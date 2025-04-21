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Гладков поблагодарил Путина за поддержку Белгородской области - РИА Новости, 21.04.2025
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22:10 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/gladkov-2012620309.html
Гладков поблагодарил Путина за поддержку Белгородской области
Гладков поблагодарил Путина за поддержку Белгородской области - РИА Новости, 21.04.2025
Гладков поблагодарил Путина за поддержку Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку региона в сложной ситуации. РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T22:10:00+03:00
2025-04-21T22:10:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку региона в сложной ситуации. Выступление главы Краснояружского района Виталия Кутоманова на встрече с президентом, по словам Гладкова, позволило привлечь внимание к важным вопросам, касающимся не только Белгородской области, но и других приграничных территорий. На встрече была озвучена просьба о введении страховых выплат в случае гибели или ранения для бойцов добровольческих подразделений и госслужащих, а также просьба о повторных единовременных выплатах при изменении оперативной обстановки пострадавшим из-за атак ВСУ жителям. "Мы получили поддержку нашего президента. И, конечно же, спасибо за внимание, которое Владимир Владимирович оказывает лично Белгородской области. Без поддержки президента мы с этой крайне сложной ситуацией никогда бы не справились", - сказал Гладков в видеосообщении, опубликованном в его Telegram-канале. По данным правительства, с начала СВО в Белгородской области после обстрелов было повреждено 44 640 домов и квартир. И из них 3 387 домовладений были повреждены повторно после восстановления.
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белгородская область, россия, вячеслав гладков, владимир путин, вооруженные силы украины
Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Гладков поблагодарил Путина за поддержку Белгородской области

Гладков поблагодарил Путина за внимание и поддержку Белгородской области

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 21 апр - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку региона в сложной ситуации.
Выступление главы Краснояружского района Виталия Кутоманова на встрече с президентом, по словам Гладкова, позволило привлечь внимание к важным вопросам, касающимся не только Белгородской области, но и других приграничных территорий. На встрече была озвучена просьба о введении страховых выплат в случае гибели или ранения для бойцов добровольческих подразделений и госслужащих, а также просьба о повторных единовременных выплатах при изменении оперативной обстановки пострадавшим из-за атак ВСУ жителям.
«
"Мы получили поддержку нашего президента. И, конечно же, спасибо за внимание, которое Владимир Владимирович оказывает лично Белгородской области. Без поддержки президента мы с этой крайне сложной ситуацией никогда бы не справились", - сказал Гладков в видеосообщении, опубликованном в его Telegram-канале.
По данным правительства, с начала СВО в Белгородской области после обстрелов было повреждено 44 640 домов и квартир. И из них 3 387 домовладений были повреждены повторно после восстановления.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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Белгородская областьРоссияВячеслав ГладковВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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