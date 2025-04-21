https://ria.ru/20250421/koptevo-2012422359.html

В построенный по реновации дом в Коптеве заселились 63 семьи

В построенный по реновации дом в Коптеве заселились 63 семьи - РИА Новости, 21.04.2025

В построенный по реновации дом в Коптеве заселились 63 семьи

В районе Коптево на севере Москвы в новый дом, построенный по программе реновации, переехали 63 семьи, рассказал министр правительства столицы, глава... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T08:50:00+03:00

2025-04-21T08:50:00+03:00

2025-04-21T08:50:00+03:00

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

владислав овчинский

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919258198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eec0a3b43fbab650627d088e7ec18f9a.jpg

МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. В районе Коптево на севере Москвы в новый дом, построенный по программе реновации, переехали 63 семьи, рассказал министр правительства столицы, глава департамента по градостроительной политике Владислав Овчинский."Переселение в новостройку в проезде Черепановых началось в феврале этого года. На сегодня из 96 переезжающих семей 63 отпраздновали новоселье в новых квартирах с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Как отметил министр, 50 семей переехали с помощью города, бесплатно воспользовавшись услугами грузчиков.Сам ЖК расположен рядом со станциями МЦК "Лихоборы" и "Коптево". Недалеко также есть школы, детские сады, социально-бытовые объекты, а еще Большой Садовый пруд и усадьба Петровско-Разумовское.В пресс-службе департамента градостроительной политики добавили, что на территории рядом с жилым комплексом построили проезды и пешеходные дорожки, поставили фонари, посадили деревья и кустарники.Всего в Коптеве планируется расселить более 100 домов по реновации. Около 23 тысяч человек переедут в новое жилье.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский, москва