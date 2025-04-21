https://ria.ru/20250421/kartofel-2012568786.html

Более 1,5 млн штук мини-клубней картофеля произвели в Подмосковье

Более 1,5 млн штук мини-клубней картофеля произвели в Подмосковье - РИА Новости, 21.04.2025

Более 1,5 млн штук мини-клубней картофеля произвели в Подмосковье

В Подмосковье произвели 1,6 миллиона штук мини-клубней картофеля в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T17:23:00+03:00

2025-04-21T17:23:00+03:00

2025-04-21T17:24:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. В Подмосковье произвели 1,6 миллиона штук мини-клубней картофеля в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что в регионе ежегодно производится от 60 до 65 тысяч тонн семенного картофеля, в том числе около 30 тысяч тонн реализуется за пределы области. Деятельность в этой сфере осуществляют 16 организаций, из них в десяти имеются меристемные лаборатории – они методом микроклонального размножения производят оздоровленный исходный материал "in vitro". "Наши селекционеры ведут большую работу над созданием семенного фонда отечественных сортов картофеля. Это значительно снижает импортозависимость от зарубежных аналогов. Только в прошлом году в регионе было произведено 271,5 тысячи микрорастений картофеля, полученных методом “in vitro”, в пробирке, 1,6 миллиона штук мини-клубней, 1,4 тысячи тонн семян первого полевого поколения и 57,5 тысячи тонн семян высших репродукций", – приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Двойных. Он отметил, что весь картофель проверяется на соответствие требованиям и сопровождается документами, подтверждающими сортовые и посевные качества. Также в министерстве подчеркнули, что на всех этапах производства семенного картофеля проводятся обязательные исследования. Работа начинается с обследования исходного материала в теплицах и лабораторного тестирования листовых проб на зараженность вирусной и бактериальной инфекцией методом ПЦР-анализа.

https://ria.ru/20250421/diktant-2012557153.html

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московская область (подмосковье)