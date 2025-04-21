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Ветераны СВО в Тюменской области идут в муниципальную власть - РИА Новости, 21.04.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
15:30 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/gubernatormoor-2012535306.html
Ветераны СВО в Тюменской области идут в муниципальную власть
Ветераны СВО в Тюменской области идут в муниципальную власть - РИА Новости, 21.04.2025
Ветераны СВО в Тюменской области идут в муниципальную власть
Возвращающиеся после выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции жители Тюменской области становятся частью муниципальных управленческих команд, РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T15:30:00+03:00
2025-04-21T15:30:00+03:00
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ТЮМЕНЬ, 21 апр – РИА Новости. Возвращающиеся после выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции жители Тюменской области становятся частью муниципальных управленческих команд, сообщил глава региона Александр Моор после встречи с председателем Совета муниципальных образований Тюменской области Виктором Воллертом. "Сегодня в России отмечается День местного самоуправления… Радует, что тюменцы, которые возвращаются с СВО, становятся частью команд в муниципалитетах. Виктор Давыдович рассказал об Андрее Спиридонове. Наш земляк завершил боевую службу и вернулся на гражданскую в качестве главы Тугаловского сельского поселения Уватского района. Такие кадры нам нужны", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Помимо кадров, на встрече стороны обсудили важность обобщения муниципальной практики, поддержку органов местного самоуправления и помощь в реализации муниципальной реформы — 19 из 20 муниципальных районов региона переходят на одноуровневую систему управления и в ближайшее время станут муниципальными округами. Губернатор также отметил, что совет муниципальных образований не первый год реализует такие проекты, как "Развитие гражданских инициатив", "Школа ТОС". Муниципальные команды подключаются ко всем региональным проектам, а также помогают региону успешно преодолевать все вызовы, такие как паводок или природные пожары. Большую работу органы местного самоуправления проводят по поддержке военнослужащих и их близких.
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тюменская область, россия, александр моор, сво
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Александр Моор, СВО
Ветераны СВО в Тюменской области идут в муниципальную власть

Губернатор Моор: тюменские ветераны спецоперации идут в муниципальную власть

© Telegram/Губернатор Тюменской области Александр Моор Губернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Telegram/Губернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 21 апр – РИА Новости. Возвращающиеся после выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции жители Тюменской области становятся частью муниципальных управленческих команд, сообщил глава региона Александр Моор после встречи с председателем Совета муниципальных образований Тюменской области Виктором Воллертом.
"Сегодня в России отмечается День местного самоуправления… Радует, что тюменцы, которые возвращаются с СВО, становятся частью команд в муниципалитетах. Виктор Давыдович рассказал об Андрее Спиридонове. Наш земляк завершил боевую службу и вернулся на гражданскую в качестве главы Тугаловского сельского поселения Уватского района. Такие кадры нам нужны", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
Помимо кадров, на встрече стороны обсудили важность обобщения муниципальной практики, поддержку органов местного самоуправления и помощь в реализации муниципальной реформы — 19 из 20 муниципальных районов региона переходят на одноуровневую систему управления и в ближайшее время станут муниципальными округами.
Губернатор также отметил, что совет муниципальных образований не первый год реализует такие проекты, как "Развитие гражданских инициатив", "Школа ТОС". Муниципальные команды подключаются ко всем региональным проектам, а также помогают региону успешно преодолевать все вызовы, такие как паводок или природные пожары. Большую работу органы местного самоуправления проводят по поддержке военнослужащих и их близких.
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