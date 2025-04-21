Испания готовится возглавить Еврокорпус, пишут СМИ
Pais: испанский генерал возглавит Еврокорпус, штаб возможной будущей армии ЕС
Флаги стран Евросоюза. Архивное фото
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МАДРИД, 21 апр - РИА Новости. Испания готовится возглавить Еврокорпус - тактическое командование, рассматриваемое как прообраз будущей европейской армии, сообщает газета Pais.
По информации издания, "Испания уже готовится возглавить Еврокорпус, штаб военного подразделения, которое должно стать зародышем будущей европейской армии". В сентябре командование штабом Еврокорпуса в Страсбурге на два года перейдёт к испанскому генералу. Основным кандидатом на эту должность является генерал-лейтенант Арольдо Ласаро, который в июне завершит свою миссию в Ливане, где возглавляет миротворческую миссию ООН (ФИНУЛ).
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Отмечается, что под командованием испанского генерала Еврокорпус может сыграть ключевую роль в гипотетической миссии ЕС по контролю за соблюдением перемирия между Россией и Украиной, если соответствующее соглашение будет достигнуто. Тем не менее, военные источники считают более вероятным, что командование в случае такой операции возьмут на себя военные из Франции и Великобритании.
Еврокорпус был создан в 1992 году по инициативе Франции и Германии и сегодня объединяет шесть стран-участниц (Германия, Франция, Бельгия, Испания, Люксембург и Польша), а также пять стран-наблюдателей. Испания обеспечивает около 21% бюджета Еврокорпуса (13 миллионов евро) и почти тысячу военнослужащих. Штаб в Страсбурге имеет возможность развернуть управление для армейского корпуса численностью до 65 тысяч человек.
Сейчас обсуждается передача Еврокорпусу командования боевыми группами ЕС - мобильными силами быстрого реагирования, созданными в 2008 году, но ни разу не применявшимися на практике. Такое решение усилит роль Еврокорпуса и позволит повысить координацию между странами.
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