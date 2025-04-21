https://ria.ru/20250421/kredit-2012436454.html

Средняя запрошенная сумма кредитов под залог недвижимости снизилась

Средняя запрошенная сумма кредитов под залог недвижимости снизилась - РИА Новости, 21.04.2025

Средняя запрошенная сумма кредитов под залог недвижимости снизилась

Средняя запрошенная сумма кредитов под залог недвижимости на "Банки.ру" за год сократилась на 43% — до 1,6 миллиона рублей, говорится в исследовании этого... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T05:25:00+03:00

2025-04-21T05:25:00+03:00

2025-04-21T05:25:00+03:00

экономика

банки.ру

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Средняя запрошенная сумма кредитов под залог недвижимости на "Банки.ру" за год сократилась на 43% — до 1,6 миллиона рублей, говорится в исследовании этого финансового маркетплейса, которое есть у РИА Новости. "Средняя запрошенная сумма кредитов под залог недвижимости на "Банки.ру" за год сократилась на 43% — до 1,6 миллиона рублей", - сказано в материалах. Отмечается, что наиболее популярным предметом залога при получении кредита оказалась квартира — этот тип недвижимости в заявке отметили 78% потенциальных заемщиков. На втором месте среди предметов залога — дом, далее по популярности расположились коммерческая недвижимость и апартаменты. Потенциальные заемщики отмечали, что готовы оставить и другие виды недвижимости в качестве залога: земельный участок, таунхаус, гараж, однако доля таких заявок в общей массе была несущественна, указывается в исследовании. Аналитики выяснили, что кредиты под залог недвижимости пользовались спросом преимущественно среди мужчин, число заявок от них превысила 56%. Наибольшее число заявок (34%) на кредит под залог недвижимости оставили люди в возрасте от 25 до 34 лет, а доля заявок от молодых заемщиков, до 25 лет, составила 18%. Наименьшим спросом этот продукт пользуется у самой старшей возрастной группы — от 55 до 64 лет — их доля составила 4%.

https://ria.ru/20250319/kredit-2005848778.html

https://ria.ru/20250220/kredit-2000435781.html

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экономика, банки.ру