Рейтинг@Mail.ru
Минэкономразвития повысило прогноз инфляции в России в 2025 году - РИА Новости, 21.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:06 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/inflyatsiya-2012426723.html
Минэкономразвития повысило прогноз инфляции в России в 2025 году
Минэкономразвития повысило прогноз инфляции в России в 2025 году - РИА Новости, 21.04.2025
Минэкономразвития повысило прогноз инфляции в России в 2025 году
Минэкономразвития повысило прогноз инфляции в России на 2025 год до 7,6% с 4,5%, по-прежнему ждет ее замедления в 2026 году до 4% и сохранения на этом уровне в... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T00:06:00+03:00
2025-04-21T00:06:00+03:00
экономика
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_ac994223aaa2831a55ef05382be1149c.jpg
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минэкономразвития повысило прогноз инфляции в России на 2025 год до 7,6% с 4,5%, по-прежнему ждет ее замедления в 2026 году до 4% и сохранения на этом уровне в 2027-2028 годах, сообщил журналистам представитель министерства. По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. "На этот год мы оцениваем инфляцию на конец года в 7,6%. Опять же, исходя из накопленной динамики конца прошлого - начала этого года. Это ровно в середине диапазона, предлагаемого Банком России - 7-8%", - сказал представитель Минэкономразвития. В 2026 году инфляция, как ожидает министерство, замедлится до 4% и будет оставаться на этом уровне в 2027-2028 годах. В прошлом году инфляция в России составила 9,5%.
https://ria.ru/20250421/dollar-2012426608.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905631706_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_295faff607783eff2b00a27e98598855.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Минэкономразвития повысило прогноз инфляции в России в 2025 году

Минэкономразвития повысило прогноз инфляции в России в 2025 году до 7,6%

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Монета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Минэкономразвития повысило прогноз инфляции в России на 2025 год до 7,6% с 4,5%, по-прежнему ждет ее замедления в 2026 году до 4% и сохранения на этом уровне в 2027-2028 годах, сообщил журналистам представитель министерства.
По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов.
"На этот год мы оцениваем инфляцию на конец года в 7,6%. Опять же, исходя из накопленной динамики конца прошлого - начала этого года. Это ровно в середине диапазона, предлагаемого Банком России - 7-8%", - сказал представитель Минэкономразвития.
В 2026 году инфляция, как ожидает министерство, замедлится до 4% и будет оставаться на этом уровне в 2027-2028 годах.
В прошлом году инфляция в России составила 9,5%.
Купюра долларов США - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Минэкономразвития сохранило прогноз курса доллара на конец года
00:04
 
ЭкономикаРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала