https://ria.ru/20250421/krym-2012470762.html
Задержанный в Крыму агент СБУ дал признательные показания
Задержанный в Крыму агент СБУ дал признательные показания - РИА Новости, 21.04.2025
Задержанный в Крыму агент СБУ дал признательные показания
Задержанный в Крыму агент СБУ рассказал на видео ФСБ, что должен был сообщать Киеву данные о железнодорожных перевозках военной техники, он также признался, что РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T10:55:00+03:00
2025-04-21T10:55:00+03:00
2025-04-21T10:55:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Задержанный в Крыму агент СБУ рассказал на видео ФСБ, что должен был сообщать Киеву данные о железнодорожных перевозках военной техники, он также признался, что передал Украине фото военных сооружений в Форосе. Как установлено правоохранителями, житель Симферополя был привлечен СБУ к конфиденциальному сотрудничеству и "по заданию куратора собирал и передавал украинской стороне" при помощью мессенджера "данные о военных объектах Вооруженных сил Российской Федерации на территории полуострова". "Если попадутся проходящие эшелоны через симферопольский ж/д вокзал с техникой, вот, сообщить им об этом. Если встретится где-то техника ПВО, а именно это - радиолокационные станции - сообщить, где, в каком месте я их видел", - сказал задержанный агент. По его словам, прогуливаясь в отпуске по парку в Форосе, он увидел оборонные сооружения: мешки, уложенные в виде бойницы. "Я это всё сфотографировал и через неделю отправил ему (куратору в СБУ - ред.) фотографии", - сказал задержанный симферополец.
https://ria.ru/20250418/agent-2011984209.html
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Задержание жителя Крыма, который передавал данные СБУ
Житель Крыма, задержанный за передачу данных СБУ, рассказал, что задания по сбору сведений ему давал вышедший на связь одноклассник. Особенно СБУ интересовали эшелоны с техникой и расположение радиолокационных станций.
2025-04-21T10:55
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форос, киев, украина, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Форос, Киев, Украина, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный в Крыму агент СБУ дал признательные показания
Задержанный в Крыму агент СБУ передал Киеву фото военных сооружений в Форосе
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Задержанный в Крыму агент СБУ рассказал на видео ФСБ, что должен был сообщать Киеву данные о железнодорожных перевозках военной техники, он также признался, что передал Украине фото военных сооружений в Форосе.
Как установлено правоохранителями, житель Симферополя был привлечен СБУ к конфиденциальному сотрудничеству и "по заданию куратора собирал и передавал украинской стороне" при помощью мессенджера "данные о военных объектах Вооруженных сил Российской Федерации на территории полуострова".
"Если попадутся проходящие эшелоны через симферопольский ж/д вокзал с техникой, вот, сообщить им об этом. Если встретится где-то техника ПВО, а именно это - радиолокационные станции - сообщить, где, в каком месте я их видел", - сказал задержанный агент.
По его словам, прогуливаясь в отпуске по парку в Форосе, он увидел оборонные сооружения: мешки, уложенные в виде бойницы.
"Я это всё сфотографировал и через неделю отправил ему (куратору в СБУ - ред.) фотографии", - сказал задержанный симферополец.