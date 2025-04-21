https://ria.ru/20250421/inflyatsiya-2012426723.html

Минэкономразвития повысило прогноз инфляции в России в 2025 году

Минэкономразвития повысило прогноз инфляции в России в 2025 году - РИА Новости, 21.04.2025

Минэкономразвития повысило прогноз инфляции в России в 2025 году

Минэкономразвития повысило прогноз инфляции в России на 2025 год до 7,6% с 4,5%, по-прежнему ждет ее замедления в 2026 году до 4% и сохранения на этом уровне в... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T00:06:00+03:00

2025-04-21T00:06:00+03:00

2025-04-21T00:06:00+03:00

экономика

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минэкономразвития повысило прогноз инфляции в России на 2025 год до 7,6% с 4,5%, по-прежнему ждет ее замедления в 2026 году до 4% и сохранения на этом уровне в 2027-2028 годах, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. "На этот год мы оцениваем инфляцию на конец года в 7,6%. Опять же, исходя из накопленной динамики конца прошлого - начала этого года. Это ровно в середине диапазона, предлагаемого Банком России - 7-8%", - сказал представитель Минэкономразвития. В 2026 году инфляция, как ожидает министерство, замедлится до 4% и будет оставаться на этом уровне в 2027-2028 годах. В прошлом году инфляция в России составила 9,5%.

https://ria.ru/20250421/dollar-2012426608.html

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экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)