов в наццентре "Россия". Трансляция
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после церемонии награждения лауреатов премии "Служение".
2025-04-21T16:15
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Путин отвечает на вопросы журналистов в наццентре "Россия". Трансляция

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Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после церемонии награждения лауреатов премии "Служение".
 
РоссияВладимир Путин
 
 
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