https://ria.ru/20250421/khachaturyan-2012518691.html
Суд признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми
Суд признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми - РИА Новости, 21.04.2025
Суд признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми
Бутырский суд Москвы посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T14:18:00+03:00
2025-04-21T14:18:00+03:00
2025-04-21T15:43:00+03:00
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600720385_0:752:1262:1462_1920x0_80_0_0_cca36fb102672a329d85b3ffb73c181e.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бутырский суд Москвы посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать Хачатуряна виновным, <…> прекратить уголовное дело в связи со смертью подсудимого", — говорится в приговоре. Как отмечается, суд удовлетворил просьбу прокурора признать вину мужчины доказанной по всем пунктам обвинения.В столице 27 июля 2018 случилось резонансное убийство. В квартире на Алтуфьевском шоссе три сестры в возрасте 17, 18 и 19 лет зарезали отца. Защита настаивала на том, что это была самооборона, но в результате девушек обвинили по статье об убийстве по предварительному сговору.
https://ria.ru/20250421/khachaturyan-2012486762.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600720385_0:676:1263:1623_1920x0_80_0_0_83e1c033cc5aa5dd57c444d909ede18e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
Суд признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми
В Москве суд посмертно признал Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бутырский суд Москвы посмертно признал Михаила Хачатуряна виновным в насилии над дочерьми, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Признать Хачатуряна виновным, <…> прекратить уголовное дело в связи со смертью подсудимого", — говорится в приговоре.
Как отмечается, суд удовлетворил просьбу прокурора признать вину мужчины доказанной по всем пунктам обвинения.
Хачатуряна судят по двум эпизодам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении нескольких лиц, а также изготовление порнографических материалов и их распространение в Сети.
В столице 27 июля 2018 случилось резонансное убийство. В квартире на Алтуфьевском шоссе три сестры в возрасте 17, 18 и 19 лет зарезали отца.
Защита настаивала на том, что это была самооборона, но в результате девушек обвинили по статье об убийстве по предварительному сговору.