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Более 1,5 млн штук мини-клубней картофеля произвели в Подмосковье
Более 1,5 млн штук мини-клубней картофеля произвели в Подмосковье - РИА Новости, 21.04.2025
Более 1,5 млн штук мини-клубней картофеля произвели в Подмосковье
В Подмосковье произвели 1,6 миллиона штук мини-клубней картофеля в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T17:23:00+03:00
2025-04-21T17:23:00+03:00
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МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. В Подмосковье произвели 1,6 миллиона штук мини-клубней картофеля в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что в регионе ежегодно производится от 60 до 65 тысяч тонн семенного картофеля, в том числе около 30 тысяч тонн реализуется за пределы области. Деятельность в этой сфере осуществляют 16 организаций, из них в десяти имеются меристемные лаборатории – они методом микроклонального размножения производят оздоровленный исходный материал "in vitro". "Наши селекционеры ведут большую работу над созданием семенного фонда отечественных сортов картофеля. Это значительно снижает импортозависимость от зарубежных аналогов. Только в прошлом году в регионе было произведено 271,5 тысячи микрорастений картофеля, полученных методом “in vitro”, в пробирке, 1,6 миллиона штук мини-клубней, 1,4 тысячи тонн семян первого полевого поколения и 57,5 тысячи тонн семян высших репродукций", – приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Двойных. Он отметил, что весь картофель проверяется на соответствие требованиям и сопровождается документами, подтверждающими сортовые и посевные качества. Также в министерстве подчеркнули, что на всех этапах производства семенного картофеля проводятся обязательные исследования. Работа начинается с обследования исходного материала в теплицах и лабораторного тестирования листовых проб на зараженность вирусной и бактериальной инфекцией методом ПЦР-анализа.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
Более 1,5 млн штук мини-клубней картофеля произвели в Подмосковье
Аграрии Подмосковья произвели 1,6 млн штук мини-клубней картофеля за год
МОСКВА, 21 апр – РИА Новости. В Подмосковье произвели 1,6 миллиона штук мини-клубней картофеля в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве отметили, что в регионе ежегодно производится от 60 до 65 тысяч тонн семенного картофеля, в том числе около 30 тысяч тонн реализуется за пределы области. Деятельность в этой сфере осуществляют 16 организаций, из них в десяти имеются меристемные лаборатории – они методом микроклонального размножения производят оздоровленный исходный материал "in vitro".
"Наши селекционеры ведут большую работу над созданием семенного фонда отечественных сортов картофеля. Это значительно снижает импортозависимость от зарубежных аналогов. Только в прошлом году в регионе было произведено 271,5 тысячи микрорастений картофеля, полученных методом “in vitro”, в пробирке, 1,6 миллиона штук мини-клубней, 1,4 тысячи тонн семян первого полевого поколения и 57,5 тысячи тонн семян высших репродукций", – приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Двойных.
Он отметил, что весь картофель проверяется на соответствие требованиям и сопровождается документами, подтверждающими сортовые и посевные качества. Также в министерстве подчеркнули, что на всех этапах производства семенного картофеля проводятся обязательные исследования. Работа начинается с обследования исходного материала в теплицах и лабораторного тестирования листовых проб на зараженность вирусной и бактериальной инфекцией методом ПЦР-анализа.