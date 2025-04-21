https://ria.ru/20250421/khachaturyan-2012518691.html

Суд признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми

Суд признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми - РИА Новости, 21.04.2025

Суд признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми

Бутырский суд Москвы посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T14:18:00+03:00

2025-04-21T14:18:00+03:00

2025-04-21T15:43:00+03:00

москва

происшествия

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бутырский суд Москвы посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Хачатуряна виновным, <…> прекратить уголовное дело в связи со смертью подсудимого", — говорится в приговоре. Как отмечается, суд удовлетворил просьбу прокурора признать вину мужчины доказанной по всем пунктам обвинения.В столице 27 июля 2018 случилось резонансное убийство. В квартире на Алтуфьевском шоссе три сестры в возрасте 17, 18 и 19 лет зарезали отца. Защита настаивала на том, что это была самооборона, но в результате девушек обвинили по статье об убийстве по предварительному сговору.

https://ria.ru/20250421/khachaturyan-2012486762.html

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москва, происшествия