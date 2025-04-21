https://ria.ru/20250421/koptevo-2012422359.html
В построенный по реновации дом в Коптеве заселились 63 семьи
В построенный по реновации дом в Коптеве заселились 63 семьи - РИА Новости, 21.04.2025
В построенный по реновации дом в Коптеве заселились 63 семьи
В районе Коптево на севере Москвы в новый дом, построенный по программе реновации, переехали 63 семьи, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T08:50:00+03:00
2025-04-21T08:50:00+03:00
2025-04-21T08:50:00+03:00
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. В районе Коптево на севере Москвы в новый дом, построенный по программе реновации, переехали 63 семьи, рассказал министр правительства столицы, глава департамента по градостроительной политике Владислав Овчинский."Переселение в новостройку в проезде Черепановых началось в феврале этого года. На сегодня из 96 переезжающих семей 63 отпраздновали новоселье в новых квартирах с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Как отметил министр, 50 семей переехали с помощью города, бесплатно воспользовавшись услугами грузчиков.Сам ЖК расположен рядом со станциями МЦК "Лихоборы" и "Коптево". Недалеко также есть школы, детские сады, социально-бытовые объекты, а еще Большой Садовый пруд и усадьба Петровско-Разумовское.В пресс-службе департамента градостроительной политики добавили, что на территории рядом с жилым комплексом построили проезды и пешеходные дорожки, поставили фонари, посадили деревья и кустарники.Всего в Коптеве планируется расселить более 100 домов по реновации. Около 23 тысяч человек переедут в новое жилье.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский, москва
Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский, Москва
В построенный по реновации дом в Коптеве заселились 63 семьи
Более 60 семей в Коптеве заселились в новый жилой комплекс по реновации
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. В районе Коптево на севере Москвы в новый дом, построенный по программе реновации, переехали 63 семьи, рассказал министр правительства столицы, глава департамента по градостроительной политике Владислав Овчинский.
"Переселение в новостройку в проезде Черепановых началось в феврале этого года. На сегодня из 96 переезжающих семей 63 отпраздновали новоселье в новых квартирах с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Как отметил министр, 50 семей переехали с помощью города, бесплатно воспользовавшись услугами грузчиков.
Сам ЖК расположен рядом со станциями МЦК "Лихоборы" и "Коптево". Недалеко также есть школы, детские сады, социально-бытовые объекты, а еще Большой Садовый пруд и усадьба Петровско-Разумовское.
В пресс-службе департамента градостроительной политики добавили, что на территории рядом с жилым комплексом построили проезды и пешеходные дорожки, поставили фонари, посадили деревья и кустарники.
Всего в Коптеве планируется расселить более 100 домов по реновации. Около 23 тысяч человек переедут в новое жилье.