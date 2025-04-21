https://ria.ru/20250421/gladkov-2012620309.html

Гладков поблагодарил Путина за поддержку Белгородской области

Гладков поблагодарил Путина за поддержку Белгородской области - РИА Новости, 21.04.2025

Гладков поблагодарил Путина за поддержку Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку региона в сложной ситуации. РИА Новости, 21.04.2025

2025-04-21T22:10:00+03:00

2025-04-21T22:10:00+03:00

2025-04-21T22:10:00+03:00

белгородская область

россия

вячеслав гладков

владимир путин

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку региона в сложной ситуации. Выступление главы Краснояружского района Виталия Кутоманова на встрече с президентом, по словам Гладкова, позволило привлечь внимание к важным вопросам, касающимся не только Белгородской области, но и других приграничных территорий. На встрече была озвучена просьба о введении страховых выплат в случае гибели или ранения для бойцов добровольческих подразделений и госслужащих, а также просьба о повторных единовременных выплатах при изменении оперативной обстановки пострадавшим из-за атак ВСУ жителям. "Мы получили поддержку нашего президента. И, конечно же, спасибо за внимание, которое Владимир Владимирович оказывает лично Белгородской области. Без поддержки президента мы с этой крайне сложной ситуацией никогда бы не справились", - сказал Гладков в видеосообщении, опубликованном в его Telegram-канале. По данным правительства, с начала СВО в Белгородской области после обстрелов было повреждено 44 640 домов и квартир. И из них 3 387 домовладений были повреждены повторно после восстановления.

https://ria.ru/20250322/punkty-2006641315.html

белгородская область

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Наталья Макарова

белгородская область, россия, вячеслав гладков, владимир путин, вооруженные силы украины