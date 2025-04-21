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Конкурс "Палитра старых мастеров" пройдет в подмосковном Серпухове - РИА Новости, 21.04.2025
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Новости Подмосковья
 
17:53 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/konkurs-2012578845.html
Конкурс "Палитра старых мастеров" пройдет в подмосковном Серпухове
Конкурс "Палитра старых мастеров" пройдет в подмосковном Серпухове - РИА Новости, 21.04.2025
Конкурс "Палитра старых мастеров" пройдет в подмосковном Серпухове
Международный конкурс-мастерская инструменталистов, вокалистов, чтецов и художников "Палитра старых мастеров" пройдет в Серпуховском историко-художественном... РИА Новости, 21.04.2025
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2025-04-21T17:53:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Международный конкурс-мастерская инструменталистов, вокалистов, чтецов и художников "Палитра старых мастеров" пройдет в Серпуховском историко-художественном музее с 29 по 31 мая, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. В ведомстве отметили, что цель конкурса — стимулировать творческий рост одаренных детей всех социальных категорий России и других стран. Участников будут оценивать в номинациях: "Инструментальное исполнительство" (фортепиано, струнные, духовые и ударные инструменты, цифровые электронные пианино с аутентичным воспроизведением клавесина, органа и другое); "Ансамбль" (дуэты, трио, ансамбли разных составов, камерные хоры, возможно участие педагога, концертмейстера); "Вокальное исполнительство" (академический вокал); "Художественное слово и театральное искусство"; "Изобразительное искусство". Участников разделят по возрасту на четыре группы, в трех из которых будет по две подгруппы: первая младшая группа — участники в возрасте до девяти лет, вторая младшая группа —10-12 лет, первая средняя группа —13-15 лет и вторая средняя группа — 16-18 лет. Первая молодежная группа включает участников в возрасте 19-22 лет, вторая молодежная группа — участников в возрасте 23-29 лет, группа "Маэстро" — участников в возрасте от 30 лет и старше. Выступления будет оценивать авторитетное жюри, в составе которого признанные мастера вокального и инструментального искусства, театральные деятели, педагоги, художники. Прием заявок на очное участие принимается до 15 мая 2025 года, на заочное — до 12 мая 2025 года включительно.
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московская область (подмосковье), творчество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), творчество
Конкурс "Палитра старых мастеров" пройдет в подмосковном Серпухове

Конкурс "Палитра старых мастеров" состоится в Серпухове с 29 по 31 мая

© Фото : пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской областиХудожница в подмосковном парке
Художница в подмосковном парке - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
Художница в подмосковном парке. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Международный конкурс-мастерская инструменталистов, вокалистов, чтецов и художников "Палитра старых мастеров" пройдет в Серпуховском историко-художественном музее с 29 по 31 мая, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В ведомстве отметили, что цель конкурса — стимулировать творческий рост одаренных детей всех социальных категорий России и других стран.
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Участников будут оценивать в номинациях: "Инструментальное исполнительство" (фортепиано, струнные, духовые и ударные инструменты, цифровые электронные пианино с аутентичным воспроизведением клавесина, органа и другое); "Ансамбль" (дуэты, трио, ансамбли разных составов, камерные хоры, возможно участие педагога, концертмейстера); "Вокальное исполнительство" (академический вокал); "Художественное слово и театральное искусство"; "Изобразительное искусство".
Участников разделят по возрасту на четыре группы, в трех из которых будет по две подгруппы: первая младшая группа — участники в возрасте до девяти лет, вторая младшая группа —10-12 лет, первая средняя группа —13-15 лет и вторая средняя группа — 16-18 лет. Первая молодежная группа включает участников в возрасте 19-22 лет, вторая молодежная группа — участников в возрасте 23-29 лет, группа "Маэстро" — участников в возрасте от 30 лет и старше.
Выступления будет оценивать авторитетное жюри, в составе которого признанные мастера вокального и инструментального искусства, театральные деятели, педагоги, художники.
Прием заявок на очное участие принимается до 15 мая 2025 года, на заочное — до 12 мая 2025 года включительно.
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