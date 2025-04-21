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Суд признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми - РИА Новости, 21.04.2025
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14:18 21.04.2025 (обновлено: 15:43 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/khachaturyan-2012518691.html
Суд признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми
Суд признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми - РИА Новости, 21.04.2025
Суд признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми
Бутырский суд Москвы посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T14:18:00+03:00
2025-04-21T15:43:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бутырский суд Москвы посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Хачатуряна виновным, &lt;…&gt; прекратить уголовное дело в связи со смертью подсудимого", — говорится в приговоре. Как отмечается, суд удовлетворил просьбу прокурора признать вину мужчины доказанной по всем пунктам обвинения.В столице 27 июля 2018 случилось резонансное убийство. В квартире на Алтуфьевском шоссе три сестры в возрасте 17, 18 и 19 лет зарезали отца. Защита настаивала на том, что это была самооборона, но в результате девушек обвинили по статье об убийстве по предварительному сговору.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
Суд признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми

В Москве суд посмертно признал Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми

© Фото : страница Михаила Хачатуряна в ОдноклассникахМихаил Хачатурян
Михаил Хачатурян - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Фото : страница Михаила Хачатуряна в Одноклассниках
Михаил Хачатурян. Архивное фото
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бутырский суд Москвы посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Признать Хачатуряна виновным, <…> прекратить уголовное дело в связи со смертью подсудимого", — говорится в приговоре.
Как отмечается, суд удовлетворил просьбу прокурора признать вину мужчины доказанной по всем пунктам обвинения.

Хачатуряна судят по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также изготовление порнографических материалов и их распространение в Сети.

В столице 27 июля 2018 случилось резонансное убийство. В квартире на Алтуфьевском шоссе три сестры в возрасте 17, 18 и 19 лет зарезали отца.
Защита настаивала на том, что это была самооборона, но в результате девушек обвинили по статье об убийстве по предварительному сговору.
Михаил Хачатурян - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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