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Тюменская область отправила гуманитарный груз и 39 машин своим бойцам - РИА Новости, 21.04.2025
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Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
20:54 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/gruz-2012614353.html
Тюменская область отправила гуманитарный груз и 39 машин своим бойцам
Тюменская область отправила гуманитарный груз и 39 машин своим бойцам - РИА Новости, 21.04.2025
Тюменская область отправила гуманитарный груз и 39 машин своим бойцам
Очередной гуманитарный конвой отправили в понедельник из Тюмени в зону специальной военной операции, в его составе 39 автомобилей, загруженные тёплыми вещами,... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T20:54:00+03:00
2025-04-21T20:54:00+03:00
тюменская область
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сво
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ТЮМЕНЬ, 21 апр – РИА Новости. Очередной гуманитарный конвой отправили в понедельник из Тюмени в зону специальной военной операции, в его составе 39 автомобилей, загруженные тёплыми вещами, запчастями и ёмкостями, собранными силами жителей всей Тюменской области по заявкам военнослужащих. "Отправлено 11 грузовиков с гуманитарной помощью... В рамках проекта "Тюмень для Победы" в составе конвоя передан груз для 6 воинских подразделений: двух мотострелковых полков, двух инженерно-саперных подразделений, танкового полка и военного госпиталя — по их заявкам. Всего загружено 39 автомобилей, которые были наполнены коробками с тёплыми вещами, запчастями и ёмкостями", - сообщил мэр Тюмени Максим Афанасьев в своем Telegram-канале. Мэр отметил, что 95% помощи собрано по заявкам военных. Различные организации Тюмени передали машины, дизельные и бензиновые генераторы различной мощности. В составе партии также детекторы дронов, электро- и бензоинструмент, 50 комплектов изготовленных школьниками масксетей, средства дезинфекции, постельное бельё и многое другое для госпиталя. В машинах много писем от детей со словами поддержки в адрес военнослужащих и добровольцев. Вся гуманитарная помощь собрана силами волонтёров Тюменской области. Груз отправился в города Краснодон, Мариуполь, Донецк, Белгород и Курск, где будет передан в воинские подразделения. Доставка конвоя оплачена с городского счёта "Победа".
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тюменская область, сво
Тюменская область, Тюменская область, СВО
Тюменская область отправила гуманитарный груз и 39 машин своим бойцам

Из Тюмени в зону спецоперации отправили конвой с гуманитарным грузом и 39 машин

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ТЮМЕНЬ, 21 апр – РИА Новости. Очередной гуманитарный конвой отправили в понедельник из Тюмени в зону специальной военной операции, в его составе 39 автомобилей, загруженные тёплыми вещами, запчастями и ёмкостями, собранными силами жителей всей Тюменской области по заявкам военнослужащих.
"Отправлено 11 грузовиков с гуманитарной помощью... В рамках проекта "Тюмень для Победы" в составе конвоя передан груз для 6 воинских подразделений: двух мотострелковых полков, двух инженерно-саперных подразделений, танкового полка и военного госпиталя — по их заявкам. Всего загружено 39 автомобилей, которые были наполнены коробками с тёплыми вещами, запчастями и ёмкостями", - сообщил мэр Тюмени Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.
Мэр отметил, что 95% помощи собрано по заявкам военных. Различные организации Тюмени передали машины, дизельные и бензиновые генераторы различной мощности. В составе партии также детекторы дронов, электро- и бензоинструмент, 50 комплектов изготовленных школьниками масксетей, средства дезинфекции, постельное бельё и многое другое для госпиталя. В машинах много писем от детей со словами поддержки в адрес военнослужащих и добровольцев.
Вся гуманитарная помощь собрана силами волонтёров Тюменской области. Груз отправился в города Краснодон, Мариуполь, Донецк, Белгород и Курск, где будет передан в воинские подразделения. Доставка конвоя оплачена с городского счёта "Победа".
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