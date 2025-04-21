Гладков поблагодарил Путина за поддержку Белгородской области
Гладков поблагодарил Путина за внимание и поддержку Белгородской области
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку региона в сложной ситуации.
Выступление главы Краснояружского района Виталия Кутоманова на встрече с президентом, по словам Гладкова, позволило привлечь внимание к важным вопросам, касающимся не только Белгородской области, но и других приграничных территорий. На встрече была озвучена просьба о введении страховых выплат в случае гибели или ранения для бойцов добровольческих подразделений и госслужащих, а также просьба о повторных единовременных выплатах при изменении оперативной обстановки пострадавшим из-за атак ВСУ жителям.
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"Мы получили поддержку нашего президента. И, конечно же, спасибо за внимание, которое Владимир Владимирович оказывает лично Белгородской области. Без поддержки президента мы с этой крайне сложной ситуацией никогда бы не справились", - сказал Гладков в видеосообщении, опубликованном в его Telegram-канале.
По данным правительства, с начала СВО в Белгородской области после обстрелов было повреждено 44 640 домов и квартир. И из них 3 387 домовладений были повреждены повторно после восстановления.
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