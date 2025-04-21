https://ria.ru/20250421/gosduma-2012576115.html

В ГД обсуждают возможность голосования с использованием бумажного бюллетеня

В ГД обсуждают возможность голосования с использованием бумажного бюллетеня - РИА Новости, 21.04.2025

В ГД обсуждают возможность голосования с использованием бумажного бюллетеня

В Госдуме обсуждается поправка о возможности граждан голосовать с использованием бумажного бюллетеня при проведении электронного голосования, сообщил... РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T17:42:00+03:00

2025-04-21T17:42:00+03:00

2025-04-21T17:42:00+03:00

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. В Госдуме обсуждается поправка о возможности граждан голосовать с использованием бумажного бюллетеня при проведении электронного голосования, сообщил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин. Поправка подготовлена к законопроекту №840518-8 по вопросам совершенствования избирательного законодательства, который был принят в первом чтении 1 апреля. "Текстом поправки предлагается при проведении электронного голосования обеспечить возможность голосования с использованием бумажного бюллетеня. Прорабатываемое решение снимает замечания и вопросы, которые звучали на пленарном заседании в ходе обсуждения законопроекта в первом чтении", - сказал Володин. Он отметил, что таким образом избирателям будет предоставлена альтернатива. Председатель Госдумы высказался о возможной поддержке поправки на межфракционном уровне. Ее текстом будет предусматриваться, что изменения начнут действовать после 1 января 2026 года, уточнил он. Согласно действующей норме при проведении выборов или референдума вместо голосования с использованием бюллетеней, изготовленных на бумажном носителе, может проводиться электронное голосование. Решение о проведении электронного голосования принимается ЦИК РФ.

https://ria.ru/20250421/gosduma-2012448439.html

https://ria.ru/20250409/volodin-2010238156.html

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политика, вячеслав володин, госдума рф, цик рф