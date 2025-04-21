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В Красноярске школьник умер во время перемены
В Красноярске школьник умер во время перемены - РИА Новости, 21.04.2025
В Красноярске школьник умер во время перемены
Двенадцатилетний школьник умер во время перемены в Красноярске, следователи начали проверку, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T11:07:00+03:00
2025-04-21T11:07:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 21 апр – РИА Новости. Двенадцатилетний школьник умер во время перемены в Красноярске, следователи начали проверку, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. "По предварительным данным, 21 апреля 2025 года ученик пятого класса, находясь в школе, на перемене потерял сознание. Прибывшие сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребенка", - говорится в сообщении. Следователями начата проверка по факту гибели 12-летнего мальчика. При внешнем осмотре видимых телесных повреждений не обнаружено. Назначено судебно-медицинское исследование. В пресс-службе регионального СК уточнили журналистам, что инцидент произошел в школе №16. Также пока только известно, что мальчик бегал на перемене и внезапно упал.
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происшествия, красноярск, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске школьник умер во время перемены
В Красноярске 12-летний школьник умер во время перемены