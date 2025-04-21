https://ria.ru/20250421/mishustin-2012456658.html

Мишустин поручил провести анализ эффективности налоговых льгот

Мишустин поручил провести анализ эффективности налоговых льгот - РИА Новости, 21.04.2025

Мишустин поручил провести анализ эффективности налоговых льгот

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину провести анализ эффективности действующих налоговых льгот и преференций для поддержки российских... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T10:04:00+03:00

2025-04-21T10:04:00+03:00

2025-04-21T10:04:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

госдума рф

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину провести анализ эффективности действующих налоговых льгот и преференций для поддержки российских производителей, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Глава российского кабмина утвердил перечень поручений по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме, который состоялся 26 марта. Как сообщили в кабмине, одно из поручений посвящено поддержке российских производителей. "Минфину при подготовке проекта федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" надо провести анализ эффективности действующих налоговых льгот и преференций", - сообщили в кабмине.

https://ria.ru/20250417/mishustin-2011758928.html

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экономика, россия, михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), госдума рф