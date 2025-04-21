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Белый дом проведет пасхальное катание яиц после смерти папы римского - РИА Новости, 21.04.2025
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16:33 21.04.2025
https://ria.ru/20250421/frantsisk-2012548913.html
Белый дом проведет пасхальное катание яиц после смерти папы римского
Белый дом проведет пасхальное катание яиц после смерти папы римского - РИА Новости, 21.04.2025
Белый дом проведет пасхальное катание яиц после смерти папы римского
Белый дом проведет ежегодное мероприятие с пасхальным катанием яиц в традиционном формате после смерти папы Римского Франциска, заявила в понедельник... РИА Новости, 21.04.2025
2025-04-21T16:33:00+03:00
2025-04-21T16:33:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Белый дом проведет ежегодное мероприятие с пасхальным катанием яиц в традиционном формате после смерти папы Римского Франциска, заявила в понедельник пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт в интервью телеканалу Fox News.&quot;Это будет традиционное пасхальное катание яиц. Первая леди курирует тщательную координацию этого мероприятия вместе с Секретной службой США и Службой национальных парков&quot; - сообщила Левитт.Пресс-секретарь добавила, что на празднике в Белом доме ожидаются тысячи гостей. Их будут приветствовать президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей. "Это радостный день для семей, которые приезжают со всей страны, чтобы отпраздновать пасхальный понедельник с президентом и первой леди, и вы услышите их обоих сегодня днем", - отметила Левитт. На фоне кончины папы Франциска пресс-секретарь не упомянула о каких-либо изменениях в расписании мероприятий Белого дома. Трамп ранее выразил соболезнования в связи с кончиной папы Римского Франциска. Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявил, что папа Римский Франциск был "очевидно болен" во время встречи с ним накануне. Он добавил, что запомнит папу Франциска за его проповедь в начале пандемии COVID-19, которая была прекрасна. Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Ему была предписана длительная терапия и двухмесячный отдых. Ведущие итальянские СМИ сообщили, что возможной причиной смерти Франциска стал инсульт.
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в мире, сша, франциск (хорхе марио бергольо), дональд трамп, умер папа римский франциск
В мире, США, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Дональд Трамп, Умер папа римский Франциск
Белый дом проведет пасхальное катание яиц после смерти папы римского

В Белом доме пройдет традиционное катание яиц после смерти папы Франциска

© Getty Images / Franco OrigliaПапа Римский Франциск
Папа Римский Франциск - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© Getty Images / Franco Origlia
Папа Римский Франциск. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 21 апр - РИА Новости. Белый дом проведет ежегодное мероприятие с пасхальным катанием яиц в традиционном формате после смерти папы Римского Франциска, заявила в понедельник пресс-секретарь американской администрации Каролин Левитт в интервью телеканалу Fox News.
«

"Это будет традиционное пасхальное катание яиц. Первая леди курирует тщательную координацию этого мероприятия вместе с Секретной службой США и Службой национальных парков" - сообщила Левитт.

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Пресс-секретарь добавила, что на празднике в Белом доме ожидаются тысячи гостей. Их будут приветствовать президент США Дональд Трамп вместе со своей супругой Меланьей.
«
"Это радостный день для семей, которые приезжают со всей страны, чтобы отпраздновать пасхальный понедельник с президентом и первой леди, и вы услышите их обоих сегодня днем", - отметила Левитт.
На фоне кончины папы Франциска пресс-секретарь не упомянула о каких-либо изменениях в расписании мероприятий Белого дома.
Трамп ранее выразил соболезнования в связи с кончиной папы Римского Франциска. Вице-президент США Джей Ди Вэнс ранее заявил, что папа Римский Франциск был "очевидно болен" во время встречи с ним накануне. Он добавил, что запомнит папу Франциска за его проповедь в начале пандемии COVID-19, которая была прекрасна.
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Папа Римский Франциск скончался в понедельник утром в возрасте 88 лет. Четырнадцатого февраля он направился в римскую клинику "Джемелли" для проведения обследования и продолжения лечения бронхита. Позднее обследования показали начало двусторонней пневмонии. За время в больнице папа перенес четыре дыхательных кризиса. По словам его лечащих врачей, его жизни дважды угрожала опасность. Двадцать третьего марта папу Франциска выписали из больницы спустя пять недель лечения пневмонии. Ему была предписана длительная терапия и двухмесячный отдых.
Ведущие итальянские СМИ сообщили, что возможной причиной смерти Франциска стал инсульт.
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