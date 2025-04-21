https://ria.ru/20250421/mishustin-2012456658.html
Мишустин поручил провести анализ эффективности налоговых льгот
Мишустин поручил провести анализ эффективности налоговых льгот - РИА Новости, 21.04.2025
Мишустин поручил провести анализ эффективности налоговых льгот
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину провести анализ эффективности действующих налоговых льгот и преференций для поддержки российских... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:04:00+03:00
2025-04-21T10:04:00+03:00
2025-04-21T10:04:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
госдума рф
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину провести анализ эффективности действующих налоговых льгот и преференций для поддержки российских производителей, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Глава российского кабмина утвердил перечень поручений по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме, который состоялся 26 марта. Как сообщили в кабмине, одно из поручений посвящено поддержке российских производителей. "Минфину при подготовке проекта федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" надо провести анализ эффективности действующих налоговых льгот и преференций", - сообщили в кабмине.
https://ria.ru/20250417/mishustin-2011758928.html
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство финансов РФ (Минфин России), Госдума РФ
Мишустин поручил провести анализ эффективности налоговых льгот
Мишустин поручил провести анализ эффективности налоговых льгот и преференций