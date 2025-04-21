Рейтинг@Mail.ru
Более 1,5 млн штук мини-клубней картофеля произвели в Подмосковье - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
17:23 21.04.2025 (обновлено: 17:24 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/kartofel-2012568786.html
Более 1,5 млн штук мини-клубней картофеля произвели в Подмосковье
Более 1,5 млн штук мини-клубней картофеля произвели в Подмосковье - РИА Новости, 21.04.2025
Более 1,5 млн штук мини-клубней картофеля произвели в Подмосковье
В Подмосковье произвели 1,6 миллиона штук мини-клубней картофеля в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T17:23:00+03:00
2025-04-21T17:24:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999789127_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1a452fdd416e131dd097be66c47727fc.jpg
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. В Подмосковье произвели 1,6 миллиона штук мини-клубней картофеля в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что в регионе ежегодно производится от 60 до 65 тысяч тонн семенного картофеля, в том числе около 30 тысяч тонн реализуется за пределы области. Деятельность в этой сфере осуществляют 16 организаций, из них в десяти имеются меристемные лаборатории – они методом микроклонального размножения производят оздоровленный исходный материал "in vitro". "Наши селекционеры ведут большую работу над созданием семенного фонда отечественных сортов картофеля. Это значительно снижает импортозависимость от зарубежных аналогов. Только в прошлом году в регионе было произведено 271,5 тысячи микрорастений картофеля, полученных методом “in vitro”, в пробирке, 1,6 миллиона штук мини-клубней, 1,4 тысячи тонн семян первого полевого поколения и 57,5 тысячи тонн семян высших репродукций", – приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Двойных. Он отметил, что весь картофель проверяется на соответствие требованиям и сопровождается документами, подтверждающими сортовые и посевные качества. Также в министерстве подчеркнули, что на всех этапах производства семенного картофеля проводятся обязательные исследования. Работа начинается с обследования исходного материала в теплицах и лабораторного тестирования листовых проб на зараженность вирусной и бактериальной инфекцией методом ПЦР-анализа.
https://ria.ru/20250421/diktant-2012557153.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999789127_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_39ae013c4b7499268aeb3d0508ab6f3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 1,5 млн штук мини-клубней картофеля произвели в Подмосковье

Аграрии Подмосковья произвели 1,6 млн штук мини-клубней картофеля за год

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Картофель. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. В Подмосковье произвели 1,6 миллиона штук мини-клубней картофеля в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве отметили, что в регионе ежегодно производится от 60 до 65 тысяч тонн семенного картофеля, в том числе около 30 тысяч тонн реализуется за пределы области. Деятельность в этой сфере осуществляют 16 организаций, из них в десяти имеются меристемные лаборатории – они методом микроклонального размножения производят оздоровленный исходный материал "in vitro".
"Наши селекционеры ведут большую работу над созданием семенного фонда отечественных сортов картофеля. Это значительно снижает импортозависимость от зарубежных аналогов. Только в прошлом году в регионе было произведено 271,5 тысячи микрорастений картофеля, полученных методом “in vitro”, в пробирке, 1,6 миллиона штук мини-клубней, 1,4 тысячи тонн семян первого полевого поколения и 57,5 тысячи тонн семян высших репродукций", – приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Двойных.
Он отметил, что весь картофель проверяется на соответствие требованиям и сопровождается документами, подтверждающими сортовые и посевные качества. Также в министерстве подчеркнули, что на всех этапах производства семенного картофеля проводятся обязательные исследования. Работа начинается с обследования исходного материала в теплицах и лабораторного тестирования листовых проб на зараженность вирусной и бактериальной инфекцией методом ПЦР-анализа.
Всероссийская акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Акцию "Диктант Победы" проведут на 1,14 тысячи площадках в Подмосковье
Вчера, 16:52
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала