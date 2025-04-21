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СМИ: Минздрав отозвал лицензии на препараты из США от рака - РИА Новости, 21.04.2025
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07:12 21.04.2025 (обновлено: 14:31 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/minzdrav-2012439106.html
СМИ: Минздрав отозвал лицензии на препараты из США от рака
СМИ: Минздрав отозвал лицензии на препараты из США от рака - РИА Новости, 21.04.2025
СМИ: Минздрав отозвал лицензии на препараты из США от рака
Государственный реестр лекарственных средств исключил регистрационные удостоверения двух американских препаратов от рака крови "Ревлимида" и "Имновида",... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T07:12:00+03:00
2025-04-21T14:31:00+03:00
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Государственный реестр лекарственных средств исключил регистрационные удостоверения двух американских препаратов от рака крови "Ревлимида" и "Имновида", сообщило издание "Фармацевтический вестник".&quot;Минздрав отменил регистрацию на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений&quot;, — указано в материале.Как уточнил "Коммерсант", права на оба лекарства принадлежат ушедшей с российского рынка американской фармкомпании Bristol-Myers Squibb (BMS). После ухода компания передала управление российской дочерней фирме "Свикс Хелскеа", которая и подала заявления об отзыве лицензий на препараты."Когда-то эти препараты были самыми продаваемыми в сегменте госзакупок, однако теперь они уступили доли российским дженерикам", — подчеркнул "Ъ".Кроме того, Минздрав отменил регистрацию препарата "Бенфогамма 150" (МНН бенфотиамин) от немецкой компании Wörwag Pharma. Отменена и регистрация противодиабетического препарата "Диабефарм" (МНН гликлазид) от "Фармакор Продакшн" и противоопухолевого средства "Теватаксел" (МНН паклитаксел) от Teva.Отмена государственной регистрации препаратов регулируется, в частности, Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств".
https://ria.ru/20250417/ii-2011771103.html
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
СМИ: Минздрав отозвал лицензии на препараты из США от рака

Минздрав отозвал регистрацию у двух препаратов против рака крови из США

© РИА Новости / Евгений ОдиноковФармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Государственный реестр лекарственных средств исключил регистрационные удостоверения двух американских препаратов от рака крови "Ревлимида" и "Имновида", сообщило издание "Фармацевтический вестник".
«

"Минздрав отменил регистрацию на основании заявлений от уполномоченных юридических лиц компаний — держателей удостоверений", — указано в материале.

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Как уточнил "Коммерсант", права на оба лекарства принадлежат ушедшей с российского рынка американской фармкомпании Bristol-Myers Squibb (BMS). После ухода компания передала управление российской дочерней фирме "Свикс Хелскеа", которая и подала заявления об отзыве лицензий на препараты.
"Когда-то эти препараты были самыми продаваемыми в сегменте госзакупок, однако теперь они уступили доли российским дженерикам", — подчеркнул "Ъ".
Кроме того, Минздрав отменил регистрацию препарата "Бенфогамма 150" (МНН бенфотиамин) от немецкой компании Wörwag Pharma. Отменена и регистрация противодиабетического препарата "Диабефарм" (МНН гликлазид) от "Фармакор Продакшн" и противоопухолевого средства "Теватаксел" (МНН паклитаксел) от Teva.
Отмена государственной регистрации препаратов регулируется, в частности, Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств".
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