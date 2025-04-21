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В Грузии заявили, что будут готовы к вступлению в ЕС лучше других стран - РИА Новости, 21.04.2025
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21:34 21.04.2025 (обновлено: 21:41 21.04.2025)
https://ria.ru/20250421/gruzija-2012616986.html
В Грузии заявили, что будут готовы к вступлению в ЕС лучше других стран
В Грузии заявили, что будут готовы к вступлению в ЕС лучше других стран - РИА Новости, 21.04.2025
В Грузии заявили, что будут готовы к вступлению в ЕС лучше других стран
Грузия будет готова ко вступлению в Евросоюз к 2030 году больше других стран-кандидатов, сообщает правящая партия "Грузинская мечта" в своем заявлении, которое... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T21:34:00+03:00
2025-04-21T21:41:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 21 апр - РИА Новости. Грузия будет готова ко вступлению в Евросоюз к 2030 году больше других стран-кандидатов, сообщает правящая партия "Грузинская мечта" в своем заявлении, которое распространено по случаю 13-летия основания политсилы. "Несмотря на то что европейская бюрократия все еще занимается шантажом Грузии и пытается вернуть к власти недемократические силы, мы обещаем обществу, что наша политическая команда достойно справится со всеми вызовами, и Грузия встретит объявленное к 2030 году расширение ЕС самой подготовленной, чем другие страны-кандидаты. Мы надеемся, что к этому времени нынешняя брюссельская бюрократия будет заменена достойной, независимой и ориентированной на будущее Евросоюза и Европы элитой", - говорится в заявлении. Политсила отмечает, что Грузия достигла ощутимого прогресса на пути европейской интеграции именно при правительстве "Грузинской мечты". "После 2012 года страна подписала соглашение об ассоциации и свободной торговле и получила безвизовый режим. Мы также получили статус кандидата, который недоброжелатели Грузии и действующая под их диктовку европейская бюрократия рассматривали как инструмент шантажа против страны", - отмечено в заявлении. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов.
https://ria.ru/20250415/ukraina-2011268419.html
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в мире, грузия, европа, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, Грузия, Европа, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
В Грузии заявили, что будут готовы к вступлению в ЕС лучше других стран

"Грузинская мечта": Грузия подготовится к расширению ЕС лучше других кандидатов

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Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
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ТБИЛИСИ, 21 апр - РИА Новости. Грузия будет готова ко вступлению в Евросоюз к 2030 году больше других стран-кандидатов, сообщает правящая партия "Грузинская мечта" в своем заявлении, которое распространено по случаю 13-летия основания политсилы.
«
"Несмотря на то что европейская бюрократия все еще занимается шантажом Грузии и пытается вернуть к власти недемократические силы, мы обещаем обществу, что наша политическая команда достойно справится со всеми вызовами, и Грузия встретит объявленное к 2030 году расширение ЕС самой подготовленной, чем другие страны-кандидаты. Мы надеемся, что к этому времени нынешняя брюссельская бюрократия будет заменена достойной, независимой и ориентированной на будущее Евросоюза и Европы элитой", - говорится в заявлении.
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Политсила отмечает, что Грузия достигла ощутимого прогресса на пути европейской интеграции именно при правительстве "Грузинской мечты".
«
"После 2012 года страна подписала соглашение об ассоциации и свободной торговле и получила безвизовый режим. Мы также получили статус кандидата, который недоброжелатели Грузии и действующая под их диктовку европейская бюрократия рассматривали как инструмент шантажа против страны", - отмечено в заявлении.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии проходят непрерывные акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов.
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