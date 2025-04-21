https://ria.ru/20250421/gruz-2012614353.html

Тюменская область отправила гуманитарный груз и 39 машин своим бойцам

Тюменская область отправила гуманитарный груз и 39 машин своим бойцам - РИА Новости, 21.04.2025

Тюменская область отправила гуманитарный груз и 39 машин своим бойцам

Очередной гуманитарный конвой отправили в понедельник из Тюмени в зону специальной военной операции, в его составе 39 автомобилей, загруженные тёплыми вещами,... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T20:54:00+03:00

2025-04-21T20:54:00+03:00

2025-04-21T20:54:00+03:00

тюменская область

тюменская область

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497103_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_7f6b34b9ff3dbd1cde0090defbb7da4a.jpg

ТЮМЕНЬ, 21 апр – РИА Новости. Очередной гуманитарный конвой отправили в понедельник из Тюмени в зону специальной военной операции, в его составе 39 автомобилей, загруженные тёплыми вещами, запчастями и ёмкостями, собранными силами жителей всей Тюменской области по заявкам военнослужащих. "Отправлено 11 грузовиков с гуманитарной помощью... В рамках проекта "Тюмень для Победы" в составе конвоя передан груз для 6 воинских подразделений: двух мотострелковых полков, двух инженерно-саперных подразделений, танкового полка и военного госпиталя — по их заявкам. Всего загружено 39 автомобилей, которые были наполнены коробками с тёплыми вещами, запчастями и ёмкостями", - сообщил мэр Тюмени Максим Афанасьев в своем Telegram-канале. Мэр отметил, что 95% помощи собрано по заявкам военных. Различные организации Тюмени передали машины, дизельные и бензиновые генераторы различной мощности. В составе партии также детекторы дронов, электро- и бензоинструмент, 50 комплектов изготовленных школьниками масксетей, средства дезинфекции, постельное бельё и многое другое для госпиталя. В машинах много писем от детей со словами поддержки в адрес военнослужащих и добровольцев. Вся гуманитарная помощь собрана силами волонтёров Тюменской области. Груз отправился в города Краснодон, Мариуполь, Донецк, Белгород и Курск, где будет передан в воинские подразделения. Доставка конвоя оплачена с городского счёта "Победа".

https://ria.ru/20250421/gubernatormoor-2012535306.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюменская область, сво