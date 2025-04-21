https://ria.ru/20250421/gubernatormoor-2012535306.html

Ветераны СВО в Тюменской области идут в муниципальную власть

Ветераны СВО в Тюменской области идут в муниципальную власть - РИА Новости, 21.04.2025

Ветераны СВО в Тюменской области идут в муниципальную власть

Возвращающиеся после выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции жители Тюменской области становятся частью муниципальных управленческих команд, РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T15:30:00+03:00

2025-04-21T15:30:00+03:00

2025-04-21T15:30:00+03:00

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ТЮМЕНЬ, 21 апр – РИА Новости. Возвращающиеся после выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции жители Тюменской области становятся частью муниципальных управленческих команд, сообщил глава региона Александр Моор после встречи с председателем Совета муниципальных образований Тюменской области Виктором Воллертом. "Сегодня в России отмечается День местного самоуправления… Радует, что тюменцы, которые возвращаются с СВО, становятся частью команд в муниципалитетах. Виктор Давыдович рассказал об Андрее Спиридонове. Наш земляк завершил боевую службу и вернулся на гражданскую в качестве главы Тугаловского сельского поселения Уватского района. Такие кадры нам нужны", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Помимо кадров, на встрече стороны обсудили важность обобщения муниципальной практики, поддержку органов местного самоуправления и помощь в реализации муниципальной реформы — 19 из 20 муниципальных районов региона переходят на одноуровневую систему управления и в ближайшее время станут муниципальными округами. Губернатор также отметил, что совет муниципальных образований не первый год реализует такие проекты, как "Развитие гражданских инициатив", "Школа ТОС". Муниципальные команды подключаются ко всем региональным проектам, а также помогают региону успешно преодолевать все вызовы, такие как паводок или природные пожары. Большую работу органы местного самоуправления проводят по поддержке военнослужащих и их близких.

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